Savā laikā, savā tempā: kā rast emocionālu atbalstu pēc vēža diagnozes?
Ārsts apmeklēts, dienas darbi padarīti, un mājās iestājas klusums. Tas ir brīdis, kad var rasties jautājumi, kuriem iepriekš nav bijis vietas. Kā es patiesībā jūtos? Kā par to pastāstīt savējiem? Pēc vēža diagnozes uzzināšanas ne vienmēr ir viegli sākt šādu sarunu. Reizēm pirmais solis var būt klausīšanās – sociālā uzņēmuma “Dvēseles miers” lekciju ieraksti ļauj iepazīt emocionālā un garīgā atbalsta saturu sev piemērotā brīdī.
Kad klātienē piedalīties nav iespējams
Ir dienas, kad gribas satikt cilvēkus un sarunāties. Citās pietiek spēka tikai nepieciešamākajam. Ārstēšanās grafiks, pašsajūta vai attālums līdz nodarbību vietai var apgrūtināt regulāru dalību, pat ja ir vēlme saņemt atbalstu.
Tāpēc “Dvēseles miera” psihosociālās rehabilitācijas programmā “Per aspera ad astra” līdzās bezmaksas individuālām un grupu nodarbībām pieejami arī lekciju ieraksti. Tās var klausīties mājās, sadalīt īsākos posmos un pie nozīmīgākajām domām atgriezties vēlāk.
“Programmas dalībnieki nodarbību ierakstus var noskatīties tik reižu, cik nepieciešams, un arī cilvēkam uz gultas ir iespēja attālināti pieslēgties nodarbībām un saņemt individuālu atbalstu,” stāsta “Dvēseles miera” valdes locekle un programmas vadītāja Elvita Rudzāte.
Sākt ar jautājumu, kas nodarbina šodien
Lai iepazītu lekciju saturu, nav uzreiz jābūt gatavam dalīties savā pieredzē. Var vienkārši klausīties, iepazīt pasniedzēja pieeju un izvērtēt, kas no dzirdētā uzrunā.
Tēmas izvēles pamatā var būt paša ikdiena. Varbūt pēc sarunas ar tuvinieku palikusi sajūta, ka neesi saprasts. Varbūt pašam grūti nosaukt vārdā to, ko izjūti. Lekciju klāstā ir tādas tēmas kā “Jūtu un emociju gammas atpazīšana sevī” un “Attiecību ABC – pieņemot pagātni, elpojam nākotni!”, kā arī jautājumi par garīgo izaugsmi.
No dzirdētā var palikt prātā viena doma, kuru gribas pārdomāt, vai rasties jautājums, ko pārrunāt ar speciālistu. Nav uzreiz jārod visas atbildes. Lekcijas paredzētas arī pacientu tuviniekiem un onkoloģiski slimu bērnu vecākiem. Rūpējoties par otru, savām izjūtām mēdz pietrūkt laika. Ieraksts var kļūt par brīdi personiskām pārdomām vai, ja ir abpusēja vēlēšanās, par sākumu kopīgai sarunai.
Var sākt ar vienu lekciju
Lai iepazītu ierakstus, jāatver “Dvēseles miera” YouTube kanāls un jāizvēlas sev aktuāla tēma. Nav jāapņemas uzreiz noklausīties visu lekciju klāstu. Pirmais solis var būt viens ieraksts un mierīgs brīdis sev.
Ja pēc lekciju iepazīšanas jūtat, ka vēlaties spert soli tālāk un saņemt personiskāku atbalstu, aicinām pieteikties bezmaksas psihosociālās rehabilitācijas programmai “Per aspera ad astra”. Tā paredzēta onkoloģijas pacientiem, viņu tuviniekiem un onkoloģiski slimu bērnu vecākiem. Pieteikties iespējams, rakstot uz info@dveselesmiers.lv vai zvanot pa tālruni +371 29463326. Plašāka informācija pieejama dveselesmiers.lv.
Programma pieejama bez maksas, pateicoties sociālās inovācijas projektam “Psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem slimniekiem “Per aspera ad astra” attīstība” Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā ESF+ projekta “Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā” ietvaros.
Par SIA “Dvēseles miers”
SIA “Dvēseles miers” ir sociāls uzņēmums, kas reģistrēts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un Sociālo uzņēmumu reģistrā. Tā galvenais uzdevums ir novērtēt un sniegt psihoemocionālu atbalstu cilvēkiem, kuri jūtas nomākti vai nelaimīgi dažādu izaicinājumu, tai skaitā veselības problēmu dēļ, palīdzot uzlabot pašsajūtu un atrast sevi un spēju priecāties par dzīvi ar katram piemērotākajām metodēm un dabas līdzekļiem.