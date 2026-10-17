Katru dienu apēd vienu olu? Jaunākie ieteikumi var pārsteigt
Olas kļuvušas par teju neatņemamu veselīga dzīvesveida piekritēju ēdienkartes sastāvdaļu – tās ir bagātas ar olbaltumvielām jeb proteīnu, un daudzi labprāt liek vārītas olas savās pusdienu kastītēs kā ātru un veselīgu uzkodu brīžiem, kad nav iespējas pilnvērtīgi paēst. Taču vai olas tiešām var ēst katru dienu bez bažām? Vācijas speciālistu skaidrojums var pārsteigt.
Olas ir vērtīgs olbaltumvielu, vitamīnu un minerālvielu avots, tāpēc tās var būt nozīmīga veselīga uztura sastāvdaļa. Tomēr olu dzeltenumos ir arī holesterīns, kas gadiem ilgi raisījis diskusijas par šī produkta ietekmi uz sirds un asinsvadu veselību. Vai vienu olu dienā drīkst ēst bez bažām, un kuriem cilvēkiem olu patēriņu tomēr vajadzētu ierobežot? To skaidro uztura speciālisti, vēsta Vācijas portāls "T-online".
Ilgu laiku valdīja uzskats, ka viena ola dienā ir pieņemams daudzums sabalansētā uzturā. Taču Vācijas Uztura biedrības (DGE) jaunākajās vadlīnijās ieteikts nedēļā apēst tikai vienu olu. Šī rekomendācija izraisījusi diskusijas un jautājumus par to, vai biežāka olu lietošana uzturā patiešām var kaitēt veselībai.