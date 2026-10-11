Viņš sāka smēķēt, vēl būdams autiņbiksītēs. Kā šodien dzīvo zēns, kurš šokēja visu pasauli?
2010. gadā pasauli pāršalca šokējoši kadri no Indonēzijas – tajos redzams vien divus gadus vecs zēns, kurš, vēl būdams autiņbiksītēs, smēķēja gluži kā rūdīts pieaugušais. Mazais Ardi Rizals dienā izsmēķēja pat 40 cigaretes. Šogad viņš nosvinējis 18. dzimšanas dienu, un viņa dzīve pa šo laiku piedzīvojusi pamatīgas pārmaiņas.
2010. gadā mazais Ardi Rizals, kurš pazīstams arī kā Aldi Suganda, no Dienvidsumatras Indonēzijā kļuva slavens visā pasaulē. Internetā strauji izplatījās kadri, kuros bērns redzams ar cigareti rokā. Vēl lielāku sašutumu izraisīja ziņas, ka zēns dienā izsmēķējot līdz pat divām paciņām cigarešu. Viņa stāsts kļuva par spilgtu piemēru tam, cik nopietna nikotīna atkarība var izveidoties pat ļoti agrā bērnībā.
Smēķēt sāka, vēl nesasniedzis divu gadu vecumu
Mazā indonēzieša atkarības stāsts ir patiešām šokējošs. Kā 2010. gadā televīzijai CBS stāstīja viņa vecāki, Ardi pirmā saskarsme ar cigaretēm notikusi jau aptuveni 11 mēnešu vecumā, kad viņš kopā ar māti uzturējies tirgū, kur ģimene pārdevusi zivis. Bērns mēdzis rotaļāties tirgus teritorijā, un kādu dienu māte viņu atradusi pie cigarešu tirgotavas jau ar aizdedzinātu cigareti rokā. Pamazām smēķēšana kļuva par zēna ikdienu.
Situācija kļuva arvien satraucošāka. Ikreiz, kad ģimenes locekļi centās ierobežot viņa piekļuvi cigaretēm, bērns reaģēja ar spēcīgām dusmu lēkmēm. Viņš kliedza, raudāja un reizēm pat dauzīja galvu pret grīdu, pieprasot kārtējo cigareti.
Kad Ardi stāsts izraisīja plašu starptautisku rezonansi, situācijā iesaistījās Indonēzijas bērnu aizsardzības speciālisti. Zēnam tika nodrošināta palīdzība, un ar bērnu psihologa Seto Muljadi atbalstu sākās rehabilitācijas process.
Atmeta smēķēšanu, bet parādījās cita problēma
Lai gan Ardi izdevās pārvarēt atkarību no nikotīna, drīz vien ģimene saskārās ar jaunu izaicinājumu. Cigarešu vietā zēns arvien biežāk sāka meklēt mierinājumu ēdienā.
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Atteikšanās no smēķēšanas nebija viegla. Bērns sāka ēst pārmērīgi daudz, pieprasīja lielas porcijas un nereti vēlējās papildporcijas. Ēdiens bija kļuvis par veidu, kā kompensēt atteikšanos no cigaretēm.
Kādā no intervijām viņa māte stāstīja, ka zēns vienā ēdienreizē spējis apēst pat trīs bļodas ar ēdienu. Pieaugot svaram, radās bažas arī par aptaukošanos. Speciālistiem nācās palīdzēt Ardi ne tikai pārvarēt smēķēšanas atkarības sekas, bet arī mainīt ēšanas paradumus. Pakāpeniski viņam izdevās samazināt apēstā ēdiena daudzumu un pievērsties veselīgākam dzīvesveidam.
2017. gadā intervijā CNN zēns atzina, ka atteikties no cigaretēm bijis ļoti grūti. Kad viņš nesmēķējis, mutē parādījusies nepatīkama garša un reibusi galva. Tomēr pēc atkarības pārvarēšanas pašsajūta ievērojami uzlabojusies.
