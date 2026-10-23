Mēnesis bez alkohola - kas šajā laikā notiek ar tavām smadzenēm?
Kas patiesībā notiek ar smadzenēm, kad pārtraucam lietot alkoholu? Zinātnieki atklājuši vairākas būtiskas pārmaiņas, kas var ietekmēt ne tikai atmiņu un miegu, bet arī smadzeņu veselību ilgtermiņā.
Pēdējos gados priekšstati par alkohola ietekmi uz veselību ir būtiski mainījušies. Agrāk atsevišķos pētījumos mērena alkohola lietošana tika saistīta ar mazāku sirds slimību un kognitīvo traucējumu risku. Tomēr jaunākie zinātniskie dati liek šādus secinājumus vērtēt daudz piesardzīgāk.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzsver, ka nav tāda alkohola daudzuma, kura lietošana būtu pilnīgi nekaitīga veselībai. Jo mazāk alkohola cilvēks patērē, jo mazāks ir ar to saistīto veselības problēmu risks.
"Alkohols nav jālieto veselības uzlabošanas nolūkā. Gluži pretēji – samazinot tā patēriņu, mazinās arī veselības riski," skaidro uztura speciāliste Ana Reisdorfa.
Neatkarīgi no tā, vai cilvēks nolemj atteikties no alkohola uz mēnesi vai pārtraukt tā lietošanu pavisam, šāds lēmums var pozitīvi ietekmēt smadzeņu darbību.
Veselības izdevums "EatingWell" apkopojis būtiskākās pārmaiņas, kas var notikt organismā.