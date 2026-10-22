Mākslīgais intelekts no vienas fotogrāfijas var prognozēt vēža pacientu izdzīvotību, liecina pētījums
Mākslīgā intelekta rīks spēj novērtēt cilvēka bioloģisko vecumu un prognozēt vēža pacientu izdzīvotības iespējas, analizējot tikai vienu sejas fotogrāfiju, liecina ASV pētnieku pētījums. Zinātnieki cer, ka šī tehnoloģija nākotnē palīdzēs ārstiem precīzāk izvērtēt pacientu veselības stāvokli un izvēlēties piemērotāko ārstēšanu.
Sistēmu izstrādājuši ASV medicīnas iestāžu tīkla “Mass General Brigham” speciālisti. Tā apmācīta, izmantojot vairāk nekā 40 miljonus dažāda vecuma un etniskās izcelsmes cilvēku sejas fotogrāfiju. Pētījuma rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā "The Lancet Digital Health".
Divi rīki dažādu veselības rādītāju novērtēšanai
Pētnieki izstrādājuši divus savstarpēji papildinošus mākslīgā intelekta rīkus. FAHR-FaceAge novērtē cilvēka bioloģisko vecumu - to, cik vecs cilvēks izskatās, nevis viņa faktisko vecumu gados - un izmanto šo informāciju, lai prognozētu vēža pacientu izdzīvotību.
Savukārt FAHR-FaceSurvival izdzīvotības prognozi veido tieši no sejas fotogrāfijas, neizmantojot bioloģisko vecumu kā starpposmu.
Lai gan abi rīki izstrādāti, balstoties uz vienu un to pašu modeli, tie analizē atšķirīgas sejas zonas un sniedz savstarpēji papildinošu informāciju. Bioloģiskā vecuma novērtēšanā būtiska nozīme ir pieres zonai, deniņiem un krokām, kas stiepjas no deguna sāniem līdz mutes kaktiņiem. Savukārt tiešā izdzīvotības riska novērtēšanā sistēma pievērš uzmanību zonai zem acīm un ap degunu.
Pētījumā atklāta saistība starp izskatu un mirstības risku
Pētījumā, kurā analizēja vēža pacientus ASV, kuri saņēma staru terapiju, konstatēta saistība starp mākslīgā intelekta novērtēto bioloģisko vecumu un pacientu turpmāko izdzīvotību.
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Pacientiem, kuri izskatījās vismaz piecus gadus vecāki par savu faktisko vecumu, vidēji četru gadu novērošanas periodā mirstības risks bija par 21% augstāks nekā pārējiem pētījuma dalībniekiem. Savukārt tiem, kuri izskatījās vismaz piecus gadus jaunāki par savu faktisko vecumu, mirstības risks bija par 17% zemāks.
Šie rezultāti liecina, ka sejas fotogrāfijās saskatāmās pazīmes var būt saistītas ar cilvēka fizisko veselību un organisma spēju izturēt intensīvu ārstēšanu. Tomēr tie paši par sevi nepierāda, ka sejas izskats nosaka pacienta izdzīvotību.
Tehnoloģija neaizstās ārsta lēmumu
Pētnieki norāda, ka šāds rīks nākotnē varētu palīdzēt ārstiem novērtēt pacienta fiziskās rezerves un trauslumu pirms sarežģītas ārstēšanas, piemēram, staru terapijas, operācijas vai sistēmiskas pretvēža terapijas. Līdzīgu pieeju varētu izmantot arī komplikāciju vai nāves riska izvērtēšanai pēc lielām operācijām.
Pētījumā konstatēta arī saistība starp dzīvesveidu un bioloģiskā vecuma novērtējumu: smaga alkohola lietošana, narkotiku lietošana un smēķēšana bija saistīta ar vecāku izskatu mākslīgā intelekta vērtējumā.
Vienlaikus speciālisti uzsver, ka tehnoloģija vēl ir jāpēta. Pirms tās plašas ieviešanas medicīnā nepieciešami papildu pētījumi, lai pārliecinātos par rezultātu uzticamību un praktisko lietderību. Pētnieku mērķis ir palīdzēt ārstiem pieņemt individuāli pielāgotus ārstēšanas lēmumus, nevis aizstāt ārsta profesionālo spriedumu.