Eksperts nosauc divus dzērienus, kurus iecienījuši cilvēki, kas tuvojas 100 gadu vecumam
Reģionu, kuros cilvēki dzīvo īpaši ilgi, iedzīvotājiem ir vairāki kopīgi uztura paradumi.
Ilgmūžības pētnieks Dens Bītners (Dan Buettner) izcēlis trīs dzērienus, kurus šie cilvēki regulāri lieto uzturā. Kā vēsta Fox News, Bītnera saraksta pirmajā vietā ir parasts ūdens.
Pēc pētnieka teiktā, ilgdzīvotāji regulāri dzer ūdeni visas dienas garumā. Arī pētījumi apliecina, ka pietiekama šķidruma uzņemšana ir būtiska normālai organisma darbībai, īpaši nieru un sirds un asinsvadu sistēmas veselībai.
Vēl viens dzēriens, ko Bītners saista ar ilgmūžību, ir kafija bez cukura un saldā krējuma. Pētījumos konstatēta saistība starp regulāru kafijas lietošanu un mazāku risku saslimt ar 2. tipa cukura diabētu un dažām neiroloģiskām slimībām.
Kafija satur polifenolus un citus bioloģiski aktīvus savienojumus, kuru iespējamās pretiekaisuma un citas labvēlīgās īpašības tiek pētītas.