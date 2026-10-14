Zinātnieki atklājuši negaidītu saikni starp sirmiem matiem un ādas vēzi
Vai sirmi mati var atklāt ko negaidītu par organisma spēju cīnīties pret vēzi? Zinātnieki atklājuši pārsteidzošu saikni starp matu nosirmošanu un ādas vēža attīstību. Izrādās, aiz šķietami parastas novecošanās pazīmes var slēpties daudz nozīmīgāks process, nekā līdz šim domāts.
Sirmi mati parasti tiek uzskatīti par vienu no redzamākajām novecošanās pazīmēm. Taču zinātnieki atklājuši, ka matu nosirmošana var būt saistīta arī ar organisma dabiskajiem aizsardzības mehānismiem pret vēzi. Pētījumā ar pelēm noskaidrots, ka noteiktos apstākļos šūnas, kurās radušies ģenētiski bojājumi, pārtrauc atjaunoties. Lai gan tā rezultātā mati var kļūt sirmi, šis process vienlaikus var palīdzēt novērst ļaundabīgu šūnu veidošanos.
Šādu saikni atklājuši Tokijas Universitātes zinātnieki, kuru pētījuma rezultāti 2025. gada oktobrī publicēti prestižajā zinātniskajā žurnālā "Nature Cell Biology".
Kā izdevumā "The Conversation" skaidro profesors Džastins Stebings, atklājums ļauj labāk izprast, kā organisms reaģē uz šūnu bojājumiem un kāpēc novecošanās un vēža attīstība ir savstarpēji saistīti procesi. Cilvēkam novecojot, šūnās pakāpeniski uzkrājas dažādi bojājumi. Daļu no tiem organisms spēj novērst, taču ne vienmēr tas izdodas. Ja bojātās šūnas turpina nekontrolēti vairoties, var veidoties ļaundabīgi audzēji.
Jaunais pētījums parāda, ka noteiktos apstākļos organisms spēj ierobežot šādu šūnu vairošanos, taču viena no šī aizsargmehānisma sekām var būt matu nosirmošana.
Kāpēc mati kļūst sirmi?
Matu krāsu nosaka pigments melanīns, ko ražo īpašas šūnas – melanocīti. Savukārt matu saknēs atrodas melanocītu cilmes šūnas, kas nodrošina jaunu pigmentu ražojošo šūnu veidošanos.
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Kamēr šīs cilmes šūnas darbojas normāli, mati saglabā savu dabisko krāsu. Taču, cilvēkam novecojot, to darbība pakāpeniski mainās, un pigmenta kļūst arvien mazāk. Tāpēc mati sāk nosirmot.
Viens no iemesliem ir bojājumi šūnu DNS jeb ģenētiskajā materiālā. Tie var rasties ultravioletā starojuma, dažādu ķīmisko vielu un pat organisma ikdienas vielmaiņas procesu ietekmē. Lielākoties šūnas spēj šos bojājumus izlabot. Tomēr dažkārt tie ir pārāk nopietni, un organismam jāmeklē cits veids, kā nepieļaut iespējami bīstamas sekas.
Tieši šim procesam pievērsās Japānas zinātnieki, pētot, kas notiek ar matu pigmentu veidojošajām cilmes šūnām pēc nopietniem DNS bojājumiem.
Organisms var izvēlēties drošāku ceļu
Pētnieki atklāja, ka noteikta veida DNS bojājumu gadījumā melanocītu cilmes šūnas pārtrauc savu ierasto atjaunošanās procesu. Tās nobriest un pārvēršas par specializētām šūnām, zaudējot spēju turpmāk veidot jaunas pigmentu ražojošās šūnas. Rezultātā šādu cilmes šūnu krājumi pakāpeniski izsīkst, un mati sāk zaudēt krāsu.
Taču šim procesam ir arī otra, daudz būtiskāka puse. Pārtraucot bojāto cilmes šūnu atjaunošanos, organisms ierobežo iespēju, ka tajās turpinās uzkrāties ģenētiskas izmaiņas, kas varētu veicināt vēža attīstību. Tādējādi matu nosirmošana noteiktos apstākļos var būt viena no redzamajām sekām organisma centieniem nepieļaut potenciāli bīstamu šūnu vairošanos.
Tēlaini izsakoties, organisms it kā upurē matu krāsu, lai mazinātu risku, ka bojātās šūnas nākotnē kļūs ļaundabīgas. Tomēr zinātnieki uzsver, ka tas ir tikai viens no iespējamajiem matu nosirmošanas mehānismiem, nevis pierādījums tam, ka visi sirmie mati radušies organisma cīņas pret vēzi rezultātā.
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Kāpēc dažkārt bojātās šūnas tomēr kļūst bīstamas?