Pēc 13 gadiem žurnālisti viņu atrod Indonēzijas tirgū
2023. gadā Vācijas televīzijas RTL žurnālisti nolēma noskaidrot, kas noticis ar zēnu, kura fotogrāfijas savulaik šokēja visu pasauli. Viņi devās uz Indonēziju, lai atrastu Ardi un uzzinātu, kā mainījusies viņa dzīve.
Pēc ilgākiem meklējumiem ar vietējās tulces palīdzību žurnālistiem izdevās viņu sastapt kādā tirgū. Mazais, apaļīgais zēns, kurš reiz gandrīz nepārtraukti smēķēja, bija izaudzis par slaidu jaunieti. Taču reportāžā atklājās arī kāda skumjāka viņa dzīves detaļa – Ardi bija pametis skolu, lai palīdzētu mātei strādāt un pelnīt iztiku.
Sarunā ar RTL jaunietis atcerējās, kā bērnībā sācis smēķēt. Viņš stāstīja, ka reiz tirgū nozadzis kādam cigareti un tā aizsācies kaitīgais ieradums. Vēlāk, kad viņam izdevies kaut ko pārdot un nopelnīt naudu, viņš to tērējis cigaretēm, nevis atdevis mātei. Šī atzīšanās parāda, cik dziļi smēķēšanas atkarība bija iesakņojusies viņa ikdienā jau bērnībā.
RTL reportāža, kas publicēta 2023. gada jūnijā, ļāva pasaulei pirmo reizi pēc ilgāka pārtraukuma ieraudzīt, kāds Ardi ir izaudzis. Viņa ārējais izskats bija mainījies līdz nepazīšanai, un jaunietis vairs nelīdzinājās apaļīgajam mazulim ar cigareti rokā.
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2026. gadā nosvinējis 18. dzimšanas dienu
Šogad Ardi Rizals sasniedzis pilngadību. Par to liecina arī kāds sirsnīgs ieraksts sociālajā tīklā Facebook, kas publicēts 2026. gada 8. jūnijā. Brianna Loge, kura savulaik iepazinusi jaunieša neparasto dzīvesstāstu, publiski apsveica Aldi Sugandu 18. dzimšanas dienā. Ierakstā viņa atcerējās, kā pirmo reizi ieraudzījusi zēnu dokumentālajā filmā.
"Es nespēju noticēt, ka tev šodien jau aprit 18 gadi. Spilgti atceros, kā pirmo reizi ieraudzīju tevi dokumentālajā filmā. Toreiz redzētais mani vienlaikus gan šokēja, gan aizkustināja," rakstīja sieviete.
Viņa arī atklāja, ka vēlāk viņai izdevies jaunieti satikt klātienē. "Nekad nebūtu iedomājusies, ka man kādreiz būs iespēja satikt tevi personīgi. Tu man vienmēr būsi ļoti dārgs, un es vienmēr būšu gatava tevi atbalstīt, kā vien spēšu, dēls," teikts apsveikumā. Ieraksta autore pauda arī prieku par jaunieša nākotni un sasniegumiem, kas viņu vēl sagaida.
Lai gan par Ardi pašreizējo ikdienu publiski pieejams maz pārbaudītas informācijas, viņa dzīvesstāsts joprojām piesaista uzmanību. Savdabīgi un vienlaikus skumji, ka pasaulslavens viņš kļuva nevis kāda talanta vai sasnieguma, bet gan satraucošas atkarības dēļ.
Ardi gadījums atgādina, cik postoša nikotīna ietekme var būt uz bērna veselību un cik nozīmīga ir savlaicīga speciālistu palīdzība. Viņa pieredze vienlaikus parāda, ka pat ļoti smagu atkarību iespējams pārvarēt, ja bērns saņem nepieciešamo ārstēšanu un atbalstu.
"Tagad esmu laimīgs. Man ir vairāk enerģijas, un es jūtos daudz labāk," toreiz stāstīja Ardi.