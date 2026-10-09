Pat 70 gadu vecumā nav par vēlu: ārste Maija Gureviča par osteoporozes ārstēšanu
Mūsdienās osteoporozi var ārstēt, samazināt kaulu trauslumu un būtiski mazināt lūzumu risku, sarunā skaidro endokrinoloģe Maija Gureviča.
Lai gan sabiedrībā joprojām valda uzskats, ka cilvēkam, kuram konstatēta osteoporoze, slimību nevar ārstēt un atliek vien ar to samierināties, tā nebūt nav.
Ja osteoporoze jau ir diagnosticēta, ko iespējams panākt ar ārstēšanu?
Osteoporozi mēs jau sen pazīstam kā slimību, un arī tās ārstēšanas iespējas ir zināmas jau daudzus gadus. Standarta terapija pacientiem ir pieejama kopš 20. gadsimta 90. gadiem, ir izstrādātas ārstēšanas vadlīnijas, un mēs ļoti daudz zinām par to, kā šo slimību kontrolēt. Svarīgi saprast, ka kaulu veidošanās un noārdīšanās procesi mūsu organismā notiek visu mūžu, tikai dažādos dzīves posmos šo procesu ātrums mainās.
Piemēram, sievietēm pēc menopauzes kaulu noārdīšanās process kļūst straujāks. Arī vīriešiem pēc 70–75 gadu vecuma kaulu noārdīšanās var paātrināties.
Ja tiek diagnosticēta osteoporoze, ar medikamentiem mēs varam palēnināt vai apturēt pastiprināto kaulu noārdīšanos. Tādējādi kauliem ir iespēja turpināt atjaunoties, un daudzos gadījumos varam panākt arī kaulu blīvuma uzlabošanos. Ļoti svarīgs ir arī dzīvesveids – pietiekama kalcija, D vitamīna un olbaltumvielu uzņemšana, kā arī regulāra vingrošana. Vienlaikus izvērtējam pacienta lūzumu risku, ņemot vērā dažādus faktorus, un, ja nepieciešams, sākam medikamentozu ārstēšanu. Lielākajai daļai pacientu ārstēšanas rezultātā varam uzlabot kaulu blīvumu un būtiski samazināt lūzumu risku.
Tajā pašā laikā mēs nevaram teikt, ka osteoporozi pilnībā izārstējam, taču ar medikamentiem varam panākt ļoti labu rezultātu – slimības remisiju.
Ja kaulu blīvuma rādītāji ārstēšanas rezultātā atgriežas osteopēnijas vai pat normas robežās, medikamentu lietošanu noteiktos gadījumos var pārtraukt. Pēc kāda laika kaulu blīvumu pārbauda atkārtoti un izvērtē, vai ārstēšana ir nepieciešama vēlreiz.
Ja pacientam ilgtermiņā, piemēram, nākamo desmit gadu laikā, nav augsts lūzumu risks, ārstēšanu noteiktos gadījumos var uz laiku pārtraukt un pēc tam atkārtoti izvērtēt situāciju. Tāpēc apgalvojums, ka osteoporozes gadījumā neko vairs nevar darīt, ir liels mīts. Man ir daudz pacientu, arī 70 un vairāk gadu vecumā, kuri jautā: “Vai man šajā vecumā vispār vēl ir vērts kaut ko sākt darīt?” Protams, ka ir! Vecums pats par sevi nav iemesls atteikties no ārstēšanas vai profilakses.
Vai osteoporozes ārstēšanā pēdējos gados ir parādījušies arī jauni medikamenti un ārstēšanas iespējas?
Pēdējos gados osteoporozes ārstēšanas iespējas ir paplašinājušās. Pieejamas arī jaunas medikamentu grupas, tostarp terapija ar aktīvo vielu romosozumabu. Latvijā gan šī terapija pašlaik nav iekļauta valsts kompensējamo zāļu sarakstā.
Taču kopumā pētniecība osteoporozes ārstēšanā turpinās, jo kauls nav tikai kaulu veidojošo un noārdošo šūnu kopums. Tajā notiek ļoti daudz dažādu procesu, kas ietekmē kaula stiprumu.
Tāpēc zinātnieki meklē arvien jaunus veidus, kā šos procesus ietekmēt un stiprināt kaulus. Mainās arī mūsu izpratne par osteoporozes ārstēšanas mērķiem. Piemēram, mums ir pieejamas analīzes, ar kurām var noteikt kaulu vielmaiņas marķierus. Agrāk šo rādītāju izmaiņas biežāk izmantojām kā vienu no ārstēšanas mērķiem, bet mūsdienās tas vairs ne vienmēr tiek uzskatīts par nepieciešamu, jo ārstēšanas efektivitāti varam izvērtēt arī ar kaulu blīvuma jeb densitometrijas izmeklējumu. Vadlīnijas laika gaitā mainās, un tas ir pilnīgi normāli – medicīna attīstās. To redzam arī starptautiskajos kongresos, kuros tiek apspriesti jaunākie pētījumi un ārstēšanas veidi. Nekas nestāv uz vietas.
Turklāt osteoporoze bieži vien nav vienīgā problēma. Arvien vairāk uzmanības pievēršam arī muskuļu vājumam jeb sarkopēnijai.
