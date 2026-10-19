Kāpēc daži cilvēki gandrīz nekad neslimo? Zinātnieki atklāj, kas viņus pasargā
Foto: Shutterstock
Esi vesels
Svarīgi

Kāpēc daži cilvēki gandrīz nekad neslimo? Zinātnieki atklāj, kas viņus pasargā

Lote Elizabete Krišūne

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Kamēr vieni gada laikā saaukstējas vairākas reizes, citi, šķiet, neslimo gadiem ilgi. Pat tad, kad apkārtējie cīnās ar iesnām, klepu un gripu, viņi tāpat ir veseli. Kā viņiem tas izdodas?

Vai šiem cilvēkiem ir īpaši spēcīga imūnsistēma, vai arī viņiem vienkārši paveicies? Zinātnieki skaidro, ka atbilde meklējama ne tikai imunitātē, bet arī gēnos, dzīvesveidā un ikdienas paradumos, vēsta Vācijas portāls T-online.

Rudenī un ziemā elpceļu infekcijas kļūst par vienu no biežākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki spiesti kavēt darbu. Vācijas veselības apdrošināšanas sabiedrību dati liecina, ka saslimstības izraisīto darbnespējas gadījumu skaits valstī joprojām ir augsts. Biežākie vaininieki ir saaukstēšanās vīrusi, gripa un Covid-19.

Tomēr gandrīz katrā darbavietā ir kāds, kurš slimo ļoti reti. Kāpēc vieni cilvēki ir uzņēmīgāki pret infekcijām, bet citiem tās iet secen?

Nākamā lapa: Kāpēc daži cilvēki slimo retāk nekā citi?

Tēmas

Ģimenes veselībaCovid-19Gripa

Citi šobrīd lasa