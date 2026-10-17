Arī tu no konfekšu paciņas vispirms izvēlies sarkanās? Zinātnieki skaidro, kāpēc
Ja esi kādreiz strīdējies ar kādu par pēdējo sarkano konfekti paciņā, zini — tu neesi vienīgais! Zinātnieki noskaidrojuši, ka tieši sarkanās konfektes cilvēki izvēlas visbiežāk. Tam varētu būt saistība ar cilvēka evolūciju un to, kā smadzenes uztver krāsas.
Pētījumā par saldumu krāsu izvēli atklāts, ka sarkanā krāsa cilvēkiem asociējas ar siltumu, saldumu un gataviem augļiem. Tāpēc sarkanās konfektes šķiet pievilcīgākas par citu krāsu saldumiem. Savukārt dzeltenās konfektes nereti paliek paciņā līdz pašām beigām. Tās esot pat astoņas reizes mazāk iecienītas nekā sarkanās, jo dzeltenā krāsa cilvēkiem biežāk saistās ar skābu garšu, vēsta "Daily Mail".
Gandrīz puse dod priekšroku sarkanajai krāsai
Indijas pētnieki veica eksperimentu ar ASV zīmola “Life Savers” konfektēm. Vairāk nekā 100 vīriešiem un sievietēm lūdza sakārtot dažādu krāsu konfektes atbilstoši savām personīgajām vēlmēm.
Rezultāti parādīja, ka sarkanā krāsa bija pārliecinoši populārākā — to par savu iecienītāko izvēlējās 43% dalībnieku. Otrajā vietā ierindojās zilā krāsa, ko izvēlējās 26% aptaujāto.
Oranžajai krāsai priekšroku deva 15% dalībnieku, zaļajai — 10%, bet dzelteno izvēlējās tikai 5%. Pētījuma rezultāti publicēti zinātnisko darbu platformā “Open Science Framework”.
Smadzenes sarkano krāsu ātrāk saista ar saldumu
Pētnieki sarkanās krāsas popularitāti skaidro ar tā dēvēto uztveres plūdumu — procesu, kurā smadzenes ātri un viegli sasaista redzēto ar iepriekšējām zināšanām un gaidām.
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Tas nozīmē, ka sarkano krāsu smadzenes var ātrāk saistīt ar saldu garšu nekā citas krāsas. Šāda asociācija var ietekmēt to, kuru konfekti izvēlamies vispirms. Savukārt zilā krāsa pētījumā saistīta ar mieru un nosvērtību.
“Krāsas izraisa noteiktas emocijas un ietekmē patērētāju noskaņojumu. Tāpēc sarkanās krāsas vizuālā pievilcība tai dod priekšrocības salīdzinājumā ar citām krāsām,” uzskata pētnieki.
Tātad nākamreiz, kad konfekšu paciņā pirmā pazudīs tieši sarkanā, pie vainas varētu būt ne tikai tava gaume, bet arī tas, kā smadzenes uztver krāsas.