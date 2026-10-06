Kas notiek ar holesterīnu, ja regulāri ēd sviestu?
Sviests daudziem ir neatņemama ikdienas ēdienkartes sastāvdaļa, taču paaugstināta holesterīna gadījumā no tā nereti iesaka turēties pa gabalu. Vai tiešām sviests ir tik nevēlams, un kas patiesībā notiek ar holesterīna līmeni, to ēdot?
Sviests jau gadiem ir viens no tiem produktiem, par kuru uzturvērtību viedokļi dalās. Vieni to izvēlas garšas dēļ, citi dod priekšroku margarīnam vai augu eļļām, cenšoties uzturā samazināt piesātināto tauku daudzumu. Īpaši piesardzīgi pret sviestu mēdz izturēties cilvēki ar paaugstinātu holesterīna līmeni.
ASV Tuftsa Universitātes profesors, institūta "Food is Medicine" direktors un kardiologs Dariušs Mozafarians norāda, ka sviests ne vienmēr ir pilnībā jāizslēdz no ēdienkartes. Daudz svarīgāks ir tā daudzums un kopējais uzturs.
Vai sviests paaugstina holesterīna līmeni?
Sviests, olas un jūras veltes satur holesterīnu, tomēr pētījumi liecina, ka ar pārtiku uzņemtais holesterīns holesterīna līmeni asinīs ietekmē salīdzinoši maz.
Lielāka uzmanība jāpievērš piesātinātajiem taukiem. Sviestā to ir daudz, un pārmērīga piesātināto tauku uzņemšana var paaugstināt zema blīvuma lipoproteīnu jeb ZBL līmeni, ko sarunvalodā bieži dēvē par "slikto" holesterīnu. Tomēr tas nenozīmē, ka sviests ir pilnībā aizliegts produkts, raksta EatingWell.
"Sviestu var lietot mērenā daudzumā, vienlaikus cenšoties uzturā iekļaut vairāk nepiesātināto tauku. Tie ļoti labvēlīgi ietekmē holesterīna līmeni asinīs un samazina sirds slimību risku," skaidro Mozafarians.
ASV uztura rekomendācijas 2025.–2030. gadam paredz, ka piesātinātajiem taukiem vajadzētu veidot mazāk nekā 10% no dienā uzņemtā kaloriju daudzuma. Savukārt Amerikas Sirds asociācija cilvēkiem, kuri vēlas samazināt holesterīna līmeni, iesaka vēl zemāku robežu – mazāk nekā 6% no dienā uzņemtajām kalorijām.
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Piemēram, cilvēkam, kurš dienā uzņem aptuveni 2000 kilokaloriju, tas nozīmētu ne vairāk kā aptuveni 13 gramus piesātināto tauku. Salīdzinājumam – vienā ēdamkarotē sviesta ir vairāk nekā septiņi grami piesātināto tauku.
Svarīgs ir ne tikai sviests
Kardiologs uzsver, ka, rūpējoties par holesterīna līmeni un sirds veselību, nevajadzētu koncentrēties tikai uz vienu produktu. Daudz lielāka nozīme ir ikdienas uzturam un dzīvesveidam kopumā.
Ēdienkartē ieteicams biežāk iekļaut pēc iespējas mazāk pārstrādātus produktus – augļus, dārzeņus, pākšaugus, riekstus, sēklas, pilngraudu produktus, zivis, augu eļļas un jogurtu. Savukārt saldinātus dzērienus, saldumus, rafinētus graudaugu produktus un pārstrādātu gaļu ieteicams ierobežot.
Sirds veselībai nozīmīgs ir ne tikai uzturs. Speciālists iesaka regulāri kustēties, pietiekami gulēt un meklēt veidus, kā ikdienā mazināt stresu.
Kad holesterīna līmenis uzskatāms par paaugstinātu?
Holesterīns pats par sevi nav kaitīga viela – organisms to ražo un izmanto dažādiem svarīgiem procesiem, tostarp šūnu membrānu un noteiktu hormonu veidošanai. Problēmas var rasties tad, ja noteiktu holesterīna daļiņu līmenis asinīs kļūst pārāk augsts, palielinot sirds un asinsvadu slimību risku.
Svarīgi arī nejaukt ar pārtiku uzņemto holesterīnu ar holesterīna līmeni asinīs – tie nav viens un tas pats.
Par normālu kopējā holesterīna līmeni parasti uzskata rādītāju zem 200 mg/dl jeb aptuveni 5,2 mmol/l, savukārt 240 mg/dl jeb aptuveni 6,2 mmol/l un vairāk uzskata par augstu līmeni. Rezultāti starp šīm robežām jāvērtē kopā ar citiem veselības un sirds slimību riska faktoriem.
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Turklāt ar kopējā holesterīna rādītāju vien nepietiek, lai spriestu par cilvēka sirds un asinsvadu slimību risku. Ārsti vērtē arī ZBL jeb "sliktā" holesterīna un ABL jeb "labā" holesterīna līmeni, triglicerīdus un citus individuālos riska faktorus.
Kā ēst sviestu, ja holesterīna līmenis ir paaugstināts?
Arī paaugstināta holesterīna gadījumā sviests nav obligāti pilnībā jāizslēdz no uztura. Taču būtiski ir sekot līdzi apēstajam daudzumam un tam, ar kādiem citiem produktiem tas tiek kombinēts.
Viens no variantiem ir sviestu lietot kopā ar šķiedrvielām bagātiem produktiem. Šķiedrvielas var palīdzēt samazināt holesterīna uzsūkšanos zarnās, tādēļ nelielu sviesta daudzumu var, piemēram, uzziest uz pilngraudu maizes vai izmantot dārzeņu pagatavošanai.
Daļu sviesta ikdienas ēdienos var aizstāt ar olīveļļu vai citām augu eļļām, tā samazinot uzņemto piesātināto tauku daudzumu.
Savukārt tiem, kuri nevēlas atteikties no sviesta garšas, iespējams izmantot pavisam nelielu tā daudzumu, papildinot to ar ķiplokiem, zaļumiem vai garšvielām. Tādējādi ēdienam iespējams piešķirt izteiktāku garšu, vienlaikus patērējot mazāk sviesta.