Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā veikta sarežģīta operācija pacientei ar primāru mugurkaula audzēju
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Kurzemes Mugurkaula ķirurģijas centrā veikta sarežģīta operācija pacientei ar primāru mugurkaula audzēju.
Operācijas laikā slimības bojātais skriemelis aizvietots ar īpašu protēzi, savukārt mugurkaula stabilizēšanai izmantoti karbona implanti. Šāds risinājums ne tikai nodrošina mugurkaula stabilitāti, bet arī pēc iespējas mazāk traucē turpmākai onkoloģiskajai ārstēšanai.
Pacientes ārstēšana Kurzemes Mugurkaula ķirurģijas centrā tika sākta jau iepriekš, kad izmeklējumos mugurkaulā tika konstatēts veidojums, kas nospieda nervu struktūras un bija radījis kustību traucējumus. Pirmajā operācijā ārsti atbrīvoja nospiestās nervu struktūras un stabilizēja mugurkaulu ar karbona implantiem.
Turpmākie izmeklējumi apstiprināja, ka pacientei ir primārs mugurkaula audzējs – tas nozīmē, ka audzējs sākotnēji attīstījies mugurkaulā, nevis izplatījies uz to no cita orgāna. Tā kā slimības skartais skriemelis bija ievērojami bojāts, ar iepriekš veikto mugurkaula stabilizāciju ilgtermiņā nepietiktu. Tādēļ bija nepieciešama vēl viena operācija, kurā bojātais skriemelis tika aizvietots ar KONG-TL EXPANDABLE VBR – izplešamo protēzi.
“Šis gadījums parāda, ka Ventspilī varam ne tikai stabilizēt audzēja bojātu mugurkaulu, bet izvēlēties tādu ķirurģisko risinājumu, kas neatņem pacientam iespējas nākamajiem onkoloģiskās ārstēšanas posmiem,” norāda Kurzemes Mugurkaula ķirurģijas centra vadītājs, traumatologs ortopēds un sertificēts mugurkaula ķirurgs Dr. Jānis Osītis.
Karbona implanti ir īpaši nozīmīgi tieši mugurkaula audzēju ārstēšanā. Atšķirībā no tradicionāli izmantotajām metāla konstrukcijām tie mazāk traucē radioloģiskajiem izmeklējumiem, tādēļ ārstiem ir vieglāk novērtēt operēto vietu un sekot līdzi slimības gaitai. Tāpat tie var atvieglot turpmākās staru terapijas plānošanu.
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Konkrētās pacientes gadījumā tas bija īpaši būtiski, jo audzēju nebija iespējams pilnībā izņemt ķirurģiski un pacientei nepieciešama arī turpmāka onkoloģiskā ārstēšana. Pēc veiktās operācijas paciente jūtas labi un jaunus kustību vai jušanas traucējumus neatzīmē.
Dr. Osītis uzsver, ka mugurkaula audzēju ārstēšanā būtiska ir dažādu specialitāšu ārstu sadarbība. Pacientam var būt nepieciešama gan mugurkaula operācija, gan turpmāka ārstēšana pie onkologa, tostarp staru terapija.
Centrs ir atvērts sadarbībai ar onkologiem un citiem ārstiem visā Latvijā, aicinot nosūtīt izvērtēšanai pacientus, kuriem onkoloģiska saslimšana skārusi mugurkaulu un varētu būt nepieciešama ķirurģiska ārstēšana. Šādus pacientus centrs cenšas izvērtēt prioritāri, nepieciešamības gadījumā iespējami savlaicīgi nodrošinot arī operāciju.
Veiktā operācija ir vēl viens solis, attīstot Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā sarežģītu mugurkaula saslimšanu, tostarp onkoloģisku slimību, ķirurģiskās ārstēšanas iespējas.