No rītiem sāp kakls, lai gan neesi saaukstējies? Ārsts atklāj negaidītus iemeslus
No rīta pamostaties ar sāpošu vai kņudošu kaklu, bet pēc brokastīm nepatīkamās sajūtas pazūd? Ne vienmēr vainojama saaukstēšanās – ārsts atklāj vairākus pārsteidzošus iemeslus, kāpēc tā notiek un kad šim simptomam jāpievērš īpaša uzmanība.
ASV medicīnas centra Cleveland Clinic ausu, kakla un deguna slimību speciālists Dr. Maikls Beningers skaidro, ka sāpes un kņudēšana kaklā no rītiem ne vienmēr nozīmē saslimšanu ar kādu infekciju.
Ja nav paaugstinātas temperatūras, iesnu vai citu saaukstēšanās simptomu, iespējams, ka nakts laikā kakla gļotādu kairinājuši apkārtējās vides apstākļi vai noteikti organismā notiekoši procesi.
Sauss gaiss guļamistabā un elpošana caur muti
Viens no biežākajiem rīta diskomforta cēloņiem ir pārāk sauss gaiss guļamistabā. Īpaši aktuāla šī problēma kļūst, sākoties apkures sezonai, kad telpās samazinās gaisa mitrums, raksta Cleveland Clinic.
Nepietiekama mitruma dēļ kakla gļotāda nakts laikā var izžūt, tāpēc pamostoties jūtama kņudēšana, sausums vai pat sāpes. Vēl viens iespējamais iemesls ir elpošana caur muti. Elpojot caur degunu, ieelpotais gaiss tiek dabiski sasildīts un mitrināts. Savukārt, ja deguns ir aizlikts, cilvēks miegā var sākt elpot caur muti, un tādējādi mutes dobuma un rīkles gļotāda izžūst daudz ātrāk.
Pēc ārsta teiktā, ar šādām sūdzībām biežāk saskaras cilvēki, kuriem regulāri ir aizlikts deguns vai kuri naktīs krāc.
Vainojams var būt arī kuņģa skābes atvilnis
Ne visi zina, ka kņudēšanu un sāpes kaklā var izraisīt arī kuņģa skābes atvilnis jeb reflukss, turklāt pat tad, ja cilvēkam nav ierasto dedzināšanas sajūtu pakrūtē jeb grēmu. Guļus stāvoklī kuņģa saturam ir vieglāk nonākt atpakaļ barības vadā, bet reizēm tas sasniedz arī rīkli un balseni. Tas var kairināt gļotādu un izraisīt nepatīkamas sajūtas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šādos gadījumos cilvēks no rīta var just ne tikai kņudēšanu kaklā, bet arī balss aizsmakumu, pastāvīgu vēlmi iztīrīt kaklu vai sajūtu, it kā tajā būtu iestrēdzis svešķermenis. Šo stāvokli dēvē par laringofaringeālo refluksu jeb tā saukto kluso atvilni, jo tas var izpausties bez raksturīgajām grēmām.
Alerģija, par kuru cilvēks pat nenojauš
Vēl viens iespējamais rīta kakla sāpju cēlonis ir alerģija. Alerģiskas reakcijas dēļ degunā var pastiprināti veidoties gļotas, kas guļus stāvoklī notek pa rīkles mugurējo sienu. Tas kairina kaklu un var izraisīt vēlmi pastāvīgi iztīrīt kaklu vai klepot.
Rudenī šādas sūdzības var pastiprināt telpās sastopamie alergēni, piemēram, putekļu ērcītes vai pelējums.
Turklāt cilvēks var pat nenojaust, ka viņam ir alerģija, jo ne vienmēr tā izpaužas ar izteiktām iesnām vai šķaudīšanu. Dažkārt vienīgās pamanāmās pazīmes ir kairinājums kaklā un diskomforts pēc pamošanās.
Krākšana var būt brīdinājuma signāls
Kā skaidro Dr. Beningers, rīta kakla sāpes dažkārt var būt saistītas arī ar krākšanu. Krākšanas laikā vibrē rīkles audi, turklāt cilvēks nereti elpo caur muti. Tā rezultātā gļotāda var izžūt un kļūt kairināta.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atsevišķos gadījumos krākšana var liecināt par obstruktīvu miega apnoju – veselības traucējumu, kura laikā miegā atkārtoti uz īsu brīdi apstājas elpošana. Ja cilvēks skaļi krāc, no rīta pamostas neizgulējies, dienas laikā izjūt pastiprinātu miegainību vai tuvinieki pamana elpošanas pauzes miegā, ieteicams konsultēties ar ārstu.
Ko darīt, lai no rītiem kakls vairs nesāpētu?
Vispirms speciālists iesaka pievērst uzmanību guļamistabas videi un ikdienas paradumiem. Ja mājoklī ir pārāk sauss gaiss, var palīdzēt piemērota gaisa mitruma uzturēšana. Tāpat svarīgi dienas laikā uzņemt pietiekami daudz šķidruma. Savukārt, ja naktīs regulāri aizkrīt deguns, būtu jānoskaidro šīs problēmas cēlonis.
Ja ir aizdomas par kuņģa skābes atvilni, ieteicams izvairīties no bagātīgām maltītēm īsi pirms gulētiešanas. Nepieciešamības gadījumā ar ārstu var pārrunāt arī citus veidus, kā mazināt simptomus. Savukārt, ja diskomfortu izraisa alerģija, būtiski noskaidrot, kurš alergēns to provocē, un izvēlēties piemērotu ārstēšanu.
Kad noteikti jāvēršas pie ārsta?
Ja no rīta jūtamā kņudēšana kaklā ātri pāriet pēc ūdens padzeršanās vai brokastīm, visbiežāk tas neliecina par nopietnu saslimšanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr, ja sāpes kaklā saglabājas vairākas nedēļas, nepāriet visas dienas garumā, parādās ilgstošs balss aizsmakums vai kļūst grūti norīt ēdienu un dzērienus, nepieciešams konsultēties ar ārstu.
Savukārt, ja rodas elpas trūkums vai cilvēks nespēj norīt pat siekalas, nekavējoties jāmeklē neatliekamā medicīniskā palīdzība. Latvijā šādās situācijās jāzvana pa tālruni 113.