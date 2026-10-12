Svarīga informācija iedzīvotājiem! Otrdien vairākas stundas ārzemēs nevarēs izmantot Latvijas e-receptes
Rīt, 13. oktobrī, no plkst. 8.00 līdz 17.00 plānoti Eiropas pārrobežu e-veselības datu apmaiņas platformas tehniskie uzlabojumi, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem ārzemēs, apmeklējot Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ārstniecības iestādes un aptiekas, nebūs iespēja izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes, kā arī ārzemju ārstniecības iestādēs nebūs iespēja apskatīt pacienta veselības datus, kas ievietoti E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.
Kopš 2024. gada 4. marta Latvijas iedzīvotāji var izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes zāļu saņemšanai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ar kurām Latvija nodrošina e-recepšu pārrobežu datu apmaiņu, piemēram, komandējuma vai tūrisma brauciena laikā,.
Latvijas iedzīvotājiem līdz šim bijusi iespēja savas e-receptes izmantot Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Horvātijā, Kiprā, Lietuvā, Polijā, Somijā, daļā Spānijas. Vienlaikus arī šo ES dalībvalstu pilsoņi var iegādāties sev nepieciešamās e-receptes zāles Latvijas aptiekās.
Tāpat Latvija nodrošina pārrobežu veselības pamatdatu apmaiņu ar noteiktām ES dalībvalstīm – Čehiju, Igauniju, Franciju, Grieķiju, Horvātiju, Kipru, Maltu, Nīderlandi, Portugāli, Somiju, Spāniju. Nepieciešamības gadījumā ārstniecības procesā iesaistītās ārstniecības personas var apskatīt Latvijas pacientu veselības pamatdatus, piemēram, noteiktas diagnozes un informāciju par pēdējo sešu mēnešu laikā veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.
Vairāk informācijas LDVC tīmekļvietnes sadaļā “Pārrobežu E-veselības pakalpojumi” vai E-veselības platformas sadaļā “Pārrobežu E-veselības pakalpojumi”, kā arī zvanot E-veselības sistēmas lietotāju atbalsta dienestam 67803300.