Dzer zāles nepareizā laikā? Šis šķietamais "sīkums" var ietekmēt ārstēšanās rezultātu
Lietojot medikamentus, ļoti svarīgi ievērot instrukciju un ārsta norādes par zāļu dzeršanas laiku, jo tikai tad medikamenti iedarbosies tā, kā tas paredzēts. No zāļu lietošanas laika var būt atkarīgs arī blakusparādību daudzums.
Konsultē Mēness aptiekas farmaceite, aptiekas vadītāja Evita Lārmane.
Pirms ēšanas
Ja atceries par zālēm piecas minūtes pirms maltītes, tā vairs nav zāļu dzeršana pirms ēšanas, bet drīzāk ēšanas laikā. Ja ārsts noteicis, ka medikamenti jālieto pirms ēšanas, tas nozīmē, ka zālēm vajadzīgs laiks, lai tās iedarbotos. Lielākoties nepieciešamas aptuveni 20 minūtes, bet ir medikamenti, kam vajadzīgs cits intervāls. Piemēram, zāles pret paaugstinātu kuņģa skābi jeb protonu sūkņa inhibitori jādzer aptuveni pusstundu pirms ēšanas, lai tie paspētu uzsūkties un iedarboties tieši tad, kad vajag.
Ielāgo, ka lietot zāles pirms ēšanas un tukšā dūšā nav viens un tas pats. Pret norādījumu zāles dzert tukšā dūšā jāizturas ļoti atbildīgi, jo šādu medikamentu iedarbību un uzsūkšanos ēdiens ietekmē būtiski. Tādā gadījumā parasti ēst drīkst ne vēlāk kā stundu pirms vai divas stundas pēc zāļu lietošanas, bet intervāli var mainīties un ir atkarīgi no konkrētā medikamenta un pārtikas, kas tiek uzņemta.
Ēšanas laikā
Šajā gadījumā zāles var iedzert neilgi pirms ēdienreizes, tās laikā vai dažas minūtes pēc tās. Nereti šādas norādes ir par medikamentiem, kas var kairināt kuņģa-zarnu traktu. Dažas zāles labāk uzsūcas, ja tās uzņem kopā ar ēdienu.
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Pēc ēšanas
Biežāk tas nozīmē zāļu dzeršanu 20–30 minūtes pēc ēšanas. Tam var būt dažādi iemesli, piemēram, lai mazinātu kuņģa kairinājumu, bet atsevišķām zālēm ir svarīga ēdiena ietekme uz kuņģa pH, zāļu šķīšanu un uzsūkšanos.
Ja nav norādīts...
Ja instrukcijā nav minēts, kad tieši medikamentu ieteicams lietot, tas nenozīmē, ka zāles var dzert jebkurā laikā. Parasti ārsts, kurš zāles izraksta, izstāsta, kad tās lietojamas, un norāda to arī receptē. Farmaceits pārliecinās, ka pacients zina, kad zāles jādzer. Ja šī informācija paslīdējusi garām, tad svarīgi izlasīt zāļu lietošanas instrukciju un neskaidrību gadījumā vērsties pie farmaceita, lai terapijai būtu jēga un zāles būtu drošas.
Uzdzer ūdeni!
Agrāk zālēm bieži mēdza uzdzert pienu, lai mazinātu kuņģa kairinājumu, un arī mūsdienās cilvēki dažkārt tā mēdz darīt. Tomēr lielākoties iesaka uzdzert vismaz pusglāzi ūdens. Atsevišķiem medikamentiem jāuzdzer vēl vairāk ūdens, lai tie pēc iespējas ātrāk izkļūtu cauri barības vadam un nonāktu kuņģī; to parasti izstāsta farmaceits. Ja ūdeni neuzdzer nemaz, tablete vai kapsula var iesprūst barības vadā, bet pietiekams ūdens daudzums nodrošina šķidrumu zāļu izšķīšanai. Cilvēki mēdz uzdzert zālēm arī kafiju vai tēju, taču tā nevajadzētu darīt, bet uzdzert zālēm alkoholu ir bīstami.
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Zāles un uztura bagātinātāji
Pašlaik ārkārtīgi populāra ir uztura bagātinātāju lietošana, bet cilvēki nereti neņem vērā, ka tie var ietekmēt gan zāļu uzsūkšanos, gan to iedarbību. Piemēram, ārsts izrakstījis antibiotikas doksiciklīnu, un cilvēks osteoporozes vai kāda cita iemesla dēļ dzer kalciju. Šīs abas vielas nedrīkst lietot kopā, jo kalcijs var būtiski samazināt doksiciklīna uzsūkšanos. Savukārt D vitamīns, kas ir taukos šķīstošs, labāk uzsūksies, ja to lietos kopā ar zivju eļļu. Tieši tāpēc vēlams ar ārstu vai farmaceitu pārrunāt zāļu un uztura bagātinātāju lietošanu, lai būtu maksimāli liels ieguvums un pēc iespējas mazāk blakusparādību.
Kāda ir visizplatītākā kļūda, lietojot zāles?
Ārsts izrakstījis kādu medikamentu pastāvīgai lietošanai, bet pacients zāles dzer neregulāri vai dara to tikai tad, kad jūtas slikti. Īpaši svarīgi tas ir hronisku slimību gadījumā, kad zāļu iedarbība ir atkarīga no to lietošanas regularitātes. Neregulārai zāļu lietošanai ilgtermiņā var būt traģiskas sekas, jo analīzes nemelo, ja uzrāda paaugstinātu holesterīna vai cukura līmeni.
Vēl kāda bieži sastopama kļūda – cilvēki antibiotikas dzer nevis tik ilgi, cik ārsts noteicis, bet dažas dienas. Tas var beigties ar neveiksmīgu ārstēšanos un rezistentu baktēriju izplatību.