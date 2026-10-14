Kā rūpēties par redzi pie stūres tumšajā laikā?
Rudenī ierastais mājupceļš no darba arvien biežāk jāveic krēslā vai tumsā. Ceļa zīmes šķiet grūtāk pamanāmas, pretimbraucošo automašīnu lukturi piesaista lielāku uzmanību, bet lietus uz vējstikla rada vēl vienu traucējošu slāni. Šādās situācijās ir vērts pārbaudīt gan briļļu stāvokli, gan to, vai pašreizējā redzes korekcija joprojām atbilst vajadzībām. Piemērotu briļļu izvēle sākas ar izpratni par konkrēto grūtību. Neskaidrs attēls, atspīdumi uz briļļu lēcām un spoža saule dienas braucienā ir atšķirīgas situācijas. Arī risinājumi būs atšķirīgi. Fielmann speciālistam pastāstot, kad un kādos apstākļos brauc, būs vieglāk izvēlēties piemērotas lēcas.
Kāpēc tumsā redze var šķist citāda?
Vājā apgaismojumā acu zīlītes paplašinās, lai ielaistu vairāk gaismas. Vienlaikus skaidru attēlu var vairāk ietekmēt gaismas izkliede un redzes korekcijas nepilnības. Tādēļ tas, kas dienā netraucēja, vakarā var kļūt pamanāmāks. Viens no iespējamiem iemesliem ir astigmatisms — radzenes vai acs lēcas izliekuma īpatnība, kuras dēļ gaisma acī nefokusējas vienmērīgi. Tas var radīt miglainu attēlu vai starveida gaismas apļus ap lukturiem. Pēc šīm pazīmēm vien noteikt cēloni nevar; to izvērtē redzes pārbaudē.
Atspīdumus rada arī apstākļi uz ceļa. Brilles nevar novērst visas problēmas, kas saistītas ar pretimbraucošo lukturu spožumu vai novietojumu. Tāpēc svarīgi saprast, ko iespējams uzlabot ar korekciju un briļļu lēcu izvēli.
Ko dod pareiza korekcija un pretatspīduma pārklājums?
Ja speciālists ir ieteicis brilles tālumam vai tieši braukšanai, lieto tās arī tad, ja dienā šķiet iespējams iztikt bez tām. Izrakstītajai korekcijai jāatbilst pašreizējai redzei.
Pretatspīduma pārklājums mazina gaismas atstarošanos no pašām briļļu lēcu virsmām. Braucot tumsā, tas var samazināt traucējošus atspulgus uz brillēm, nesatumšinot skatu kā tonēta lēca. Konsultācijā ir noderīgi nosaukt savu ikdienas maršrutu. Vai pārsvarā brauc pa apgaismotām pilsētas ielām vai lauku ceļiem? Vai grūtāk ir pēc saulrieta vai tieši spilgtā dienas saulē? Šīs atbildes palīdz apspriest konkrētas vajadzības un piemērotākā risinājuma ierobežojumus.
Dienas braukšanas lēcas un nakts braucieni
Nosaukums “lēcas autovadītājiem” vēl nepaskaidro, kādam apgaismojumam tās paredzētas. Polarizācija mazina noteiktus atspīdumus, piemēram, no saulē izgaismotas ceļa virsmas. Fotohromās lēcas maina tonējumu atkarībā no gaismas apstākļiem. Šīs funkcijas jāizvērtē konkrētajam produktam.
Transitions Drivewear apvieno polarizāciju un fotohromu tehnoloģiju, darbojas arī aiz automašīnas vējstikla un ir paredzētas dienas braukšanai. Šīs lēcas nav piemērotas braukšanai naktī.
Transitions XTRActive var tonēties arī automašīnā, palīdzot pielāgoties spilgtai dienas gaismai. Tonējums mainās atkarībā no apstākļiem; telpās iespējams neliels atlikušais tonējums. Tās nevar pielīdzināt visām pārējām fotohroma versijām. Ar Fielmann piedāvātajiem risinājumiem autovadītājiem vari iepazīties mājaslapā un pārrunāt tos konsultācijā.
Arī dzeltenas “nakts braukšanas brilles” nevajadzētu izvēlēties tikai pēc solījuma par labāku redzamību. 2019. gadā JAMA Ophthalmology publicētā pētījumā 22 pieaugušie braukšanas simulatorā izmēģināja trīs dzeltenu lēcu variantus un caurspīdīgas lēcas. Dzeltenās lēcas neuzlaboja gājēju pamanīšanu, arī simulētas pretimbraucošo lukturu gaismas apstākļos.
Pirms brauciena pārbaudi arī pašas brilles
Paskaties uz lēcām labā apgaismojumā. Vai tās ir tīras, vai nav pamanāmu skrāpējumu? Vai ietvars ir ērts un braucot neslīd? Notīri arī automašīnas vējstiklu no ārpuses un iekšpuses. Šāda sagatavošanās palīdz novērtēt, vai traucējošo skatu ietekmē netīrumi vai tomēr jāmeklē cits cēlonis.
Ja uz brillēm sakrājušies grūti notīrāmi netīrumi vai ietvars kļuvis vaļīgs, Fielmann salonā pieejama bezmaksas briļļu apkope. Speciālisti var notīrīt brilles, pievilkt skrūves un pielāgot ietvaru. Apkope neizmaina lēcu optisko stiprumu, tāpēc neskaidra redze jāizvērtē atsevišķi.
Konsultācijā pastāsti par braukšanu
Redzes pārbaudei sagatavo pāris konkrētus novērojumus. Piemēram, vai lukturu gaisma šķiet izplūdusi, vai grūtāk salasīt ceļa zīmes, vai sūdzības ir arī dienā. Pastāsti, kuras brilles lieto un kad tās pēdējo reizi pārbaudītas. Šāds apraksts palīdz speciālistam saprast situāciju un ieteikt turpmāko rīcību. Ja grūtības ir parādījušās nesen vai pastiprinās, piesaki pārbaudi. Vajadzības gadījumā speciālists ieteiks arī acu ārsta konsultāciju. Izvēloties jaunas lēcas, pajautā, vai tās piemērotas tavam dienas un vakara braukšanas režīmam un kādas izmaiņas reāli sagaidīt.
Fielmann piedāvā pieaugušajiem bezmaksas redzes pārbaudi vienu reizi gadā attiecīgā piedāvājuma ietvaros; šajā gadījumā briļļu recepte netiek izsniegta. Ja vēlies saņemt recepti, nepasūtot brilles, pārbaudes maksa ir 20 eiro. Pakalpojumu nosacījumi ir pieejami mājaslapā. Ja tumšajā laikā pie stūres jūties mazāk komfortabli, sāc ar pieteikšanos redzes pārbaudei Fielmann. Paņem līdzi pašreizējās brilles un pārrunā ar speciālistu tieši savu braukšanas pieredzi.