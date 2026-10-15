Kādas ir atšķirības starp saaukstēšanos, gripu un ARVI?
Saaukstēšanās ir organisma stāvoklis, kad pavājinās imūnsistēmas darbība, kā rezultātā palielinās jutība pret vīrusiem un baktērijām. Baktērijas, kas jau atrodas uz gļotādas, var aktivizēties un izraisīt iekaisumu. Aukstajā sezonā saslimšanas risku var palielināt laikapstākļiem nepiemērots apģērbs, kā arī neatbilstoša temperatūra un pārmērīga telpu vēdināšana.
Akūtas respiratoras vīrusu infekcijas (ARVI) izraisa dažādi vīrusi – kopumā vairāk nekā 200 veidu, tostarp rinovīrusi, adenovīrusi un paragripas vīrusi. Šīs infekcijas galvenokārt izplatās ar inficēta cilvēka izdalītajām elpceļu daļiņām, kas nonāk gaisā runājot, klepojot vai šķaudot. Arī gripa izplatās pa gaisu ar inficēta cilvēka izdalītajām elpceļu daļiņām, taču tai raksturīga smagāka slimības gaita un lielāks komplikāciju risks.
Pēc pirmajiem simptomiem ne vienmēr iespējams precīzi noteikt, vai saslimšanu izraisījusi gripa vai cits elpceļu vīruss. Apskatīsim šo infekciju raksturīgākos simptomus.
Gripai raksturīgie simptomi
- Slimība parasti sākas pēkšņi, strauji paaugstinoties ķermeņa temperatūrai līdz 38–39 °C vai pat augstāk. Gripas izraisītu augsto temperatūru parasti ir grūti pazemināt.
- Drebuļi, izteikts nespēks, ķermeņa un muskuļu sāpes, kā arī galvassāpes.
- Iespējama pastiprināta jutība pret gaismu jeb fotofobija.
- Sauss klepus, ko var pavadīt sāpes vai diskomforts krūtīs.
- Slimības pirmajās dienās iesnas un kakla sāpes var būt mazāk izteiktas nekā citi simptomi.
ARVI raksturīgie simptomi
- Slimības sākumā parādās aizlikts deguns, iesnas, kā arī rīkles apsārtums un sāpes.
- Klepus un elpas trūkums var parādīties slimības 2.–3. dienā.
- Paaugstināta ķermeņa temperatūra ir viens no ARVI raksturīgajiem simptomiem, un tā parasti parādās līdz ar katarālajiem simptomiem.
Zīdaiņiem elpceļu vīrusu infekcijas var izpausties ar samazinātu apetīti, nemieru un miega traucējumiem. Bērns var kļūt niķīgs, biežāk raudāt, un var mainīties viņa balss. Respiratorās vīrusu infekcijas ikdienā bieži apzīmē ar kopīgu terminu saaukstēšanās. Atkarībā no infekcijas izraisītāja un skartās elpceļu daļas ārsts var diagnosticēt, piemēram, faringītu, laringītu, bronhītu vai laringotraheītu. Gripas diagnozi var apstiprināt ar speciālu laboratorisko testu.
Saaukstēšanās ārstēšana bērniem un pieaugušajiem
Uz jautājumu, kādus līdzekļus lietot saaukstēšanās laikā, nav vienas universālas atbildes. Ārstēšana ir atkarīga no infekcijas izraisītāja, pacienta vecuma, veselības stāvokļa, simptomiem un to smaguma pakāpes. Rezultātā elpceļu saslimšana var izpausties gan ar drudzi, gan ar gremošanas sistēmas traucējumiem, kas var būtiski pasliktināt pacienta vispārējo stāvokli. Šādos gadījumos tiek rekomendēta hospitalizācija, īpaši zīdaiņiem. Ja slimības gaita nav sarežģīta, ārsts var ieteikt līdzekļus pret saaukstēšanos, pretiekaisuma, pretinfekcijas un antihistamīna medikamentus u. c. Tāpat var ieteikt lietot imunitāti stiprinošus līdzekļus, kas palīdz organismam aktīvāk cīnīties ar saslimšanu.
Saslimšana nekad nav paredzama. Tādēļ jautājums “Kā to ātrāk izārstēt?” joprojām ir aktuāls, un ir nepieciešams ne tikai ātrs, bet arī efektīvs risinājums, ko var nodrošināt, izvēloties inhalāciju terapiju. Izmantojot inhalāciju terapiju elpceļu slimību ārstēšanā, galvenā priekšrocība ir iespēja nogādāt aktīvās zāļu vielas tieši uz infekcijas skarto vietu elpošanas sistēmā.
Kā ārstēt saaukstēšanos ar nebulaizera palīdzību
NASISOFT un NASISOFT Forte 3HYAL – sterili, lietošanai gatavi šķīdumi inhalācijām elpceļu saslimšanu gadījumā jebkurā vecumā. Atbilstoši vajadzībām iespējams izvēlēties piemērotāko NaCl koncentrāciju. Ārsts var ieteikt arī citu simptomātisku inhalāciju terapiju.
Inhalāciju terapijai paredzētās medicīniskās ierīces vai paredzētie šķīdumi ir pieejami īpašā iepakojumā – polimēra konteineros, kuros iepildīts sterils šķīdums. Konteinera tilpums parasti paredzēts vienai lietošanas reizei. Nesterilu šķīdumu, kas iepakots vairāku devu iepakojumā, piemēram, pudelē, lietošana inhalācijām var palielināt komplikāciju risku.