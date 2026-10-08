No 2027. gada mainīsies valsts apmaksāta acu aprūpe - kas jāzina pacientiem
No 2027. gada valsts apmaksāto acu veselības pakalpojumu saņemšanā gaidāmas būtiskas izmaiņas. Daļai pacientu būs jārēķinās arī ar pieraksta maiņu, taču jaunā kārtība sola vienkāršāku ceļu līdz nepieciešamajai ārstēšanai.
No 2027. gada Latvijā mainīsies valsts apmaksāto acu veselības pakalpojumu saņemšanas kārtība. Valsts apmaksātas oftalmologa konsultācijas un citus ambulatoros acu veselības pakalpojumus turpmāk nodrošinās 64 atlasītas ārstniecības iestādes, informē Nacionālais veselības dienests (NVD).
No tām 55 valsts apmaksātus pakalpojumus sniegušas jau līdz šim, bet deviņas iestādes tos sāks nodrošināt pirmo reizi. Vienlaikus būs arī ārstniecības iestādes, kas no nākamā gada valsts apmaksātus oftalmoloģijas pakalpojumus vairs nesniegs.
Ko darīt, ja pie acu ārsta jau ir pieraksts uz 2027. gadu?
Pacientiem, kuri uz valsts apmaksātu oftalmologa konsultāciju 2027. gadā pierakstījušies iestādē, kas turpmāk šādus pakalpojumus vairs nesniegs, būs jāveic jauns pieraksts citā ārstniecības iestādē.
NVD norāda, ka ārstniecības iestādēm pašām būs jāsazinās ar šiem pacientiem un savlaicīgi jāinformē par izmaiņām. Savukārt tiem, kuri jau pierakstīti uz acu operāciju dienas stacionārā, izmaiņām pierakstā nevajadzētu būt.
Pie oftalmologa joprojām varēs doties bez nosūtījuma
Lai saņemtu oftalmologa konsultāciju, ārsta nosūtījums arī turpmāk nebūs nepieciešams. Citiem oftalmoloģijas pakalpojumiem nosūtījums gan būs vajadzīgs.
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Ja pacientam izmaiņu dēļ būs jāizvēlas cits pakalpojuma sniedzējs un jāveic jauns pieraksts, iepriekš izsniegtais e-nosūtījums joprojām būs derīgs.
NVD uzsver, ka kopējais valsts apmaksāto oftalmologa konsultāciju skaits nākamgad netiks samazināts. Pakalpojumu apjoms dažādās Latvijas teritorijās tiks plānots atbilstoši iedzīvotāju skaitam.
Mainīsies arī pieraksts uz procedūrām un operācijām
Būtiskas izmaiņas gaidāmas pacientiem, kuriem nepieciešami pakalpojumi dienas stacionārā. Turpmāk pacientu uz tiem pierakstīs ārstniecības persona vai ārstniecības iestāde, nevis pats pacients.
NVD skaidro, ka šādi iecerēts novērst situācijas, kad ārsts pacientam nozīmē nepieciešamo procedūru un izsniedz nosūtījumu, bet cilvēkam pašam neizdodas atrast piemērotu ārstniecības iestādi. Rezultātā nepieciešamā ārstēšana nereti tiek saņemta novēloti vai netiek saņemta vispār.
Arī gadījumos, kad pēc dienas stacionārā veiktas acu operācijas rodas komplikācijas, pacientam vairs nebūs pašam jāmeklē, kur saņemt palīdzību – turpmāko rīcību organizēs ārstniecības personas.
Valsts apmaksāti pakalpojumi bērniem būs jānodrošina visām atlasītajām iestādēm
Vēl viena būtiska izmaiņa attiecas uz bērnu acu veselības aprūpi. No 2027. gada visām atlasītajām ārstniecības iestādēm valsts apmaksāti ambulatorie oftalmoloģijas pakalpojumi būs jānodrošina arī bērniem.
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Jaunā kārtība paredz arī elektronisku izmeklējumu rezultātu apriti, pārskatāmāku pacientu rindu organizēšanu un vienotas prasības ārstniecības iestāžu aprīkojumam un pakalpojumu organizēšanai. Plānots arī mērīt pacientu pieredzi un pārskatīt pakalpojumu apmaksas modeli.
NVD skaidro, ka līdzšinējā sistēmā acu veselības pakalpojumu pieejamība dažādos Latvijas reģionos bijusi nevienlīdzīga. Problēmas radījusi arī sadrumstalotība starp pakalpojumu sniedzējiem un sarežģītā apmaksas kārtība.
Jaunās sistēmas mērķis ir panākt, lai valsts apmaksātie acu veselības pakalpojumi visā Latvijā būtu pieejami pēc vienotiem principiem.
Informācija par ārstniecības iestādēm, kas no 2027. gada sniegs valsts apmaksātus oftalmoloģijas pakalpojumus, pieejama NVD tīmekļvietnē, kā arī pa NVD informatīvo tālruni 80001234.
Oftalmoloģijas pakalpojumu pārmaiņas ir daļa no plašākas valsts apmaksātās ambulatorās veselības aprūpes reformas. Oftalmoloģija ir pirmā specialitāte, kurā ieviesta jaunā pakalpojumu sniedzēju atlases kārtība, bet vēlāk līdzīgas izmaiņas plānotas arī citās ambulatorās veselības aprūpes jomās.