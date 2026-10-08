"Tagad mūsu kārta dot" - lūdz ziedojumus aktiera Kaspara Goda atbalstam pēc smagas slimības
Pēc smagas slimības neapskaužamā situācijā nonācis lieliskais aktieris un Goda teātra izveidotājs Kaspars Gods. Lai atgūtu veselību, vajadzīgi nopietni finanšu līdzekļi, tāpēc tiek lūgts sabiedrības atbalsts.
Aktierim pirms vairākiem mēnešiem pamatīgi sašķobījās veselība, parādījās ziņas, ka viņu skāris insults. Rehabilitācija pēc tā nav ātra un vienkārša, vajadzīga gan milzīga izturība, gan neizbēgami arī nauda.
Ziedot Kaspara Goda atbalstam var šeit:
LIEPĀJAS ATKLĀTAIS SABIEDRISKAIS FONDS “LIEPĀJAS TEĀTRIS”
Konts: LV59UNLA0050020244853
Maksājuma mērķis: Atbalsts Kasparam Godam
"Kaspar, tagad mūsu kārta dot. Tik daudz reižu Tu no Liepājas teātra skatuves esi mums devis prieku, smieklus, aizkustinājumu un domas, kas paliek līdzi vēl ilgi pēc izrādes. Šobrīd vēlos aicināt mūs būt līdzās Tev," raksta Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.
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"Šis aicinājums liek domāt arī par to, cik neaizsargāts slimības priekšā var būt cilvēks, kurš savu darba mūžu veltījis mākslai. Mēs novērtējam viņa talantu, lepojamies ar viņa darbu un sakām, ka kultūra mums ir būtiska. Taču brīdī, kad nepieciešama terapija, tās pieejamība ir atkarīga no līdzcilvēku ziedojumiem.
Man šķiet dziļi netaisnīgi, ka pēc tik daudz sabiedrībai dotā cilvēkam smagas slimības laikā vēl jāuzņemas rūpes par to, kā samaksāt par atveseļošanos. Cilvēka cieņai atbilstošam atbalstam šādā brīdī vajadzētu būt pašsaprotamam.
Pēc smagas slimības Kasparam Godam nepieciešams atbalsts. Ja vari, lūdzu, palīdzi ar ziedojumu. Nav jāgaida, līdz varam dot daudz - arī neliels ziedojums kopā ar citu palīdzību var nozīmēt ļoti daudz."
Aktieris sociālajos tīklos publiskojis informāciju, ka veselības atgūšanai, tostarp fizioterapijas nodarbībām veselības centrā "Rūre", kā arī mūzikas terapijas sesijām Liepājas reģionālajā slimnīcā, kopumā jau ir izlietoti 3369,30 eiro. Vēl 102,87 eiro izlietoti medicīniskā aprīkojuma iegādei. Fondā atlikušie 978,56 eiro ļaus segt ārstēšanās izmaksas vēl pāris mēnešus, bet terapijas būs jāturpina.
"Kaspars Gods ir ļoti labs aktieris. Cilvēks ar izcilu humora izjūtu un vīrišķīgu stāju. Pēc smagas slimības dara visu, lai tiktu uz pekām. Kasparu nesen satiku Liepājas teātrī, kur viņš mazliet vainīgi, bet skaidri teica: viss labi, bet vārdu nav. Kaspars nevar parunāt, tas viņam jāmācās no jauna. Palīdzēsim viņam!" aicina kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska.
Ziedot Kaspara Goda atbalstam var šeit:
LIEPĀJAS ATKLĀTAIS SABIEDRISKAIS FONDS “LIEPĀJAS TEĀTRIS”
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Konts: LV59UNLA0050020244853
Maksājuma mērķis: Atbalsts Kasparam Godam