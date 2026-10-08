Guli astoņas stundas, bet no rīta tāpat jūties noguris? Ārste skaidro, kāpēc tā notiek
Lai justos labi, mediķi iesaka veltīt pietiekami daudz laika miegam. Tomēr netrūkst cilvēku, kuri pat pēc gana ilgas gulēšanas nejūtas atpūtušies. Rīts, kas sākas ar nogurumu, neko labu dienai nesola. Kāpēc tā?
Iespējamos noguruma iemeslus meklējam kopā ar GrandVer klīnikas valdes priekšsēdētāju, ārsti psihiatri un kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālisti Dr. med. Natāliju Bērziņu.
Atjaunošanās dziļajā miegā
Miegs līdzinās nezināmam un noslēpumainam svešiniekam kaut vai tāpēc vien, ka aizmiegot mēs nezinām, kas notiek. Neziņa, ko sniedz labs miegs, kam seko mundrs rīts, ir patīkama. Tomēr dažkārt rīts nes nogurumu, kas nepāriet visas dienas garumā.
Labu un kvalitatīvu miegu veido miega ilgums, gulētiešanas laiks atbilstoši diennakts ritmiem, nepārtrauktība un kvalitāte. Ja kvalitātes nav, astoņas miega stundas nedos vēlamo efektu. Veselīgs miegs nozīmē 4–5 miega ciklus, kur katrā ir vairākas fāzes. Vidēji viens miega cikls ir pusotru stundu ilgs, un tajā noteikti vajadzētu būt dziļā miega un REM jeb ātro acu kustību fāzei, kuras laikā cilvēks sapņo. Ļoti svarīgs ir tieši dziļais miegs, jo tad mēs atjaunojamies.
Svarīgi, lai miegs netiktu pārtraukts. Kamēr guļam, organismā notiek daudzi procesi: tiek sakārtotas atmiņas, pieredzes, pārstrādātas emocijas, smadzenes attīrītas no nevajadzīgā. Tāpat no smadzenēm tiek izskalotas nevajadzīgās vielas, kas ir svarīgi demences profilaksei. Ja cilvēks neguļ pietiekami daudz, sakrājas nevēlamie vielmaiņas blakusprodukti. Miega laikā notiek imunitātes atbildes programmēšana, audu atjaunošanās, kognitīvo procesu nodrošināšana, kas ir svarīga radošam darbam. Hroniska miega trūkuma dēļ jebkura organisma funkcija var būt traucēta.
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