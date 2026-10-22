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Trīs ikdienas lietas, kas nemanāmi, bet būtiski ietekmē aknu veselību
Aknu veselība lielā mērā ir atkarīga no mūsu ikdienas izvēlēm – sākot ar dzērienu, ko baudām no rīta, un beidzot ar pārtikas produktu iepakojumu.
Jaunākie zinātniskie pētījumi atklāj negaidītus faktorus, kas var samazināt aknu slimību risku vai, gluži pretēji, to palielināt.
Pasaulē ir zināmas vairāk nekā simt dažādas aknu slimības. Pie izplatītākajām pieder ar vielmaiņas traucējumiem saistītā steatotiskā aknu slimība (MASLD), alkohola izraisīti aknu bojājumi un vīrushepatīts, raksta "MedicalNewsToday".
Zinātnieki jau sen ir noskaidrojuši, ka aknu slimību risku būtiski palielina, piemēram, pārmērīga alkohola lietošana, aptaukošanās un paaugstināts holesterīna līmenis. Taču jaunākie pētījumi ļauj paraudzīties uz aknu veselību no pavisam cita, līdz šim mazāk izpētīta skatpunkta.