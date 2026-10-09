Viņa ēda veselīgi, katru dienu sportoja un tikpat kā nelietoja alkoholu, bet 39 gadu vecumā saņēma šokējošu diagnozi
Gadu desmitiem zarnu vēzis galvenokārt tika uzskatīts par gados vecāku cilvēku slimību. Tomēr šobrīd tas ir viens no visstraujāk izplatītajiem vēža veidiem, kas arvien biežāk skar gados jaunus cilvēkus - tos, kuri vēl nav sasnieguši 50 gadu vecumu.
Četru bērnu mātei no Austrālijas Denijai Dankanai bija tikai 39 gadi, kad viņai diagnosticēja zarnu vēzi. Viņa ēda veselīgi, katru dienu sportoja un gatavojās maratonam.
Satraucošie simptomi tika noturēti par parastiem gremošanas traucējumiem
"Aptuveni divus gadus pirms diagnozes noteikšanas es katru vakaru sāku lietot šķiedrvielu pulveri, jo pamanīju, ka vēdera izeja vairs nav regulāra," atceras Denija.
"Man pamīšus bija aizcietējumi un caureja. Tā kā pirms daudziem gadiem man diagnosticēja kairinātu zarnu sindromu (KZS), uzskatīju, ka tas ir normāli. Tagad, atskatoties pagātnē, saprotu, ka tā bija nepārprotama brīdinājuma pazīme."
Tā kā Denija bija jauna, lieliskā fiziskajā formā, nesmēķēja un alkoholu lietoja ļoti reti, sākotnēji ārstiem nebija aizdomu par neko nopietnu. Daži mediķi pat pieļāva, ka simptomi varētu būt agrīnas perimenopauzes izpausmes, raksta "Business Insider".
Pavērsiens notika, kad sieviete, kura tikai pirms 12 nedēļām bija dzemdējusi un tobrīd trenējās maratonam, sporta zālē sajuta neizskaidrojamu reiboni. Viņa nolēma veikt rūpīgākas veselības pārbaudes. Kolonoskopijā zarnās tika atklāts 2,7 centimetrus liels ļaundabīgs audzējs.
Kāpēc slimība rodas, ja dzīvesveids ir veselīgs?
Pateicoties savlaicīgi veiktai operācijai un trīs mēnešus ilgam ķīmijterapijas kursam, Denija šobrīd ir vesela. Taču jautājums, kāpēc ar vēzi saslima jauna sieviete, kura piekopa veselīgu dzīvesveidu, palika neatbildēts.
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Denijas gadījums atgādina - ja pamanāt ilgstošas pārmaiņas, piemēram, neregulāru vēdera izeju, vēdera pūšanos, neizskaidrojamu nogurumu vai reiboni, ir vērts veikt veselības pārbaudes. Arī tad, ja esat jauns, fiziski aktīvs un ēdat veselīgi.
"Pēdējos četrus gadus 80-90% manas ēdienkartes veidoja pilnvērtīga un veselīga pārtika, mājās izmantoju netoksiskus produktus, katru dienu trenējos un uzturā lietoju daudz šķiedrvielu," stāsta Denija.
Gan pati sieviete, gan ķirurgs, kurš viņu operēja, pieļauj, ka slimības saknes varētu būt meklējamas bērnības un jaunības ēšanas paradumos.
"Ķirurgs man pateica ko ļoti interesantu," stāsta Denija. "Viņš paskaidroja, ka pārtikas piedevas, konservanti un kancerogēnās vielas, kas sastopamas pārstrādātā un uz grila gatavotā sarkanajā gaļā, ir vides faktori, ar kuriem saskārās daudzi bērni, kas uzauga 90. gados, un kuru ilgtermiņa sekas mēs tikai tagad sākam ieraudzīt."
Agrīna atklāšana glābj dzīvības
Pētījumi arvien biežāk norāda, ka plašā ultraapstrādātu pārtikas produktu lietošana un apkārtējās vides toksīnu iedarbība var palielināt risku arī gados jauniem cilvēkiem
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Tomēr viena no lielākajām problēmām ir tā, ka jaunākiem cilvēkiem zarnu vēzi nereti diagnosticē novēloti, jo tā simptomus sākotnēji notur par parastiem gremošanas traucējumiem, pārtikas nepanesību vai stresa izraisītām problēmām.