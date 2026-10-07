SPKC: gripas sezona klāt, bet ir problēmas ar vakcīnām
Latvijā sākusies 2026.-2027. gada gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida, pavēstīja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Šajā sezonā Eiropā aizkavējies pretgripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ vakcīnu piegādes Latvijā šogad notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts, skaidro SPKC. Nacionālais veselības dienests (NVD) iepriekš skaidroja, ka vakcīnu ražošana aizkavējusies, jo novēloti saņemta informācija par vakcīnās izmantojamiem gripas vīrusa serotipiem.
Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu šajā sezonā tiks nodrošināta ar trim vakcīnām, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām. Latvijā jau saņemta intranazālā vakcīna "Fluenz", kas paredzēta bērniem vecumā no diviem līdz 17 gadiem ieskaitot, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām.
Šonedēļ tiks sāktas gripas vakcīnas "Efluelda" piegādes ģimenes ārstu praksēm. Šī vakcīna paredzēta iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem, kā arī personām ar vidēju vai smagu imūnsupresiju.
Savukārt vakcīnas "Vaxigrip", kas paredzētas citām valsts apmaksātas vakcinācijas mērķa grupām, tai skaitā pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām, Latvijā plānots saņemt līdz 13. novembrim.
Riska grupu pacientus SPKC aicina par vakcināciju interesēties sava ģimenes ārsta praksē.
SPKC apkopotie dati liecina, ka monitoringa sezonas sākumā gripas un citu akūtu elpceļu infekciju izplatība saglabājas salīdzinoši zema un ir nedaudz zemāka nekā iepriekšējās sezonas attiecīgajā periodā. Pirmie laboratoriski apstiprinātie gripas gadījumi Latvijā šajā sezonā reģistrēti jau pirms monitoringa sākuma un bijuši saistīti ar ceļošanu ārpus Latvijas.
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Savukārt no 28. septembra līdz 4. oktobrim, sākot monitoringu, gripa klīniski noteikta trim pacientiem jeb reģistrēti 3,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tas ir mazāk nekā iepriekšējās sezonas attiecīgajā periodā, kad tika reģistrēti 9,9 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Ar citu akūtu elpceļu infekciju simptomiem pie ģimenes ārstiem vērsušies 918 pacienti jeb vidēji 1179,3 pacienti uz 100 000 iedzīvotāju. Arī šo infekciju izplatība ir nedaudz zemāka nekā iepriekšējās sezonas attiecīgajā periodā.
Laboratoriskās uzraudzības dati liecina, ka aizvadītajā nedēļā gripa nav laboratoriski apstiprināta nevienā no 166 izmeklētajiem paraugiem. Savukārt vienā paraugā jeb 0,6% apstiprināta respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) infekcija.
Covid-19 pozitīvo paraugu īpatsvars bija 1,2%, saglabājoties aptuveni iepriekšējās nedēļas līmenī. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šā gada vasaras beigās un rudens sākumā Latvijā nav novērots Covid-19 saslimstības pieaugums.
SPKC, atsaucoties uz Pasaules Veselības organizācijas datiem, norāda, ka citās Eiropas valstīs gripas aktivitāte saglabājusies stabila un zema, taču reizē turpina pieaugt SARS-CoV-2 aktivitāte gan primārajā aprūpē, gan slimnīcās, un lielākā daļa hospitalizēto pacientu ir vecumā no 65 gadiem.
Gripas 2026.-2027. gada sezonā monitoringā iesaistītas 48 ģimenes ārstu prakses desmit administratīvajās teritorijās. Tās katru nedēļu sniedz informāciju par pacientiem, kuri vērsušies ar gripas, citu akūtu elpceļu infekciju un pneimonijas simptomiem.
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Tiek apkopota arī informācija par pacientu hospitalizāciju, smagām akūtām respiratorām infekcijām un elpceļu infekciju izraisītāju cirkulāciju. Laboratoriskie izmeklējumi palīdz noteikt gripas, Covid-19, RSV infekcijas un citu elpceļu vīrusu izplatību Latvijā.
Iegūtā informācija ļauj novērtēt epidemioloģisko situāciju un savlaicīgi informēt sabiedrību par infekciju izplatības tendencēm, norāda SPKC.
Turpmāk monitoringa dati būs pieejami interaktīvā informācijas panelī. Tas SPKC tīmekļvietnē aizstāj līdzšinējos iknedēļas monitoringa biļetenus un ļaus interesentiem sekot aktuālajai gripas, Covid-19 un citu akūtu elpceļu infekciju izplatības statistikai Latvijā. Informācijas panelis pieejams SPKC mājaslapas sadaļā "Monitorings".
Gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringu katru gadu veic visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nodrošinot savlaicīgu epidemioloģiskās situācijas novērtēšanu, gripas vīrusu cirkulācijas uzraudzību, kā arī sabiedrības veselības pasākumu plānošanu un īstenošanu.
Jau vēstīts, ka valsts 2026./2027. gada gripas sezonai plāno iegādāties 148 336 pretgripas vakcīnu devas, kas ir par 9216 devām jeb 6,6% vairāk nekā tika iepirkts iepriekšējā sezonā.
Kā aģentūru LETA informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD), vakcīnu iegādei šajā sezonā paredzēti 2 482 959,64 eiro.
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Vajadzības gadījumā šosezon varētu iegādāties arī papildu vakcīnu devas, norādījis NVD.
Iepriekšējā gripas sezonā valsts sākotnēji iepirka 133 120 pretgripas vakcīnu devu, kas bija par 1,9% vairāk nekā vēl sezonu iepriekš. Vēlāk tika iegādātas papildu 6000 pretgripas vakcīnu devas nepilnu 20 000 eiro vērtībā, tādējādi kopumā iepērkot 139 120 devu.
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca informējusi, ka Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Šā gada 38. nedēļā laboratoriski apstiprināti trīs gripas gadījumi, un RAKUS stacionārā "Latvijas Infektoloģijas centrs" jau ārstēts pacients ar gripas izraisītām komplikācijām.
Slimnīcas infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem riska grupās.
Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu pienākas bērniem vecumā no sešiem līdz 23 mēnešiem ieskaitot, grūtniecēm un cilvēkiem vecumā no 60 gadiem. To var saņemt arī bērni no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem ieskaitot un pieaugušie no 18 gadiem ar hroniskām plaušu, kardiovaskulārām, vielmaiņas vai nieru slimībām, psihiskām slimībām vai imūndeficītu, kā arī tie, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju.
Vakcinācija apmaksāta arī bērniem no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem ieskaitot, kuri ilgstoši saņem acetilsalicilskābes terapiju, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras darba pienākumu veikšanā ir tuvā kontaktā ar pacientiem, ilgstošas sociālās aprūpes centru un paliatīvās aprūpes darbiniekiem, kuri darba pienākumu veikšanā ir tuvā kontaktā ar klientiem, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes centru klientiem. Par atbilstību šīm grupām un vakcinācijas iespējām iedzīvotāji aicināti interesēties sava ģimenes ārsta praksē.