Šīs pazīmes var liecināt par Alcheimera slimību jau vairākus gadus pirms diagnozes noteikšanas
Lai gan Alcheimera slimība parasti tiek saistīta ar atmiņas zudumu, jaunā pētījumā atklāts, ka slimības agrīnas attīstības gadījumā par brīdinājuma signāliem var kļūt pavisam ikdienišķas veselības problēmas.
Alcheimera slimība galvenokārt tiek saistīta ar gados vecākiem cilvēkiem, taču aptuveni 10% gadījumu tā sāk attīstīties agrākā vecumā – pirms 65 gadu sasniegšanas.
Jauns Oulu (Somija) un Austrumsomijas universitāšu zinātnieku pētījums liecina, ka agrīnā Alcheimera slimība nerodas pēkšņi – pacientu medicīniskajā vēsturē jau daudzus gadus pirms diagnozes noteikšanas uzkrājas pazīmes, kas var liecināt par slimības attīstību, vēsta "Medical Xpress".
Zinātnieki salīdzināja 407 pacientu, kuriem diagnosticēta agrīnā vecumā sākusies Alcheimera slimība, medicīniskos datus ar vairāk nekā 4000 tāda paša dzimuma un vecuma cilvēku datiem, kuriem šī slimība nebija diagnosticēta.
Atklājās, ka dažādas veselības problēmas īpaši bieži sāka parādīties vienu līdz piecus gadus pirms oficiālas atmiņas traucējumu diagnozes noteikšanas.
Kādas veselības problēmas kļūst biežākas pirms diagnozes noteikšanas?
Saskaņā ar pētījuma rezultātiem pacientiem ar agrīnā vecumā sākušos Alcheimera slimību, salīdzinot ar kontroles grupu, ievērojami biežāk tika konstatētas šādas veselības problēmas un saslimšanas:
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- depresija;
- reiboņi un galvassāpes;
- galvas smadzeņu traumas un smadzeņu asinsrites traucējumi, tostarp insults;
- epilepsija;
- vairogdziedzera slimības;
- ar pārmērīgu alkohola lietošanu saistītas problēmas;
- delīrijs jeb akūts apjukuma stāvoklis.
Interesanti, ka dažas veselības problēmas parādījās vēl agrāk. Piemēram, troksnis ausīs un dzirdes zudums pacientiem tika novērots ievērojami biežāk jau sešus līdz desmit gadus pirms Alcheimera slimības diagnozes noteikšanas.
Savukārt vēl senākā periodā – 11 līdz 15 gadus pirms slimības diagnosticēšanas – būtiskas atšķirības starp pacientu un kontroles grupas veselības rādītājiem netika konstatētas.
Pārsteidzoša atšķirība no Alcheimera slimības gados vecākiem cilvēkiem
Tomēr viens no pārsteidzošākajiem pētījuma secinājumiem bija saistīts ar to, ko zinātnieki neatklāja. Ir labi zināms, ka Alcheimera slimības gadījumā, kas sākas vecumdienās, viens no riska faktoriem ir sirds un asinsvadu slimības.
Taču pacientiem, kuriem Alcheimera slimība sākusies agrākā vecumā, paaugstināts asinsspiediens vai tauku vielmaiņas traucējumi, piemēram, paaugstināts holesterīna līmenis, netika konstatēti biežāk nekā cilvēkiem bez šīs slimības.
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"Mūsu pētījums apstiprina uzskatu, ka agrīnā Alcheimera slimības forma nav vienkārši vecumdienās sastopamās slimības paveids, kas izpaužas jaunākā vecumā," norādīja pētījuma vadošā autore, Oulu Universitātes docente Johanna Krīgere. Viņa piebilda, ka agrīnas slimības attīstības pamatā daļēji varētu būt atšķirīgi bioloģiskie mehānismi.
Viens simptoms vēl nenozīmē atmiņas traucējumus
Pētījumā arī atklājās, ka pacienti īpaši bieži vērsušies ārstniecības iestādēs tieši gadā pirms diagnozes noteikšanas. Tas, visticamāk, saistīts ar agrīniem un nespecifiskiem simptomiem, piemēram, galvassāpēm, reiboņiem vai nomāktu garastāvokli, kuru dēļ cilvēki meklē medicīnisko palīdzību. Piemēram, depresija var būt gan demences attīstības riska faktors, gan viena no tās pirmajām pazīmēm.
Tomēr Oulu Universitātes doktorante Laura Lepenena uzsver, ka neviena no minētajām slimībām vai simptomiem pati par sevi neliecina, ka cilvēkam attīstīsies Alcheimera slimība. Būtiska ir kopējā aina, ko veido dažādu simptomu un veselības problēmu kopums.
"Mūsu rezultāti liecina, ka gados pirms slimības diagnosticēšanas pacientam var uzkrāties daudzi šķietami savstarpēji nesaistīti simptomi un ārstniecības iestāžu apmeklējumi. Ja izdotos laikus pamanīt šo kopējo ainu, tas varētu palīdzēt aizdomas par atmiņas traucējumiem konstatēt agrāk nekā pašlaik," skaidroja Lepenena.
Pašlaik atmiņas traucējumu diagnosticēšana darbspējīgā vecuma cilvēkiem var ilgt vairākus gadus kopš pirmo simptomu parādīšanās. Pētījuma autori cer, ka labāka izpratne par brīdinājuma pazīmēm, kas raksturīgas slimības pirmsklīniskajai jeb prodromālajai fāzei, palīdzēs ārstiem agrāk atpazīt atmiņas traucējumus un nodrošināt pacientiem savlaicīgu atbalstu un ārstēšanu.
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Parasts stress vai pirmās atmiņas traucējumu pazīmes?
Tā kā galvassāpes, reiboņi un depresija ir ļoti izplatītas problēmas darbspējīgā vecuma cilvēku vidū, viena simptoma parādīšanās vēl nav iemesls uzreiz domāt par ļaunāko. Bieži vien atmiņas traucējumu pamatā ir izdegšana, pārgurums vai miega trūkums.
Kā tos atšķirt?
- Pārslodzes izraisīti atmiņas traucējumi. Cilvēks aizmirst dažādus sīkumus, viņam ir grūti koncentrēties, un rodas sajūta, it kā galvu būtu pārņēmusi migla. Pēc ilgākas atpūtas vai stresa cēloņa novēršanas atmiņa un pašsajūta uzlabojas.
- Agrīna demence jeb Alcheimera slimība. Cilvēkam kļūst arvien grūtāk iegaumēt jaunu informāciju, viņš var apmaldīties pazīstamā vietā vai nespēt atrast vajadzīgos vārdus. Laika gaitā simptomi pastiprinās, un atpūta vairs nepalīdz.
Kur vērsties pēc palīdzības?
Ja pastāvīgi uztraucaties par savu vai tuvinieka atmiņu, pirmais solis ir vērsties pie ģimenes ārsta. Ārsts varēs izvērtēt veselības stāvokli, izslēgt citas iespējamās saslimšanas un veikt sākotnējos atmiņas un kognitīvo spēju novērtēšanas testus.
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Nepieciešamības gadījumā pacients tiks nosūtīts pie neirologa. Jāņem vērā, ka šīs pazīmes nav pietiekamas diagnozes noteikšanai — arī atmiņas traucējumiem var būt dažādi cēloņi.