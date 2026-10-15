Šo kļūdu lidmašīnā pieļauj daudzi, pat nenojaušot, ka tā var maksāt redzi
Garos lidojumos daudzi ceļotāji neaizdomājas, ka šķietami nekaitīgs ieradums var radīt nopietnas veselības problēmas.
Speciālisti brīdina, ka kontaktlēcu nēsāšana daudzu stundu garumā, īpaši sausajā lidmašīnas salona gaisā, var izraisīt acu kairinājumu, radzenes bojājumus un atsevišķos gadījumos pat redzes zudumu, vēsta “Fox News”. Par šādu risku liecina kādas sievietes pieredze, kura pēc atgriešanās no ceļojuma uz laiku zaudēja redzi vienā acī, raksta “New York Post”.
Sieviete stāstījusi, ka kontaktlēcas nav izņēmusi visu 11 stundu ilgā lidojuma laikā no Grieķijas uz mājām. Kopumā ceļojuma dienā viņa tās nēsājusi aptuveni 24 stundas. Turklāt kontaktlēcas viņai bijušas acīs arī peldoties un mazgājoties dušā.
Dažas dienas pēc atgriešanās mājās sieviete sākusi izjust sāpes acī un pastiprinātu jutību pret gaismu. Drīz vien viņas redze strauji pasliktinājusies.
Ārsti sievietei diagnosticējuši radzenes čūlu – nopietnu acs virsmas bojājumu, kas var apdraudēt redzi. Vairākas nedēļas viņai bijis jālieto ārstnieciskie acu pilieni. Lai gan ārstēšana palīdzējusi, uz radzenes palikusi neliela rēta, kuras dēļ redze joprojām daļēji ir miglaina.
Kāpēc kontaktlēcas lidmašīnā var būt bīstamas?
ASV Ilinoisas štatā praktizējošā optometriste Valērija Katufa sarunā ar “Fox News Digital” skaidrojusi, ka kontaktlēcu nēsāšana garos lidojumos var pastiprināt sausās acs simptomus, izraisot kairinājumu, svešķermeņa sajūtu acīs un periodisku redzes miglošanos.
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"Lidmašīnas salonā gaisa mitrums ir ievērojami zemāks. Tas var veicināt mitruma zudumu kontaktlēcās un vēl vairāk pastiprināt acu sausumu," skaidro speciāliste.
Papildu risku rada arī gulēšana ar kontaktlēcām, kas īpaši raksturīga gariem un nakts lidojumiem.
"Cilvēki garos lidojumos bieži guļ, un tas palielina ar kontaktlēcu nēsāšanu saistītos riskus," norāda Katufa.
Viņa skaidro, ka, kontaktlēcai zaudējot mitrumu, tā var kļūt mazāk kustīga uz acs virsmas. Savukārt, mēģinot izņemt stipri izžuvušu kontaktlēcu, iespējams traumēt radzenes epitēliju – radzenes ārējo aizsargslāni. Šāds bojājums var izraisīt spēcīgu kairinājumu, sāpes un redzes traucējumus. Turklāt bojāta acs virsma ir uzņēmīgāka pret infekcijām.
Ko speciālisti iesaka darīt pirms lidojuma?
Lai izvairītos no nepatīkamām sekām, optometriste iesaka garos lidojumos kontaktlēcu vietā izvēlēties brilles, kas atbilst cilvēka redzes korekcijas vajadzībām. "Gan acu veselības, gan turpmākas ērtas kontaktlēcu lietošanas dēļ garā lidojumā labāk izvēlēties brilles," uzsver Katufa.
Ja ceļojums tomēr sākts ar kontaktlēcām, speciāliste iesaka tās izņemt un nomainīt pret brillēm vēl pirms iekāpšanas lidmašīnā vai vismaz pirms gulēšanas lidojuma laikā.
Savukārt tiem, kuri kontaktlēcas lidojuma laikā turpina nēsāt, acu mitrināšanai var palīdzēt mākslīgās asaras vienreizlietojamos iepakojumos. Svarīgi izvēlēties pilienus, kas ir piemēroti lietošanai kopā ar kontaktlēcām. Jāatceras arī, ka kontaktlēcas nevajadzētu pakļaut saskarei ar ūdeni, tostarp peldoties vai mazgājoties dušā, jo tas palielina acu infekciju risku.
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Ceļotāji dalās pieredzē: "Acīm tā ir daudz ērtāk"
Kontaktlēcu lietošana garos lidojumos izraisījusi diskusijas arī sociālajos tīklos. Vairāki ceļotāji atzīst, ka garākos pārbraucienos un lidojumos jau sen dod priekšroku brillēm.
"Tālos lidojumos vienmēr valkāju brilles. Acīm tā vienkārši ir daudz ērtāk. Turklāt nav jādomā, kā izņemt kontaktlēcas lidostā vai lidmašīnā un ko darīt, ja lidojuma laikā gribas gulēt," vietnē “Reddit” raksta kāds lietotājs.
Cits ceļotājs atzinis, ka lēmumu visu lidojumu pavadīt ar kontaktlēcām vēlāk rūgti nožēlojis. "Lidojuma beigās acis bija ārkārtīgi sausas, pat neraugoties uz to, ka lietoju acu pilienus," viņš stāsta.
Speciālisti atgādina, ka acu sausums nav vienīgā problēma, ar ko var saskarties kontaktlēcu lietotāji. Ja pēc lidojuma parādās stipras acu sāpes, apsārtums, izteikta jutība pret gaismu vai pēkšņa redzes pasliktināšanās, nepieciešams nekavējoties vērsties pie acu ārsta. Savlaicīga palīdzība var būt izšķiroša, lai novērstu paliekošus redzes bojājumus.