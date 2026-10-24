Tēja var nākt par labu sirds veselībai, taču ir viens būtisks nosacījums
Tēja jau sen tiek saistīta ar dažādiem veselības ieguvumiem, tostarp mazāku sirds slimību, insulta un demences risku. Taču jauns pētījums liecina, ka nozīme ir ne tikai tam, kādu tēju dzeram un cik bieži to darām, bet arī tam, cik karsta tā ir. Pētnieki atklājuši, ka cilvēkiem, kuri tēju dzer applaucējoši karstu, var būt lielāks sirds un asinsvadu slimību risks, vēsta CNN.
Pētījums publicēts žurnālā “Journal of Internal Medicine”, un tajā analizēti vairāk nekā 485 000 Ķīnas iedzīvotāju dati. Dalībnieki bija vecumā no 30 līdz 79 gadiem. Vidēji deviņu gadu novērošanas laikā pētnieki reģistrēja vairāk nekā 14 800 sirds un asinsvadu slimību gadījumu, tostarp infarktus, insultus un perifēro artēriju slimību.
Tējas cienītājiem var būt mazāks sirds slimību risks
Pētījumā atklāts, ka cilvēkiem, kuri tēju dzēra vismaz trīs dienas nedēļā, bija aptuveni par 11% mazāks risks saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām nekā tiem, kuri tēju dzēra retāk.
Pētnieki ņēma vērā vairākus faktorus, tostarp dalībnieku vecumu, smēķēšanu, fizisko aktivitāti, ķermeņa svaru un esošās veselības problēmas.
Kā skaidro CNN veselības eksperte, neatliekamās medicīnas ārste un Džordža Vašingtona universitātes asociētā klīniskā profesore Līna Vena, tēja satur dabiskus savienojumus - polifenolus, tostarp flavonoīdus, kuriem piemīt antioksidatīvas un pretiekaisuma īpašības.
Šīs vielas var palīdzēt aizsargāt asinsvadu iekšējo slāni un veicināt artēriju atslābināšanos un paplašināšanos. Tas savukārt var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu un mazināt slodzi sirdij.
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Atsevišķos pētījumos konstatēts, ka tējas lietošana uzturā var nedaudz uzlabot asinsspiedienu un holesterīna rādītājus.
Turklāt nesaldināta tēja var būt veselīgāka alternatīva limonādēm un citiem saldinātiem dzērieniem. Samazinot pievienotā cukura patēriņu, iespējams vieglāk kontrolēt ķermeņa svaru un uzlabot vielmaiņas veselību.
Kāpēc nevajadzētu dzert applaucējoši karstu tēju?
Viens no pētījuma interesantākajiem atklājumiem saistīts ar dzēriena temperatūru. Cilvēkiem, kuri tēju dzēra applaucējoši karstu, bija par 16% lielāks sirds un asinsvadu slimību risks nekā tiem, kuri tēju nedzēra regulāri.
Savukārt cilvēkiem, kuri izvēlējās istabas temperatūras vai karstu, bet ne applaucējošu tēju, tika konstatēts mazāks risks nekā tiem, kuri tēju nelietoja regulāri.
Tomēr pētnieki uzsver, ka šie rezultāti nepierāda tiešu cēloņsakarību. Tējas dzeršanas temperatūra tika noteikta, balstoties uz pašu dalībnieku sniegtajām atbildēm, nevis objektīviem temperatūras mērījumiem. Turklāt cilvēkiem, kuri dod priekšroku ļoti karstai tējai, var būt arī citi dzīvesveida paradumi, kas ietekmē veselību.
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Ļoti karstu dzērienu regulāra lietošana saistīta arī ar paaugstinātu barības vada vēža risku. Tāpēc speciālisti iesaka pirms tējas dzeršanas ļaut tai nedaudz atdzist, lai to varētu ērti malkot, neapdedzinot muti vai kaklu.
Melnā vai zaļā tēja - kura ir veselīgāka?
Pētījumā konstatēts, ka melnās tējas lietošana bija saistīta ar mazāku risku vairāku veidu sirds un asinsvadu slimībām. Zaļajai tējai arī tika novēroti labvēlīgi rezultāti, taču saistība nebija tik izteikta visos analizētajos rādītājos.
Abas tējas tiek iegūtas no viena auga - Camellia sinensis. Atšķirības to sastāvā rodas galvenokārt lapu apstrādes procesā.
Eksperte neiesaka cilvēkiem, kuri labprāt dzer zaļo tēju, tikai pētījuma rezultātu dēļ pāriet uz melno tēju vai otrādi. Abas var būt daļa no veselīga uztura, īpaši tad, ja tās dzer bez pievienota cukura.
Cik daudz tējas dienā būtu ieteicams dzert?
Pētījumā zemākais aprēķinātais sirds un asinsvadu slimību risks tika novērots dalībniekiem, kuri tēju dzēra aptuveni sešas līdz astoņas tases dienā. Pie vēl lielāka patēriņa risks atkal sāka pieaugt.
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Tomēr tas nenozīmē, ka ikvienam būtu jācenšas izdzert tik daudz tējas. Pētījuma autori nav noteikuši optimālo dienas devu, turklāt netika izmantots standartizēts tasītes tilpums un dati par patēriņu balstījās dalībnieku pašnovērtējumā.
Jāņem vērā arī kofeīna daudzums. Aptuveni 240 mililitru melnās tējas parasti satur 30–50 miligramus kofeīna, savukārt zaļajā tējā tā parasti ir mazāk, taču daudzums atkarīgs no tējas veida un pagatavošanas.
ASV Pārtikas un zāļu pārvalde norāda, ka lielākajai daļai pieaugušo līdz 400 miligramiem kofeīna dienā parasti nav saistīti ar bīstamām blakusparādībām. Grūtniecēm ieteicams ierobežot kofeīna patēriņu līdz 200 miligramiem dienā, savukārt bērniem no kofeīnu saturošiem dzērieniem vajadzētu izvairīties.
Cilvēkiem, kuriem ir miega traucējumi, trauksme vai sirdsklauves, īpaši svarīgi pievērst uzmanību kopējam dienā uzņemtajam kofeīna daudzumam.
Tēja nav vienīgais veids, kā rūpēties par sirdi
Eksperti uzsver, ka cilvēkiem, kuri tēju nedzer, nav obligāti jāsāk to lietot veselības apsvērumu dēļ. Ir arī citas labi izpētītas iespējas, kā mazināt sirds un asinsvadu slimību risku.
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Svarīgākie ieteikumi ir regulāras fiziskās aktivitātes, nesmēķēšana, veselīga asinsspiediena un holesterīna līmeņa uzturēšana, kā arī sabalansēts uzturs.
Ja tēja ir daļa no jūsu ikdienas, to var turpināt baudīt, izvēloties nesaldinātu dzērienu un ļaujot tam atdzist līdz patīkamai dzeršanas temperatūrai. Galvenais - nedzert tēju tik karstu, ka tā apdedzina muti vai kaklu.