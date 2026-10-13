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Šodien 07:30
Kas notiek ar tavām zarnām, ja regulāri ēd skābētus kāpostus?
Skābēti kāposti ir viens no ierastākajiem produktiem Latvijas virtuvē, taču izrādās, ka šis vienkāršais ēdiens, ko parasti ēdam kā piedevu pie kartupeļiem vai gaļas ēdieniem, var sniegt arī vērtīgu labumu veselībai. Tomēr uztura speciālisti brīdina – ne visi skābētie kāposti ir vienlīdz vērtīgi, turklāt dažiem cilvēkiem ar šo produktu jābūt piesardzīgiem.
Regulāra skābētu kāpostu ēšana var palīdzēt uzlabot zarnu darbību, veicināt vēdera izeju un labvēlīgi ietekmēt zarnu mikrobiotu. Kā skaidro uztura speciālisti, skābētu kāpostu galvenā vērtība slēpjas divās lietās – šķiedrvielās un fermentācijas procesā radušos mikroorganismos. Tie var palīdzēt uzturēt veselīgu zarnu vidi un veicināt normālu gremošanas sistēmas darbību.
Kā vēsta veselīga uztura portāls „EatingWell”, īpaši vērtīgi zarnu veselībai var būt nepasterizēti skābētie kāposti, kuros saglabājušās dzīvas baktērijas.