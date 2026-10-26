Alkohols cilvēkam nodara ko tādu, par ko zinātnieki līdz šim pat nenojauta
Lai gan alkohola kaitīgā ietekme uz smadzenēm ir zināma jau sen, jauns pētījums atklāj satraucošas šā procesa detaļas.
Izrādās, alkohols ne tikai bojā nervu šūnas, bet arī pārvērš smadzeņu aizsargājošās imūnšūnas par bīstamiem postītājiem, kas sāk noārdīt smadzenēm vitāli svarīgo balsta struktūru.
Zinātniskajā žurnālā "Immunity" publicētais pētījums liecina, ka pat neliela alkohola daudzuma lietošana smadzenēs bojā ne tikai neironus. Rezultāti rāda, ka alkohols būtiski ietekmē arī smadzenēs esošās imūnšūnas, kas tā iedarbībā sāk noārdīt smadzeņu šūnām vitāli svarīgās balsta struktūras.
Klīvlendas klīnikas neirobiologs un pētījuma vadošais autors Dimitrioss Davaloss norāda, ka ilgu laiku alkohola ietekme uz smadzenēm galvenokārt tika pētīta saistībā ar nervu šūnām, jo etanols tieši iedarbojas uz neironu receptoriem.
Tomēr mikroglijas šūnu novērošana reāllaikā zinātniekiem skaidri parādīja, ka šīs imūnšūnas ne tikai reaģē uz jau radušos bojājumu, bet arī pašas ir galvenās alkohola izraisīto postošo pārmaiņu iniciatores.