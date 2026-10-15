Kristaps Porziņģis: "Man nav HIV vai AIDS"
NBA klubs Goldensteitas "Warriors" trešdien savā paziņojumā nav norādījis konkrētu latvieša Kristapa Porziņģa atgriešanās plānu, taču pats basketbolists pavēstījis, ka jūtas arvien labāk. Viņš arī ironiski vērsies pie visiem "interneta ārstiem", kuri cenšas viņam noteikt diagnozi, un kliedējis baumas par savu veselību.
Porziņģis saskāries ar veselības problēmām un nepiedalījās komandas treniņnometnē Havaju salās un nevienā pārbaudes spēlē. Otrdien latviešu basketbolists ieradās kluba treniņbāzē un tikās ar komandas vadību, tomēr plašāk par viņa veselības stāvokli ziņots netiek.
Pats Porziņģis paziņoja, ka sadarbībā ar ārstiem un ekspertiem strādā, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos pie labas veselības.
"Man paliek arvien labāk un labāk. Man tikai jābūt pacietīgam, un ticu, ka drīz atkal jutīšos lieliski," paziņojumā sociālās tīklošanās vietnē "X" raksta Porziņģis.
"Noteikti ir bijis nomācoši saskarties ar veselības problēmām, kurām grūti noteikt precīzu cēloni, un tam visam vēl klāt nākušas traumas karjeras laikā - tas viss ir sakrājies, taču mēs tiksim tam pāri," turpina Porziņģis.
Porziņģis arī ironiski saka paldies visiem interneta "ārstiem", kuri cenšoties viņam noteikt diagnozi un palīdzēt. "Visi var atslābt. Nē, un man nav ne HIV, ne AIDS," paziņojumu noslēdz Porziņģis.
I appreciate all the internet doctors trying to diagnose and help, but I'm in the best hands. So everyone can relax now 😄🙏🏼 and I don’t have hiv or aids.— Kristaps Porzingis (@kporzee) October 14, 2026
"Warriors" savā paziņojumā norādīja, ka tikšanās laikā pārrunātās lietas tā neatklās. Porziņģis šajā laikā būs tuvumā komandai, taču nepiedalīsies treniņos.
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Par viņa atgriešanos treniņos un piedalīšanos spēlēs komanda sola ziņot brīdī, kad būs īstais brīdis.
Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem.
Vēl pārstāvot Bostonas "Celtics", pēc paša basketbolista teiktā, Porziņģim tika konstatēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas, neārstēts, var izraisīt stipru nogurumu vai reiboni.
Goldensteitas komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs 21. oktobrī.