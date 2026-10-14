Gripas un akūtu respiratoru vīrusu saslimšanu (ARVS) profilakse saaukstēšanās sezonā
Saslimšanas iespējamība ar gripu un akūtām respiratorām vīrusu infekcijām palielinās, sākot no septembra beigām.
Šajā periodā lielāks saslimšanas risks ir šādām cilvēku grupām:
- Bērni līdz viena gada vecumam. Zīdaiņu imūnsistēma vēl attīstās, tādēļ organisma spēja pretoties vīrusu izraisītām saslimšanām var būt ierobežota.
- Grūtnieces. Šajā periodā sievietes dabiskā imunitāte ir novājināta.
- Bērni un pieaugušie ar hroniskām slimībām un novājinātu imunitāti.
- Gados vecāki cilvēki (no 65 gadu vecuma).
Arī visi pārējie cilvēki, kuri neatbilst iepriekš minētajam aprakstam, ir pakļauti komplikāciju riskam, īpaši saslimšanas sākumā.
Gripas profilakse: specifiskas un nespecifiskas metodes
Palielinoties sezonālo saslimšanu iespējamībai, profilakses pasākumi ir svarīgi ne tikai veseliem cilvēkiem, bet arī inficētajiem. Pacienti ar ARVS pēc saslimšanas sākuma joprojām ir infekciozi aptuveni piecas dienas. Lai novērstu apkārtējo cilvēku inficēšanu, jāievēro šādi pasākumi:
- Izvairieties no publisku vietu apmeklēšanas. Informējiet citus par saslimšanu, atceliet tikšanās un klātienes nodarbības skolā vai studijās, nevediet slimu bērnu uz bērnudārzu u. tml.
- Ja nav iespējams izvairīties no publisku vietu apmeklēšanas, lietojiet sejas masku, aizsedzot muti un degunu.
- Klepojot vai šķaudot, aizsedziet muti un degunu, izmantojot vienreizlietojamās salvetes.
- Izvairieties no jebkāda kontakta ar inficētu personu.
- Ja esat saslimis, bieži mazgājiet rokas, lietojiet atsevišķus traukus un dvieli, kā arī regulāri vēdiniet telpas, tādējādi pasargājot pārējos ģimenes locekļus.
Veselam cilvēkam, lai pasargātu sevi no vīrusu infekcijas, būtu jāievēro šādi pasākumi:
- Izvairieties no kontakta ar inficētiem cilvēkiem, lai mazinātu vīrusu pārnešanas risku. Izvairieties no sarokošanās, uzturēšanās tuvāk par vienu metru no inficētas personas un kopīgu trauku lietošanas.
- Izvairieties no deguna gļotādas izžūšanas: mitriniet gaisu telpās un deguna gļotādu, izmantojot sāls šķīdumus, kas satur arī hialuronskābi, piemēram, NASISOFT. Ja elpceļu gļotādas skropstiņepitēlijs veic savu darbību netraucēti, tad arī vīrusi tur neaizķeras. Tādēļ viens no profilakses pasākumiem ir deguna skalošana ar šāda veida preparātiem.
Gripas un ARVS profilakse ietver pasākumu kopumu, kura mērķis ir stiprināt imunitāti un organisma spēju pretoties saslimšanām:
- Pilnvērtīgs, vitamīniem bagāts uzturs.
- Pareizs miega režīms un savlaicīga atpūta.
- Ikdienas aktivitātes svaigā gaisā.
- Kaitīgo faktoru iedarbības ierobežošana.
- Organisma stiprināšana.
- Regulāras fiziskās aktivitātes.
- Atteikšanās no neveselīgiem paradumiem.
ARVS profilakse bērniem ietver piemērota mikroklimata nodrošināšanu telpās: optimālas gaisa temperatūras un mitruma uzturēšanu, kā arī regulāru telpu vēdināšanu. Zīdaiņiem zīdīšana darbojas kā barjera pret vīrusu infekcijām.
Rinovīrusu profilakse
- Deguna eju skalošana ar NASISOFT divas līdz četras reizes dienā 7–10 dienas. Sastāvā esošā hialuronskābe mitrina deguna gļotādu un novērš baktēriju un vīrusu pielipšanu pie tās.
Zināšānai
NASISOFT primāri paredzēts inhalācijām, savukārt intranazāla lietošana ir alternatīva gadījumos, kad nav pieejama inhalācijas ierīce. Izmantojot inhalācijas ierīci, preparāta komponenti tiek sadalīti mikropilienos, kas maigi pārklāj elpceļu gļotādu. Piemērots lietošanai jebkurā vecumā – zīdaiņiem, bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, izvēloties piemērotāko NaChl koncentrāciju pēc nepieciešamības.
Specifiska gripas profilakses metode ir vakcinācija, kas jāveic laikposmā no septembra līdz oktobrim. Labākais laiks vakcinācijai ir pirms saaukstēšanās sezonas sākuma, tādējādi ļaujot organismam izstrādāt aizsardzību pret gripu.