Traģēdija Lietuvā: septiņgadīgs zēns miris, iespējams, aizrijoties ar kivi
Lietuvas pilsētā Šauļos notikusi traģēdija – septiņus gadus vecs zēns, iespējams, aizrijies ar kivi un zaudējis samaņu. Atgriezusies mājās, māte atradusi dēlu bez samaņas. Lai gan mediķiem izdevās atjaunot bērna sirdsdarbību, viņa dzīvību glābt neizdevās, vēsta Lietuvas televīzija TV3. Kā atpazīt dzīvībai bīstamu aizrīšanos un kā pareizi sniegt pirmo palīdzību, skaidro mediķi.
Saskaņā ar TV3 rīcībā esošo informāciju nelaime, iespējams, notikusi laikā, kad bērns mājās atradies bez pieaugušo uzraudzības. Tiek pieļauts, ka zēns aizrijies, ēdot kivi, taču šī informācija pagaidām nav oficiāli apstiprināta. Lai noskaidrotu precīzu nāves cēloni un notikušā apstākļus, sākta pirmstiesas izmeklēšana.
Atgriezusies mājās un ieraugot dēlu bezsamaņā, māte nekavējoties izsaukusi neatliekamo medicīnisko palīdzību. Zēns steidzami nogādāts Šauļu slimnīcā, kur ārsti sākuši atdzīvināšanas pasākumus.
„Bērnu intensīvās terapijas nodaļā tika nogādāts septiņus gadus vecs bērns bez dzīvības pazīmēm, kurš, iespējams, bija aizrijies. Veicot specializētus atdzīvināšanas pasākumus, izdevās atjaunot sirdsdarbību,” televīzijai TV3 pastāstīja bērnu intensīvās terapijas ārste Gitana Bikova.
Tomēr bērna stāvoklis joprojām bija kritisks, tādēļ viņš tika pārvests uz Kauņas klīniku, kur ārstēšanu turpināja intensīvās terapijas speciālisti.
„Kauņas klīnikā bērna stāvoklis bija ārkārtīgi smags. Tika darīts viss iespējamais, izmantotas visas pieejamās ārstēšanas iespējas, tomēr nācās konstatēt pacienta nāvi. Diemžēl viņa dzīvību glābt neizdevās,” atklāja Intensīvās terapijas nodaļas vadītāja Ilona Razleviče.
Aizrīšanās var notikt gan ēšanas, gan rotaļāšanās laikā
Lietuvas mediķi uzsver, ka aizrīšanās nav reta nelaime un tā var piemeklēt gan bērnus, gan pieaugušos. Īpaši apdraudēti ir mazi bērni, kuri var aizrīties ne tikai ar ēdienu, bet arī ar sīkām rotaļlietu detaļām vai citiem priekšmetiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Speciālisti atgādina, ka aizrīšanās gadījumā izšķiroša nozīme ir apkārtējo cilvēku reakcijai. Ja svešķermenis pilnībā nosprosto elpceļus, cilvēks vairs nespēj normāli elpot un bez savlaicīgas palīdzības var zaudēt samaņu.
Lietuvas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvis Toms Bagdons norāda, ka vispirms nepieciešams novērtēt cietušā stāvokli. „Cilvēkiem būtu jāzina, kā rīkoties aizrīšanās gadījumā. Vispirms jāvēro cilvēka stāvoklis un jāmēģina ar viņu sarunāties. Ja cilvēks spēj atbildēt, tas nozīmē, ka svešķermenis nav pilnībā nosprostojis elpceļus un gaiss joprojām var tiem izkļūt cauri. Šādā situācijā cilvēks jāmudina klepot,” skaidro speciālists.
Ko darīt, ja bērns aizrijies? NMPD skaidro pareizu rīcību
Arī Latvijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) uzsver, ka aizrīšanās gadījumā ir svarīgi nekavējoties novērtēt, vai cietušais spēj elpot, runāt un klepot.
