It kā jau vesela, bet spēka nav. Kā atgūties pēc rudens vīrusa?
“Paaugstinātas temperatūras vairs nav, kakls nesāp, iesnas pārgājušas – tātad esmu vesela!” tā nodomāju kādā rītā pēc nedēļas, ko biju pavadījusi ar iesnām, sāpošu kaklu, klepu un pāris dienām paaugstinātas temperatūras. Lai arī no rīta bija grūti pamosties, priecājos, ka beidzot varu atgriezties ierastajā ritmā. Tomēr ap pusdienlaiku darbā jau jutos nogurusi, pēcpusdienā meklēju iemeslu vēl vienai kafijas pauzei, bet vakarā enerģijas pietika vien, lai iekristu dīvānā. Un vēl tas kaitinošais krekšķis!
Lai arī slimība šķita beigusies, spēki vēl nebija atgriezušies. Patiesībā tas nav nekas neparasts. Pēc infekcijas organismam nepieciešams laiks, lai atgūtu ierasto enerģiju un spēju pilnvērtīgi izturēt slodzi. Simptomi bieži pāriet ātrāk, nekā atgriežas spēki. Tas, ka pēc dažām darba stundām jau gribēju atpūsties, bija pirmais signāls – es vēl nebiju pilnībā atkopusies.
Lielākā kļūda – uzreiz atpakaļ pilnā ātrumā
Man šķiet, daudzi no mums pieļauj vienu un to pašu kļūdu: tiklīdz paaugstinātas temperatūras vairs nav un jūtamies mazliet labāk, uzreiz atgriežamies ierastajā ritmā – bērni, mājas pienākumi, sporta treniņi. Vienīgi ķermenis vēl nav gatavs skriet līdzi mūsu dzīves tempam. Tāpēc reizēm labākais, ko pēc slimības varam sev dot, ir nedaudz lēnāks ritms.
Trīs pamatlietas – miegs, ēdiens, kustība
Kad sapratu, ka vēl neesmu gatava ierastajam tempam, nolēmu nesākt ar brīnumlīdzekļu meklēšanu, bet atgriezties pie pašiem pamatiem.
Pirmkārt, mēģināju izgulēties. Iepriekš vakarā vēl atradu spēku kaut ko padarīt, bet pēc slimošanas apzināti devos gulēt agrāk.
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Otrkārt, pievērsu daudz lielāku uzmanību uzturam. Slimības laikā biju ēdusi mazāk un diezgan haotiski, tāpēc tagad centos neizlaist brokastis un pusdienas, un katrā ēdienreizē iekļaut kaut ko sātīgu – olas, biezpienu vai pākšaugus, kā arī vairāk dārzeņu un augļu.
Treškārt, treniņu aizstāju ar pastaigu. Tikai tad, kad jutu, ka spēki pamazām atgriežas, devos uz sporta zāli un pakāpeniski palielināju slodzi.
Vai organismam pietiek uzturvielu?
Kad šie pamati bija sakārtoti, sāku skatīties plašāk. Slimības laikā apetīte bija mazāka, ēdienreizes – neregulāras, tāpēc radās loģisks jautājums: vai mans organisms saņem visu nepieciešamo?
Tieši tad aizdomājos par vitamīniem un minerālvielām. Nevis ar domu atrast vienu kapsulu, kas atrisinās visas problēmas, bet parūpēties, lai atveseļošanās laikā netrūktu būtisku uzturvielu. Protams, pirmais, par ko iedomājos, bija C vitamīns – tam taču saaukstēšanās sezonā ir gandrīz leģendāra reputācija.
C vitamīns. Ko saka pētījumi?
