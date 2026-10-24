Vairogdziedzera analīzēs parādās šie skaitļi? Ārste skaidro, kad ir pamats satraukumam
Vairogdziedzera hormonu receptori ir visā organismā, tāpēc svarīgi neatstāt bez ievērības izmaiņas analīzēs. Lai gan vairogdziedzera slimību attīstībā liela nozīme ir ģenētiskai nosliecei, tomēr biežāk ar tām slimo sievietes. Skaidro Rīgas 1. slimnīcas endokrinoloģe Iryna Kurylo.
Kas vada vairogdziedzeri?
Ģimenes ārsts laboratorijas analīžu sarakstā no vairogdziedzera rādītājiem visbiežāk izvēlas TSH jeb tireotropo hormonu, ko ražo hipofīze. TSH ir receptori tikai vairogdziedzerī, tātad tas vada šo nelielo orgānu.
Ja TSH ir izmainīts, bez liekas kavēšanās atkārtoti jādodas pie ģimenes ārsta vai endokrinologa. Atkarībā no tā, vai TSH ir zem vai virs normas, ārsts nozīmēs turpmākās analīzes.
Par ko liecina TSH izmaiņas? Ja TSH ir pazemināts, vairogdziedzera hormonu ir par daudz, un smadzenes tādējādi dod signālu, ka vairogdziedzerim vajadzētu strādāt mazāk aktīvi. Parasti tas liecina par vairogdziedzera hiperfunkciju. Savukārt, ja TSH ir virs normas, tas signālizē, ka vairogdziedzerim vajadzētu strādāt ātrāk un ražot vairāk hormonu.
Papildu analīzes
Ja TSH ir ārpus normas, ārstēšanu nesāk uzreiz, jo izmainīts THS var būt arī tad, ja vairogdziedzeris var strādāt normāli. Tāpēc nākamais solis ir pārbaudīt rādītājus brīvais T4 un brīvais T3. T4 ir hormons tiroksīns, ko ražo vairogdziedzeris, un pēc tam organisms daļu T4 pārvērš par T3.
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T3 receptori ir teju visā organismā, tāpēc tas ietekmē vielmaiņu, temperatūru, sirds un asinsvadu, reproduktīvo un citas orgānu sistēmas. T4 daudzums ļauj diagnosticēt vairogdziedzera funkciju traucējumus – ja TSH ir paaugstināts un T4 pazemināts, tad cilvēks slimo ar hipotireozi, kas ir visizplatītākā vairogdziedzera saslimšana. Savukārt, ja TSH ir pazemināts un T4 paaugstināts, konstatē hipertireozi.
Ja rādītāji ir izmainīti, endokrinologs pārbaudīs arī specifisku antivielu daudzumu. Ja ir aizdomas par autoimūnu vairogdziedzera slimību, ārsts pārbaudīs antivielas pret vairogdziedzera peroksidāzi (anti-TPO). Šo analīzi veic tikai vienu reizi dzīvē, lai varētu noteikt diagnozi.
Ja TSH ir pazemināts, mēdz pārbaudīt TSH receptoru antivielas (TRAb).
Mēdz būt situācijas, kad TSH ir paaugstināts, bet T3 un T4 ir normas robežās, antivielu nav, arī vairogdziedzera ultrasonogrāfijā neko sliktu neatklāj. Ja šādā situācijā nav slimības simptomu, nevar ārstēt analīžu rezultātus. Tad ir vērts pievērst uzmanību feritīna un selēna daudzumam asinīs, jo pārāk zems šo mikroelementu līmenis var ietekmēt TSH.
Pārāk maz hormonu
Hipotireozes simptomi un ārstēšana būtiski atšķiras no hipertireozes. Hipotireozes gadījumā ir tūska, nogurums (cilvēks vēlas darboties, bet nespēka dēļ nevar), matu izkrišana, sausa āda, svara pieaugums šķidruma aiztures dēļ, aizcietējumi, menstruālā cikla traucējumi, nespēja ieņemt bērnu.
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Vienīgā zinātniski pierādītā ārstēšana hipotireozes gadījumā ir sintētiskā vairogdziedzera hormona lietošana. Nereti cilvēki nēsā dzintara krelles, domājot, ka tās palīdzēs kontrolēt vairogdziedzera darbību, bet ne dzintars, ne uztura bagātinātāji hormonu līmeni neietekmē. Endokrinologs piemeklē tādu sintētiskā hormona devu, tas atbilst pacienta svaram. Vērā ņem arī cilvēka vecumu, sirds veselību, slimības cēloni, grūtniecības esamību. Pārbaudot TSH, var izdarīt secinājumus, vai deva ir atbilstoša. Zāles jālieto no rīta tukšā dūšā 30–40 minūtes pirms brokastīm, uzdzerot ūdeni. Kafiju drīkst dzert tikai kopā ar brokastīm, ne ātrāk. Ja cilvēks lieto dzelzs vai kalcija preparātus, kā arī zāles kuņģa skābes līmeņa samazināšanai, to drīkst darīt ne ātrāk kā četras stundas pēc sintētiskā vairogdziedzera hormona iedzeršanas, pretējā gadījumā hormona uzsūkšanās ir traucēta. Ja cilvēks strauji pieņēmies svarā vai zaudējis liekos kilogramus, iespējams, hormona devu vajadzēs mainīt.
Lielākajai daļai cilvēku šīs zāles jālieto visu mūžu. Daudzi sintētiskais vairogdziedzera hormons veicinās svara pieaugumu, bet pareizi piemeklēta zāļu deva svaru neietekmē.
Pārāk daudz hormonu
Hipertireozes simptomi ir paātrināts pulss, aritmija, paaugstināta temperatūra, roku drebēšana, straujš svara zudums, caureja. To var izraisīt vairāki iemesli – pārāk liels vairogdziedzeris, kas izstrādā ārkārtīgi daudz hormona; Greivsa slimība, kas ir autoimūna vairogdziedzera saslimšana; atsevišķi vairogdziedzera mezgli, kas papildus sintezē hormonus.
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Hipertireozei ir vairākas ārstēšanas iespējas. Visbiežāk ārstē, ar zālēm bloķējot vairogdziedzera hormonu izstrādi. Dažkārt cilvēki kļūdaini domā, ka šim nolūkam izmanto hormonālu preparātu. Agresīvākas hipertireozes ārstēšanas metodes ir vairogdziedzera izņemšana vai radioaktīvā joda lietošana, kas ir līdzvērtīga ķirurģiskai ārstēšanai, bet nebojā tuvumā esošus audus un nervu šūnas.