Ja bērns ir pie samaņas un spēj efektīvi klepot, viņš jāmudina turpināt klepot, jo klepus ir organisma dabiskais aizsargmehānisms, kas palīdz atbrīvot elpceļus no svešķermeņa.
Savukārt situācijā, kad bērns vairs nespēj runāt, elpot vai aktīvi klepot, nepieciešams nekavējoties sniegt pirmo palīdzību.
Ja aizrijies bērns, kurš vecāks par vienu gadu, NMPD iesaka rīkoties šādi:
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
-
Nostāties aiz bērna muguras, vajadzības gadījumā nometoties uz ceļiem, lai atrastos bērna augumam atbilstošā pozīcijā.
-
Noliekt bērna ķermeņa augšdaļu uz priekšu un ar plaukstas pamatni veikt piecus sitienus starp lāpstiņām.
-
Ja svešķermeni neizdodas izvadīt, izmantot Heimliha paņēmienu – apņemt bērnu no mugurpuses, novietot dūri starp nabu un krūšu kaulu un veikt piecus spēcīgus grūdienus uz iekšu un augšu.
-
Ja nepieciešams, pārmaiņus turpināt piecus sitienus starp lāpstiņām un piecus vēdera grūdienus, līdz svešķermenis tiek izvadīts vai bērns zaudē samaņu.
-
Izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot 113.
NMPD īpaši uzsver, ka pēc Heimliha paņēmiena izmantošanas neatliekamā medicīniskā palīdzība jāizsauc vienmēr, pat ja šķiet, ka bērns jau jūtas labi. Tas nepieciešams, jo cietušā veselības stāvoklis vēlāk var pasliktināties.
Ja bērns zaudē samaņu, nekavējoties jāpārbauda viņa elpošana. Ja bērns neelpo normāli, jāsāk atdzīvināšanas pasākumi, ievērojot bērna vecumam atbilstošu atdzīvināšanas algoritmu un NMPD dispečera norādes.
Zīdaiņiem palīdzība jāsniedz citādi
NMPD atgādina, ka zīdaiņiem līdz viena gada vecumam aizrīšanās gadījumā nedrīkst izmantot Heimliha paņēmienu jeb vēdera grūdienus.
Ja zīdainis spēj klepot, viņam jāļauj svešķermeni atklepot pašam, turot mazuli vertikāli.
Ja zīdainis vairs nespēj elpot un efektīvi klepot, viņš jānovieto uz palīdzības sniedzēja apakšdelma ar seju uz leju, galvu turot zemāk par ķermeni. Atbalstot bērna galvu, ar plaukstas pamatni jāveic pieci saudzīgi sitieni starp lāpstiņām.
Ja svešķermenis neizdalās, zīdainis uzmanīgi jāpagriež uz muguras, joprojām turot galvu zemāk par ķermeni, un ar diviem pirkstiem piecas reizes jāspiež uz krūšu kaula sirds masāžas vietā. Šīs darbības pārmaiņus jāatkārto, ja nepieciešams, vienlaikus nodrošinot neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
NMPD brīdina arī par divām bīstamām kļūdām – aizrijušos zīdaini nedrīkst purināt, turot aiz kājām, vai mēģināt izskalot svešķermeni, lejot viņam mutē šķidrumu. Šāda rīcība var nodarīt papildu kaitējumu.
Katra minūte var būt izšķiroša
Ja aizrijies bērns vai pieaugušais zaudē samaņu un vairs neelpo normāli, jārīkojas nekavējoties. Jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība un jāuzsāk atdzīvināšanas pasākumi.
Latvijā neatliekamo medicīnisko palīdzību var izsaukt pa tālruni 113 vai vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112.
NMPD uzsver, ka arī cilvēkiem bez medicīniskās izglītības ir iespējams glābt dzīvību. Ja palīdzības sniedzējs nezina, kā pareizi rīkoties, dispečercentra mediķi pa tālruni sniegs norādījumus un palīdzēs veikt nepieciešamās darbības līdz brigādes ierašanās brīdim.