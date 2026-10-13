Gaidāmas radikālas reformas? Psihoterapijas biedrība satraukusies par iespējamu apvērsumu
Latvijas Psihoterapijas biedrība (LPB) ir satraukusies par iespējamu pieejamības samazināšanu psihoterapijas jomai. Tā intervijā portālam Jauns.lv sacīja biedrības valdes priekšsēdētāja Egita Pļaviņa.
Biedrībā norādīja, ka Veselības ministrijā prezentētie darba grupas priekšlikumi psihologu un psihoterapijas pakalpojumu sistēmas pilnveidei Latvijā paredz apvērsumu nozarē, būtiski mainot psihoterapijas statusu un sabiedrības pieejamību.
Pļaviņa skaidroja, ka jaunā kārtība varētu būtiski samazināt psihoterapijas pieejamību tiem cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzība dažādās sarežģītās un smagās dzīves situācijās, taču viņi nav pacienti un viņiem nav noteikta diagnoze.
Latvijā ir cita kārtība nekā Eiropā
“Eiropā psihoterapija ir starpdisciplināra zinātne, kurā ir attīstīti dažādi psihoterapijas virzieni un kura strādā, sākot no medicīnas jomas un beidzot ar sociālo jomu. Savukārt Latvijā psihoterapeits jau labu laiku ir reglamentēta profesija Ārstniecības likumā. Tāpēc psihoterapeiti, kas nav mediķi, sevi iepriekš pārsauca par psihoterapijas speciālistiem. Tā tas ir tikai Latvijā.
Mēs vēlējāmies nostiprināt profesijas standartu psihoterapijai, kas nav medicīnas sastāvdaļa savā pamatā. Tā ir sarunu terapija, kurā psihoterapeits ir terapijas instruments un kurā nav pamata uzstādījuma par diagnozi un slimību, bet kur darbs notiek arī ar cilvēka psihoemocionālām krīzēm, attīstības krīzēm un personības krīzēm,” biedrības vadītāja teica.
Dažādi terapeiti dažādām vajadzībām
Pļaviņa pauda, ka normālā situācijā Latvijā būtu jābūt dažādiem psihoterapeitiem, piemēram, geštaltterapeitiem, eksistenciāliem terapeitiem, sistēmiskiem ģimenes terapeitiem, Junga analītiķiem, psihodinamiskiem terapeitiem u.c.
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Dažādiem psihoterapeitiem būtu jāstrādā dažādos virzienos atkarībā no cilvēka problēmām, personības tipa un vajadzībām. “Kādam patiks ļoti precīza terapija ar uzdevumiem un mājasdarbiem, piemēram, kognitīvi biheiviorālā terapija. Kādam patiks strādāt radoši ar metaforām kā geštaltterapijā.
Kādam būs ļoti svarīga sapņu analīze kā Junga analīzē. Kādam būs ļoti svarīgi risināt savu attīstību, sākot no bērnības, kā psihodinamiskajā terapijā. Kādam būs ļoti svarīgi risināt pāru attiecības, visas ģimenes sistēmas vai psihoemocionālos mantojumus dzimtu griezumā.
Visi šie cilvēki var doties pie psihoterapijas speciālistiem viņu privātpraksēs un saņemt pakalpojumus, zinot, ka tos regulē LPB, kas ir pašregulējoša organizācija, jo Latvijā šim pietrūkst likumdošanas. Biedrība ir Eiropas Psihoterapijas asociācijas sastāvā gandrīz 30 gadus,” viņa teica.
Daļai psihoterapijas speciālistu varētu piedāvāt mācīties medicīnu
Savukārt Veselības ministrijas uzdevumā darba grupa ir piedāvājusi daļai psihoterapijas speciālistu apgūt gadu medicīnu un turpmāk saukties par psihoterapeitiem, Pļaviņa sacīja.
Biedrības pārstāvji nepiekrīt viedoklim, ka psihoterapija tiktu uzskatīta tikai par medicīnas un ārstniecības sastāvdaļu. Psihoterapija nav nepieciešama tikai cilvēkiem ar diagnozēm. Cilvēki vēršas pie psihoterapeitiem arī dažādās attiecību, darba, personiskās krīzēs un grūtībās, nevis tikai konkrētu diagnožu gadījumā.
