Esi vesels
Svarīgi
Šodien 06:02
Kāpēc daži cilvēki gandrīz nekad neslimo? Zinātnieki atklāj, kas viņus pasargā
Kamēr vieni gada laikā saaukstējas vairākas reizes, citi, šķiet, neslimo gadiem ilgi. Pat tad, kad apkārtējie cīnās ar iesnām, klepu un gripu, viņi tāpat ir veseli. Kā viņiem tas izdodas?
Vai šiem cilvēkiem ir īpaši spēcīga imūnsistēma, vai arī viņiem vienkārši paveicies? Zinātnieki skaidro, ka atbilde meklējama ne tikai imunitātē, bet arī gēnos, dzīvesveidā un ikdienas paradumos, vēsta Vācijas portāls T-online.
Rudenī un ziemā elpceļu infekcijas kļūst par vienu no biežākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki spiesti kavēt darbu. Vācijas veselības apdrošināšanas sabiedrību dati liecina, ka saslimstības izraisīto darbnespējas gadījumu skaits valstī joprojām ir augsts. Biežākie vaininieki ir saaukstēšanās vīrusi, gripa un Covid-19.