Tomēr – ko patiesībā rāda pētījumi? Zinātnieki ir apkopojuši daudzu pētījumu rezultātus, kuros C vitamīna lietošanu salīdzināja ar placebo. Galvenā atziņa ir diezgan vienkārša: regulāra C vitamīna lietošana nenozīmē, ka cilvēks no saaukstēšanās būs pasargāts. Pētījumi drīzāk liecina, ka šī vitamīna regulāra lietošana var nedaudz saīsināt saaukstēšanās ilgumu: pieaugušajiem vidēji par 8 %, bērniem – par 14 %.1
Arī ģimenes ārste man ieteica lietot C vitamīnu, uzsverot, ka nav runa par brīnumlīdzekli. C vitamīns ir organismam nepieciešama uzturviela, kas palīdz nodrošināt normālu vielmaiņu, mazināt nogurumu un nespēku, veicina imūnsistēmas darbību un palīdz aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa. Tāpēc pēc slimošanas ir vērts padomāt ne tikai par atpūtu un miegu, bet arī par pilnvērtīgu uzturu – nepieciešamo uzturvielu uzņemšanu –, kamēr pamazām atgūstam spēkus.
Kāpēc tieši LYL premium C
Ģimenes ārste man ieteica LYL premium C, raksturojot to kā vienu no augstas absorbcijas un ilgstošas iedarbības bezskābes C vitamīna produktiem ar bioflavonoīdiem, kas ir svarīgs papildinājums C vitamīnam. Tajā izmantota patentēta Sepismart™ tehnoloģija, kas paredz pakāpenisku C vitamīna izdalīšanos organismā līdz astoņām stundām.
Mani ieinteresēja, kas tā par tehnoloģiju un kāpēc tā ir tik būtiska. Izrādās, C vitamīns ir ūdenī šķīstošs, un organisms to neuzkrāj. Ja lielu devu uzņem vienā reizē, organisms to nespēj izmantot uzreiz, un daļa vienkārši izdalās. Sepismart™ to risina citādi: C vitamīns ir mikrokapsulēts, nodrošinot, ka C vitamīns izdalās pamazām, astoņu stundu laikā, kas ir praktiski visa darba diena, tieši tas laiks, kad man pēc slimošanas visvairāk pietrūka spēka.
Vēl viens pluss, ko novērtēju: pietiek ar vienu kapsulu dienā. Vienā kapsulā ir 502 mg C vitamīna. Nav jādomā, vai esmu uzņēmusi pietiekami, un nav jāatceras lietot C vitamīnu vairākas reizes dienā. Ja vajadzība ir lielāka, var lietot divas kapsulas.
Kad aptiekā farmaceitei lūdzu LYL premium C, viņa mazliet bažīga devās to meklēja plauktā: tas esot pirktākais C vitamīns jau trešo gadu pēc kārtas, tāpēc var gadīties, ka ir izpārdots. Man tomēr paveicās, un persiku krāsas iepakojums nonāca manā īpašumā.
Man kā veģetārietei īpaši svarīgi ir, ka šis C vitamīns ir piemērots veģetāriešiem un vegāniem. Turklāt tā ir bezskābes forma, kas paredzēta saudzīgākai lietošanai un nerada kuņģim tik izteiktu skābes slodzi kā, piemēram, C vitamīns, kas satur askorbīnskābi.
Galvenā atziņa – ļauj sev atgūties!
Manā gadījumā C vitamīns kļuva par mazu papildinājumu ikdienā, kamēr pēc slimošanas pamazām atguvu spēkus. Taču, domājot par šo pieredzi, sapratu kaut ko daudz svarīgāku: arī tad, kad slimība šķietami ir uzvarēta, vēl kādu brīdi jāļauj sev atgūties. Nevajag steigties. Dažas mierīgākas dienas, vairāk miega un rūpju par sevi nav slinkums, tā ir daļa no atveseļošanās.
Lai šis rudens ir par mierīgāku ritmu, rūpēm par sevi un spēku, kas ļauj baudīt katru dienu!
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1. Hemilä H, Chalker E. Vitamin C for preventing and treating the common cold. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;2013(1)