Pētījumā atklājās vēl kāda būtiska likumsakarība – ne visi šūnu bojājumi izraisa vienādu organisma reakciju. Eksperimentos ar pelēm zinātnieki izmantoja dažādus faktorus, kas var bojāt šūnu DNS, tostarp starojumu un vēzi izraisošas ķīmiskās vielas. Izrādījās, ka noteiktos apstākļos bojātās cilmes šūnas nevis pārtrauc atjaunoties, bet gan saglabā spēju dalīties un vairoties.
Tas notiek tāpēc, ka šūnu darbību ietekmē ne tikai paši DNS bojājumi, bet arī signāli, ko tās saņem no apkārtējiem audiem. Daži no šiem signāliem palīdz apturēt bojāto šūnu atjaunošanos. Savukārt citi noteiktu kancerogēnu iedarbībā var veicināt to turpmāku vairošanos, neraugoties uz ģenētiskajiem bojājumiem. Šādā situācijā palielinās iespēja, ka šūnās uzkrāsies vēl vairāk bīstamu pārmaiņu, kas var novest pie melanomas attīstības. Melanoma ir viena no agresīvākajām ādas vēža formām. Tā veidojas no pigmentu ražojošām šūnām un var strauji izplatīties citos organisma audos.
Tokijas Universitātes profesore Emi Nišimura, viena no pētījuma autorēm, skaidrojusi, ka vienas un tās pašas cilmes šūnas atkarībā no bojājuma veida un apkārtējās vides ietekmes var nonākt divās pilnīgi atšķirīgās situācijās. Vienā gadījumā tās pārtrauc atjaunoties, un tas var veicināt matu nosirmošanu. Otrā gadījumā bojātās šūnas turpina vairoties, radot priekšnoteikumus ļaundabīga audzēja attīstībai. Šis atklājums palīdz izprast, kāpēc organisma reakcija uz šūnu bojājumiem ne vienmēr ir vienāda.
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Vai cilvēkiem ar sirmiem matiem ir mazāks vēža risks?
Lai gan pētījuma rezultāti ir daudzsološi, zinātnieki uzsver kādu ļoti svarīgu apstākli – sirmi mati paši par sevi nepasargā no vēža. Nav arī pierādīts, ka cilvēkiem, kuri nosirmo agrāk, būtu mazāks risks saslimt ar melanomu vai citiem ļaundabīgiem audzējiem.
Pētījumā atklātā saikne attiecas uz konkrētiem procesiem šūnu līmenī, nevis uz cilvēka matu krāsu kā veselības rādītāju. Citiem vārdiem sakot, matu nosirmošana nav aizsardzība pret vēzi, bet gan iespējama blakusparādība procesam, kas palīdz ierobežot bojāto šūnu vairošanos. Turklāt matu nosirmošanu ietekmē arī iedzimtība, vecums un citi faktori, kas nav tieši saistīti ar vēža attīstību. Tāpēc pēc sirmo matu daudzuma vai vecuma, kurā cilvēks sāk nosirmot, nav iespējams noteikt viņa saslimšanas risku.
Zinātnieki brīdina – nepieciešami pētījumi ar cilvēkiem
Būtiski ņemt vērā, ka līdz šim galvenie eksperimenti veikti ar pelēm. Lai gan daudzi šūnu darbības pamatprincipi cilvēkiem un pelēm ir līdzīgi, starp sugām pastāv arī būtiskas atšķirības. Tādēļ vēl nav zināms, vai cilvēka matu pigmentu veidojošās cilmes šūnas uz DNS bojājumiem reaģē tieši tāpat.
Turklāt vēža attīstību cilvēka organismā ietekmē daudzi faktori, tostarp ģenētika, dzīvesveids, apkārtējās vides iedarbība un organisma imūnsistēmas darbība. Līdz ar to no šī pētījuma vēl nevar izdarīt secinājumus par konkrēta cilvēka risku saslimt ar melanomu, tomēr iegūtie rezultāti sniedz jaunu ieskatu procesos, kas vienlaikus ietekmē gan organisma novecošanos, gan ļaundabīgu audzēju veidošanos.
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Atklājums nākotnē varētu palīdzēt cīņā pret vēzi
Zinātnieki cer, ka jaunie atklājumi nākotnē palīdzēs labāk izprast, kā organisms kontrolē bojāto šūnu darbību. Ja izdosies precīzi noskaidrot, kādi signāli liek potenciāli bīstamām šūnām pārtraukt vairošanos un kādi ļauj tām turpināt dalīties, tas varētu pavērt iespējas jaunu vēža profilakses vai ārstēšanas metožu izstrādei. Tomēr pagaidām tā ir tikai iespēja, kuras īstenošanai būs nepieciešami turpmāki pētījumi.