Patiesība vai mīts: vai emocijas un psiholoģiskās traumas patiešām uzkrājas gurnos?
Jogas nodarbībās, "TikTok" un labsajūtas pasaulē bieži dzirdams apgalvojums, ka gurni ir sava veida ķermeņa emocionālā krātuve, kurā uzkrājas sasprindzinājums un pat senas psiholoģiskas traumas.
Lai gan psiholoģiskais stress var pastiprināt fiziskās sāpes, zinātniskie pētījumi un ekspertu viedokļi liecina, ka gurnu sāpju cēloņi meklējami arī citur.
Sarežģītos dzīves periodos sāpes un muskuļu sasprindzinājums var būt jūtams spēcīgāk nekā parasti. Taču, ja pastāvīgi jūtat velkošas sāpes vai stīvumu gurnu apvidū, vai tiešām problēmas cēlonis būtu jāmeklē savā psihiskajā veselībā?
Mīts par emociju uzkrāšanos gurnos
Cilvēki, kuri piedzīvojuši psiholoģiskas traumas, īpaši bērnībā, biežāk cieš no hroniskām sāpēm. Laboratoriskie pētījumi arī apliecinājuši, ka šiem cilvēkiem ir paaugstināta jutība pret sāpēm. Tomēr nav zinātnisku pierādījumu tam, ka tieši gurni būtu ķermeņa zona, kurā īpaši uzkrājas stress un emocionālie pārdzīvojumi.
Muskuļu sasprindzinājumam var būt vairāki iemesli. Dažkārt to nosaka muskuļu un citu audu uzbūve, kā arī tas, kā tie tiek noslogoti ikdienā, tādēļ muskuļi var pretoties stiepšanai. Turklāt psiholoģiskais stress var izraisīt ilgstošu, nelielu muskuļu un nervu sistēmas aktivitāti, uzturot pastāvīgu sasprindzinājumu.
Saikne starp psiholoģisko spriedzi un balsta un kustību aparāta problēmām nav raksturīga tieši gurniem. Stress daudz biežāk tiek saistīts ar sasprindzinājumu plecos, žoklī un iegurņa pamatnes muskuļos, vēsta "The Guardian".
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"Gurnos nav nekā īpaša," apstiprina fizioterapeits, manuālās terapijas speciālists un biomehānikas eksperts Gregs Lemans, kurš veselības aprūpes speciālistiem pasniedz nodarbības par sāpju zinātni.
Bieži vien patiesais problēmas cēlonis nemaz neatrodas vietā, kur cilvēks izjūt sāpes. Piemēram, sāpes gurnu apvidū, kas izpaužas kā stīvums, patiesībā var izstarot no sēžas muskuļiem vai muguras.
Kas patiesībā izraisa sāpes gurnos?
Sāpes gūžas apvidū var būt saistītas ar locītavas anatomiskajām īpatnībām. Kā skaidro Vašingtona Universitātes Medicīnas skolas Sentluisā sporta medicīnas ārste Ebija Čena, sāpes biežāk rodas cilvēkiem, kuriem gūžas locītavas iedobums ir vai nu ļoti sekls, vai, gluži pretēji, ļoti dziļš.
Sāpes var izraisīt arī cīpslu vai ar locītavu šķidrumu pildīto gļotsomiņu kairinājums gūžas ārējā daļā, proti, tendinīts jeb cīpslu iekaisums vai bursīts jeb gļotsomiņu iekaisums. Šīs problēmas īpaši bieži sastopamas pusmūža un vecāka gadagājuma sievietēm.
Ņemot vērā mūsdienu dzīvesveidu, daktere Čena un citi ārsti uzskata, ka viens no faktoriem, kas veicina sāpes gurnos un mugurā, ir ilgstošas sēdēšanas izraisītas pārmaiņas muskuļu darbībā, tostarp augšstilba priekšējās daļas muskuļu saīsināšanās un muskuļu disbalanss.
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Tomēr Gregs Lemans norāda, ka pētījumos saikne starp saīsinātiem muskuļiem un sāpēm nav pārliecinoši pierādīta. Viņaprāt, biroja darbinieku gūžas locītavu problēmas drīzāk varētu būt saistītas ar citiem mazkustīga dzīvesveida faktoriem, piemēram, nepietiekamu fizisko aktivitāti.
Kā skaidro Lemans, anatomiskās īpatnības var palielināt sāpju rašanās iespējamību, taču nereti tieši stress, slikts miegs, kustību trūkums un trauksme kļūst par pēdējo pilienu, kas izraisa sāpes.
Interesanti, ka subjektīvā muskuļu stīvuma sajūta ne vienmēr atspoguļo to, cik stīvi muskuļi patiesībā ir. Kā piemēru Lemans min dejotājus, kuri viņa klīnikā sūdzas par saspringtiem augšstilbu muskuļiem, lai gan vienlaikus spēj "aizlikt kāju aiz galvas".
Ko darīt, ja jūtat stīvumu gurnos?
- Kustieties vairāk. Ja pastaigas, viegli stiepšanās vingrinājumi un citas fiziskās aktivitātes sniedz atvieglojumu, problēma var būt saistīta ar muskuļu darbību un kustībām. Tomēr tas automātiski nenozīmē, ka sāpju cēlonis ir nekaitīgs. Kā uzsver daktere Čena, šajā gadījumā darbojas princips: "Kustības locītavām ir kā eļļa mehānismam."
- Nepārspīlējiet ar stiepšanos. Arī stiepšanās vingrinājumus iespējams veikt pārmērīgi. Ja stiepšanās kļūst pārāk intensīva un pārsniedz viegla sasprindzinājuma robežu, tā var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.
- Iekļaujiet ikdienā spēka treniņus. Līdztekus regulārām aerobajām aktivitātēm vismaz divas reizes nedēļā ieteicams veikt spēka vingrinājumus. Cilvēkiem, kuriem ir problēmas gurnu apvidū, Čena īpaši iesaka vingrinājumus sēžas muskuļu stiprināšanai. Tas palīdzēs palielināt gūžas locītavu un apkārtējo muskuļu spēju izturēt fizisko slodzi. Savukārt vecumdienās spēka treniņi palīdz arī saglabāt kaulu blīvumu, tādējādi samazinot lūzumu risku.
- Rūpējieties par savu vispārējo labsajūtu. Kā skaidro Lemans, kopējo jutību pret sāpēm var mazināt jebkura nodarbe, kas veicina veselību un labsajūtu, – gan patīkami vaļasprieki, gan kopā ar draugiem pavadīts laiks.
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Kad vērsties pie ārsta?
Ja stīvums un sāpes gurnu apvidū kustoties nemazinās vai pat pastiprinās, ieteicams konsultēties ar ārstu. Vēlams izvēlēties speciālistu, kurš cilvēka organismu vērtē kopumā un pievērš uzmanību ne tikai fiziskajiem simptomiem, bet arī miega kvalitātei un stresa līmenim.
Rentgena izmeklējumi un magnētiskā rezonanse var palīdzēt noskaidrot simptomu cēloņus, tomēr, kā uzsver abi eksperti, attēldiagnostikas izmeklējumi ne vienmēr atklāj patieso sāpju cēloni vai vietu, no kuras tās rodas.