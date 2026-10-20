Viltīgā inde: šis dzēriens izraisa vismaz septiņus vēža veidus
Šis dzēriens ir ierindots tajā pašā kancerogēno vielu bīstamības kategorijā, kurā ietilpst tabaka un azbests.
Lai gan daudzi uzskata, ka mērena alkohola lietošana palīdz atslābināties un ir nekaitīga, zinātniski pierādīts, ka alkohols ir viens no būtiskākajiem novēršamajiem vēža riska faktoriem.
Eiropas Savienībā, kas ir viens no reģioniem ar visaugstāko alkohola patēriņu pasaulē, alkohola lietošana 2020. gadā izraisīja vairāk nekā 111 000 jaunu saslimšanas gadījumu ar vēzi. Par to liecina Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Starptautiskās Vēža pētniecības aģentūras (IARC) jaunākais zinātniskais pārskats.
Visā pasaulē ar alkohola lietošanu saistīto jauno vēža gadījumu skaits sasniedza aptuveni 741 000, turklāt gandrīz 70% saslimušo bija vīrieši.
Papildus nopietnajām sekām veselībai alkohola lietošana rada arī ievērojamus ekonomiskos zaudējumus. Saskaņā ar PVO datiem priekšlaicīgas nāves gadījumi, ko izraisījis ar alkohola lietošanu saistīts vēzis, 2018. gadā radīja 4,58 miljardu eiro lielus ekonomiskos zaudējumus.
"PVO Eiropas reģions un jo īpaši Eiropas Savienības valstis par alkohola lietošanu maksā pārāk augstu cenu – ar novēršamiem vēža gadījumiem, izjukušām ģimenēm un miljardiem eiro lieliem izdevumiem, kas gulstas uz nodokļu maksātāju pleciem," sacīja PVO Eiropas reģionālā biroja profilakses un veselības veicināšanas darba vadītājs Gundo Veilers.
"Daži alkoholu dēvē par kultūras mantojumu, taču slimības, nāvi un invaliditāti nevajadzētu uzskatīt par normālu Eiropas kultūras sastāvdaļu," viņš piebilda
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"Mazāka alkohola lietošana ir lielisks veids, kā uzlabot veselību," sacīja doktors Timotijs Neimi, kurš vada Kanādas Atkarību izraisošo vielu lietošanas pētniecības institūtu Viktorijas Universitātē Britu Kolumbijā.