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Pakalpojumi var sadārdzināties
Turklāt ne visiem psihoterapijas speciālistiem esot paredzēta iespēja studēt medicīnu un pārsaukties par psihoterapeitiem. “Šobrīd darba grupa ir nosaukusi kognitīvi biheiviorālo terapiju un psihodinamisko terapiju, kuras pārstāvji varēs gadu piemācīties ārstniecību un kļūt par ārstniecības personām.”
Šiem terapeitiem būtu jāiekārto savas prakses vietas atbilstoši Ārstniecības likumam, kas nozīmē mainīt telpu vietas, jo ne visas tagadējās telpas tam ir atbilstošas. Psihoterapeitu praksēm pēc būtības nav vajadzīgas ārstniecībai piemērotas telpas, piemēram, ar atsevišķu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu.
“Tas apgrūtinās psihoterapijas speciālistus sniegt pakalpojumus. Tas var arī sadārdzināt pakalpojumus, un daļa speciālistu var tam [iespējai mācīties medicīnu] nekvalificēties,” biedrības vadītāja teica.
Kas notiks ar citiem terapeitiem?
“Citu psihoterapijas virzienu pārstāvji, piemēram, eksistenciālie terapeiti šobrīd nav minēti kā tie terapeiti, kuri varētu mācīties un kļūt par psihoterapeitiem. Tādējādi speciālistu, kuri nodarbojas ar psihoterapiju, kļūtu mazāk. Tāpat virzienu daudzveidība, kas tiek regulēta un kuras kvalitāte tiek uzraudzīta, kļūtu šaurāka,” Pļaviņa teica.
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Šobrīd darba grupa neesot minējusi, kas notiks ar eksistenciālo terapiju, Junga analīzi, geštaltterapiju, psihoorganisko analīzi, psihodrāmu. Tie patlaban ir ļoti iecienīti psihoterapijas virzieni, lai gan daļai pierādījumu bāze vēl tikai veidojas.
Aicina uz vispusīgu izvērtējumu
“Mēs skatāmies no tā skatupunkta, ko atzīst Eiropas Psihoterapijas asociācija un Strasbūras deklarācija, kas pasaka, ka psihoterapijai ir jābūt daudzveidīgai, starpdisciplinārai zinātnei.
Ja Latvija grib kaut ko izslēgt no psihoterapijas lauka, tad jābūt vispusīgam izvērtējumam par to, kāpēc [to darīt].” Biedrībā piekrīt, ka pārmaiņas nozarē ir nepieciešamas, taču aicina ministriju turpmākajā reformas izstrādē iesaistīt arī profesionālās organizācijas.
Sistēmu varētu sarežģīt vēl vairāk
Kas varētu mainīties cilvēkiem, ja iecerētā kārtība stāsies spēkā? Biedrības pārstāve skaidroja: “Pacients ies pie ģimenes psihoterapeita un nesapratīs, vai terapeits ir ārsts vai nav ārsts. Viens ģimenes terapeits būs ārsts, bet otrs speciālists, kurš nodarbosies ar ģimenes psihoterapiju, nebūs ārsts.
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Cilvēks vēl vairāk apjuks, kas viņu aizsargā, pasargā un pie kā vērsties sūdzību gadījumā. Mērķis bija kaut ko sakārtot, bet tas tiek sarežģīts vēl vairāk.”
Turklāt, ja daļa psihoterapijas speciālistu turpmāk vairs nevarēs nodarboties ar psihoterapiju, tad ir jautājums, kas kļūtu pieejams klientiem? Nebūtu pareizi, ja tās būtu tikai konsultācijas, no kurām tikai daļa pēc būtības būtu psihoterapija. “Cilvēks varētu būt vēl vairāk apmulsis.”
Daļa speciālistu varētu palikt ēnā
“Kāds, kas ir apguvis psihoterapiju un strādā ar to jau 20 gadus, pēkšņi vairs nevarēs nodarboties ar psihoterapiju. Vai viņa klienti turpinās vēlēties gūt atbalstu no viņa? Kā viņš sevi sauks? Kā kurš. Tas vispār paliks ēnā.
Daļa cilvēku, kas nodarbojas ar psihoterapijas pakalpojumu sniegšanu, tiks izstumti ēnā. Bet, ja kaut kas tiek izstumts ēnā, tur var veidoties visādas lietas.” Līdz ar to daļā strīdīgo situāciju klienti būs ļoti neaizsargāti, Pļaviņa teica un piebilda, ka ar visu šo jandāliņu tiek negatīvi ietekmēta arī klientu kopējā uzticēšanās nozarei.