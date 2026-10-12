Nosūtījums ir, bet pie ārsta netiec: kas patiesībā rada garās rindas Latvijā?
Nosūtījums pie ārsta ir, bet tuvākais pieraksts – pēc vairākiem mēnešiem. Kāpēc rindas Latvijā joprojām ir tik garas, un vai jaunā sistēma beidzot varētu situāciju mainīt?
Rindas pie ārstiem Latvijā ir gadiem zināma problēma, un skaidrojums šķiet gandrīz pašsaprotams – jau ilgstoši trūkst lielāks valsts finansējums, kas būtu novirzāms valsts apmaksātiem pakalpojumiem, kā arī trūkst atsevišķu speciālistu, līdz ar to valsts apmaksāto pakalpojumu ir mazāk, nekā pacientiem nepieciešams. Taču vai tas ir viss stāsts?
Konsultē EVIJA ŠTĀLBERGA, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja un ZANE GORŠKOVA, Latvijas Digitālās veselības centra komunikācijas vadītāja.
Ģimenes ārsts izraksta nosūtījumu pie speciālista, un šķiet, ka nākamais solis ir skaidrs. Taču tieši tad daudziem pacientiem sākas meklēšana. Vienā ārstniecības iestādē valsts apmaksāta vizīte pieejama pēc vairākiem mēnešiem, citur iesaka zvanīt pēc dažām nedēļām un interesēties atkārtoti. Pacients ver vaļā rindu sarakstus, meklē ārstniecības iestādes citās pilsētās un zvana reģistratūrām, cerot atrast vietu ātrāk. Tikmēr maksas konsultācija nereti pieejama ievērojami ātrāk. Citā situācijā gaidīšana nav tikai neērtība.
Cilvēkam ir sāpes, veselības stāvoklis pasliktinās vai izmeklējums nepieciešams, lai saprastu, vai aiz simptomiem neslēpjas nopietna slimība. Nosūtījums ir, taču pacientam pašam jānoskaidro ne vien tas, kur viņu pieņems, bet dažkārt arī, vai viņa veselības stāvoklis ļauj gaidīt piedāvātos mēnešus.
Kā skaidro Latvijas Digitālās veselības centra komunikācijas vadītāja Zane Gorškova, pacients ar papīra formas nosūtījumu agrāk varēja pieteikties vairākās ārstniecības iestādēs (jo nebija datu, kādi papīra nosūtījumi izrakstīti un uz kuru pamata iedzīvotājs kur ir pieteicies), bet tagad, kad Latvijā esam pārgājuši tikai uz elektroniskajiem nosūtījumiem, šādas situācijas ir stipri ierobežotas.
“Pērn 20. novembrī lietošanā tika nodoti jaunās formas e-nosūtījumi, kur katram e-nosūtījumam ir unikāls ID numurs. To ieviešanai tika noteikts pāreja periods līdz šī gada 4. maijam, tādējādi no 5. maija Latvijā jāizmanto tikai elektroniski nosūtījumi.
Tagad ārstniecības iestādes, veicot pierakstu, pacientiem izrakstīto e-nosūtījumu piesaista savā ārstniecības iestādē, tādējādi paralēli pacients ar to pašu e-nosūtījumu nevar pierakstīties uz līdzvērtīgu pakalpojumu citviet.
Situācijā, ja tiek atcelts pieraksts, e-nosūtījums atkal e-veselības sistēmā ir pieejams kā “Aktīvs”, un to var izmantot citam pierakstam. Tā Latvijā esam veikuši būtiskus uzlabojumus sistēmā, lai pārietu uz principu “viens e-nosūtījums – viens pieraksts”,” stāsta Zane Gorškova. Liela daļa ārstniecības iestāžu jau tagad piesaista e-nosūtījumus konkrētai vizītei. Pilnībā šis princips “viens e-nosūtījums – viens pieraksts” darbosies, kad e-veselībā tiks ieviests vienotais e-pieraksts. Tad ne tikai ārstniecības iestādes savās sistēmās varēs piesaistīt e-nosūtījumus konkrētiem pierakstiem, bet arī pats iedzīvotājs e-veselībā vienotajā e-pierakstā varēs pārskatīt visus pieejamos (ārstniecības iestāžu iesūtītos) pakalpojumu laikus, veikt pierakstu un to sasaistīt ar savu e-nosūtījumu.
Jautājums par gaidīšanu pie ārsta nav tikai par to, vai Latvijā pietiek speciālistu. To ietekmē arī valsts apmaksāto pakalpojumu apjoms, nosūtījumu un prioritāšu kārtība, ārstniecības iestāžu atsevišķās pieraksta sistēmas un tas, cik daudz no visa procesa koordinē veselības aprūpes sistēma, bet cik – pats pacients.
Svarīgi!
• Jaunā e-nosūtījumu ieviešana ne tikai ierobežo mākslīgās rindas uz pakalpojumiem, ko rada paralēli pieraksti, kas netiek atteikti, bet arī ir mainījusi prioritāro pacientu plūsmu. Piemēram, ja ārsts izraksta steidzamu nosūtījumu (piemēram, CITO!), e-nosūtījumā ģimenes ārsts vai speciālists norāda pakalpojuma saņemšanas vietu, lai ārstniecības iestāde, kas sniegs pakalpojumu, sistēmā ātri var identificēt nepieciešamo pakalpojumu un pacientu. Ārstniecības iestāde šo CITO! nosūtījumu apstrādā prioritārā secībā, sazinās ar pacientu un piedāvā laiku pēc iespējas ātrāk. Ar šo pašu e-nosūtījumu paralēli citā rindā atrasties nav iespējams.
• Papildus vienotai e-nosūtījumu kārtībai pašlaik aktīvi tiek izstrādāts arī vienotais e-pieraksts e-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv. Pašlaik ārstniecības iestādes pielāgo savas sistēmas, lai no tām tiktu iesūtīti kalendāri uz e-veselību un vienuviet varētu redzēt visus brīvos pakalpojuma laikus. Ārstniecības iestādēm uzlabojumi bija jāveic līdz 1. oktobrim. Paredzēts, ka vienotais e-pieraksts būs pieejams jaunajā iedzīvotāju e-veselības portālā, kas pašlaik ir savā izstrādes finiša posmā. Ir atlikusi drošības testu veikšana, lai varētu nodot portāla lietošanu publiski iedzīvotājiem.
Vairāk lasi žurnālā “Par Veselību” Nr.5. (oktobris/novembris)