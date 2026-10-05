Slimību profilakses un kontroles centrs komentē mēra izplatības risku Latvijā
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) komentējis mēra izplatības iespējamību Latvijā sakarā ar satraucošo ziņu par plaušu mēra parādīšanos Krievijā.
Pat tad, ja iespējamais mēra gadījums Krievijā tiktu laboratoriski apstiprināts, mēra starptautiskās izplatības risks, tai skaitā Latvijā, vērtējams kā ļoti zems, apgalvo SPKC.
SPKC uzsver, ka informācija par nāves gadījumu, kas, iespējams, saistīts ar plaušu mēri, un plaša mēroga karantīnas pasākumu ieviešanu pagaidām nav oficiāli apstiprināta Pasaules Veselības organizācijā (PVO) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrā (ECDC). Centrs skaidro, ka mūsdienās savlaicīga diagnostika, pacientu izolēšana, kontaktpersonu uzraudzība un efektīva antibiotiku terapija ļauj sekmīgi ierobežot mēra izplatību un novērst plašākus uzliesmojumus.
SPKC nepārtraukti seko līdzi informācijai par iespējamo mēra gadījumu Krievijā un citiem potenciāliem starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējumiem, lai nepieciešamības gadījumā laikus izvērtētu riskus un organizētu atbilstošus infekcijas slimību profilakses un kontroles pasākumus.
Kā norāda SPKC, mēris mūsdienās vairs nav globāla problēma, kā tas bija vēsturiski, tomēr slimība nav izskausta un tās dabiskie perēkļi joprojām pastāv. Saskaņā ar SPKC minētajiem PVO datiem no 2019. līdz 2025. gadam par laboratoriski apstiprinātiem cilvēku mēra gadījumiem ziņoja sešas valstis divos PVO reģionos. Āfrikas reģionā tās bija Kongo Demokrātiskā Republika, Kenija, Madagaskara un Uganda, bet Klusā okeāna rietumu reģionā - Ķīna un Mongolija.
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Šajās sešās valstīs kopumā reģistrēti 3847 no 3860 visā pasaulē ziņotajiem iespējamiem mēra gadījumiem.