Nosaukts produkts, ko vērts iekļaut ēdienkartē, ja ir paaugstināts holesterīns
Garšvielas ne tikai piešķir ēdienam izsmalcinātu garšu, bet var sniegt arī reālu labumu veselībai, īpaši cilvēkiem, kuri cīnās ar paaugstinātu holesterīna līmeni.
Kā raksta veselības portāls "Health", ja vēlaties savā ēdienkartē iekļaut tikai vienu garšvielu holesterīna mazināšanai, uztura speciālisti ir vienisprātis – vislabākā izvēle ir ingvers.
Ingvera efektivitāte nav tikai tautas medicīnas pieņēmums – to apstiprina nopietni zinātniskie pētījumi. Nesen žurnālā "Diabetology & Metabolic Syndrome" publicētā pētījumu pārskatā secināts, ka šīs garšvielas lietošana uzturā var ievērojami samazināt gan kopējā, gan zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL) jeb "sliktā" holesterīna līmeni.
Citā pētījumā, kas publicēts izdevumā "Current Pharmaceutical Design", zinātnieki apstiprinājuši, ka ingvers samazina "sliktā" holesterīna līmeni par aptuveni 5 mg/dl, bet kopējo holesterīnu – par aptuveni 7 mg/dl.
Spēcīgi antioksidanti
Eksperti uzsver, ka šādu iespaidīgu efektu nodrošina ingverā esošie unikālie augu savienojumi, kas organismā darbojas kā spēcīgi antioksidanti.
"Ingvera pretiekaisuma iedarbību var reāli izmērīt – tas nodrošina būtisku iekaisuma biomarķieru līmeņa pazemināšanos," skaidro sertificēta uztura speciāliste Eiverija Zenkere. Kā liecina žurnālā "Nutrients" publicētie dati, hronisks iekaisums var izjaukt tauku pārstrādes procesus organismā, tādējādi veicinot holesterīna līmeņa paaugstināšanos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā no ingvera gūt maksimālu labumu?
Lai ingvers kļūtu par ikdienas sabiedroto cīņā ar holesterīnu, eksperti iesaka ievērot dažus vienkāršus pamatnoteikumus:
- Pareiza deva. Pētījumos pozitīvs efekts novērots, lietojot aptuveni 1,5 līdz 2 gramus ingvera dienā. Kā skaidro uztura speciāliste Dženifera Paliana, tas atbilst aptuveni vienai tējkarotei malta ingvera.
- Ideālā kombinācija. Uztura speciālisti iesaka ingveru apvienot ar citronu. "Pētījumi liecina, ka citrona un ingvera kopīga lietošana var vēl vairāk pastiprināt 'sliktā' holesterīna līmeņa pazemināšanos," uzsver Zenkere.
- Veselīgāka gatavošana. Ingvera izteiksmīgā garša ļauj samazināt sāls un pievienotā cukura patēriņu, kā arī padara dārzeņus krietni gardākus. Tas palīdz izvairīties no trekno mērču vai sviesta pievienošanas maltītēm.
Lai gan ingvers ir izcils palīgs, uztura speciālisti atgādina, ka tas nav brīnumlīdzeklis. Ingvers jāuztver kā vērtīgs papildinājums sirdij draudzīgai ēdienkartei, nevis kā "burvju nūjiņa".
Eksperte atgādina, ka veselīgas ēdienkartes pamatā jābūt šķīstošajām šķiedrvielām, ko satur auzas, pākšaugi un augļi. Turklāt ikdienā ieteicams ēst riekstus un sēklas, dzīvnieku taukus aizstāt ar augu valsts alternatīvām un izvēlēties pēc iespējas mazāk apstrādātu pārtiku.