Ir pacienti, kuriem vienlaikus ir gan osteoporoze, gan izteikts muskuļu vājums, un arī šādu situāciju ārstēšanā mums jāmeklē labākie risinājumi.
Attīstoties medicīnai, parādās arī jauni medikamenti, kas paredzēti citām slimībām, bet var ietekmēt kaulu blīvumu. Tāpēc mums ir svarīgi saprast ne tikai to, kādu labumu šie medikamenti var dot, bet arī vai tie nerada papildu riskus pacientiem ar osteoporozi. Tajā pašā laikā attīstās ne tikai medikamenti, bet arī izmeklējumu iespējas, kas ļauj osteoporozi diagnosticēt agrāk. Iespējams, nākotnē mēs arvien vairāk attālināsimies no pašreizējā zelta standarta – osteodensitometrijas.
Arvien lielāka loma ir arī mākslīgajam intelektam. Piemēram, starptautiskā kongresā tika prezentēti pētījumi, kuros mākslīgais intelekts pēc rentgena vai datortomogrāfijas izmeklējumiem spēj noteikt, vai pacientam ir bijis skriemeļa kompresijas lūzums.
Tātad dators pats analizē izmeklējumu un var norādīt uz pārmaiņām, kuras citādi, iespējams, būtu grūtāk pamanīt. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka diagnostika attīstās ļoti strauji.
Ja ir aizdomas par osteoporozi vai tā jau ir diagnosticēta, pie kura ārsta jāvēršas? Pie ģimenes ārsta vai kāda cita speciālista?
Te, manuprāt, joprojām ir zināma neskaidrība gan sabiedrībā, gan arī ārstu vidū. Latvijā nav atsevišķas specialitātes vai sertifikācijas “osteoporozes speciālists”. Piemēram, es esmu endokrinoloģe un interniste ar padziļinātām zināšanām osteoporozes ārstēšanā. Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācija ir apkopojusi ārstus, kuriem šajā jomā ir padziļinātas zināšanas.
Taču svarīgākais – osteoporozes diagnostiku un ārstēšanu daudzos gadījumos pilnīgi droši var sākt ģimenes ārsts.
Ja situācija ir sarežģītāka vai nepieciešams padziļināts izvērtējums, ģimenes ārsts pacientu var nosūtīt pie speciālista, kuram ir pieredze osteoporozes ārstēšanā. Arī kompensējamo zāļu sarakstā nav noteikts, ka osteoporozes medikamentus drīkst izrakstīt tikai endokrinologs vai internists. Tātad ļoti daudzos gadījumos ārstēšanu var sākt ģimenes ārsts. Galvenais jautājums – cik droši viņš pats jūtas, uzņemoties šo ārstēšanu. Ja ģimenes ārsts jūtas pietiekami pārliecināts un situācija nav sarežģīta, viņš osteoporozes ārstēšanu var sākt pats. Tas ir ļoti svarīgi, jo pie speciālistiem mēdz būt garas rindas.
Man ir bijuši pacienti, kuri pie manis gaidījuši pat pusotru gadu. Bet kāpēc zaudēt šo laiku, ja ārstēšanu varēja sākt jau agrāk?
Tas arī ir viens no mītiem par osteoporozi, ka visiem pacientiem obligāti jāārstējas pie osteoporozes speciālista. Tā nav. Daudzus pacientus pilnīgi droši var ārstēt ģimenes ārsts. Pie speciālista pacients būtu jānosūta sarežģītākās situācijās, piemēram, ja ir bijuši vairāki lūzumi, īpaši skriemeļu lūzumi, ja nepieciešama sarežģītāka ārstēšanas secība vai arī līdzšinējā terapija nav bijusi pietiekami efektīva. Osteoporozes ārstēšanā ir svarīgi ievērot noteiktu terapijas secību, jo visus medikamentus nevar lietot neierobežoti ilgi. Būtībā osteoporozes ārstēšanas pamatprincipi būtu jāzina gan ģimenes ārstam, gan internistam, gan endokrinologam. Tāpēc pacientam nav obligāti jāgaida speciālista konsultācija, ja viņa ģimenes ārsts ir gatavs ārstēšanu sākt.
Mēs arī daudz strādājam, lai ģimenes ārsti un citi veselības aprūpes speciālisti justos drošāk, ārstējot osteoporozi. Pateicoties Latvijas Osteoporozes un kaulu metabolo slimību asociācijas vadītāja ilgstošajam darbam, tiek organizētas arī izglītojošas lekcijas un pasākumi ārstiem, kuros stāstām par jaunākajām ārstēšanas iespējām un praktiskajiem risinājumiem. Ir arī Pasaules Osteoporozes diena, kad īpaši pievēršam uzmanību šai slimībai un informējam veselības aprūpes speciālistus par ārstēšanas iespējām. Mērķis ir panākt, lai ārsti no osteoporozes ārstēšanas nebaidītos un pacientiem nebūtu jāgaida mēnešiem vai pat gadiem, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību. Diemžēl, kamēr pacients gaida savu kārtu pie speciālista, var notikt jauns lūzums. Tieši to mēs visvairāk gribētu novērst.
Vairāk lasi žurnālā “Par Veselību” Nr.5. (oktobris/novembris)