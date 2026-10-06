Kā tu jūties garas darba dienas beigās? Aizpildi un laimē masāžas pistoli no Medicīnas centra POC!

Nobalso par sev atbilstošāko variantu un piedalies konkursā un laimē Massage GUN ACTIVE no Medicīnas centra POC. Massage Gun ACTIVE ir ērts palīgs saspringtu un nogurušu muskuļu atslābināšanai pēc darba, sporta vai aktīvas dienas. Konkurss ir aktīvs līdz 12.oktobrim!
Konkursa partneris Medicīnas centrs POC ir kustību brīvības medicīnas centrs, kur pacients vienuviet saņem gan profesionālus medicīnas pakalpojumus, gan nepieciešamās preces kustību brīvības atgūšanai un profilaksei. Vienuviet pieejami medicīnas pakalpojumi, rehabilitācija, fizioterapija, tehniskā ortopēdija, podoloģija. Turpat arī plašs medicīnas preču un pārvietošanās palīglīdzekļu veikals. Viss kustību brīvībai vienuviet. Uzņēmuma kods ārstniecības iestāžu reģistrā: 0193-62601.