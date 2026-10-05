Stradiņa slimnīca 25 līdz 59 gadu vecām sievietēm piedāvā bezmaksas iespēju, kas parasti maksā vairākus simtus
Iespēja, kas ikdienā var izmaksāt vairākus simtus eiro, 100 sievietēm būs pieejama pilnīgi bez maksas. Stradiņa slimnīca 14. oktobrī aicina izmantot īpašu piedāvājumu, kas var palīdzēt laikus atklāt paaugstinātu pārmantotu krūts un olnīcu vēža risku. Kas varēs pieteikties un ko tieši bez maksas būs iespējams pārbaudīt?
14oktobrī Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā notiks Krūts veselības mēnesim veltīts pasākums, kura laikā 100 onkoloģiski veselām sievietēm vecumā no 25 līdz 59 gadiem būs iespēja bez maksas nodot siekalu paraugu BRCA1/2 gēnu izmeklēšanai.
Izmeklējums būs pieejams Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Onkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūta pilotprojekta "Pārmantota krūts un olnīcu vēža riska ģenētiskais skrīnings" ietvaros. Sievietēm būs jāatbilst projekta nosacījumiem.
RSU norāda, ka Latvijā ar BRCA1/2 gēnu mutācijām dzīvo vairāk nekā 10 000 sieviešu. Pilotprojekta mērķis ir izvērtēt ģenētiskā populācijas skrīninga modeli, kas nākotnē varētu palīdzēt uzlabot vēža profilaksi un agrīnu diagnostiku.
Ģenētiskā testēšana ļauj noteikt paaugstinātu pārmantotu vēža risku vēl pirms slimības attīstības un nepieciešamības gadījumā laikus plānot atbilstošu novērošanu un profilaksi.
"Krūts veselībā viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir zināšanas – pazīt savu ķermeni, izmantot profilaktisko pārbaužu iespējas un zināt, kā rīkoties, ja pamanītas pārmaiņas," uzsver Stradiņa slimnīcas Krūts slimību centra vadītājs asociētais profesors Arvīds Irmejs.
Viņš norāda, ka ģenētiskā testēšana sniedz papildu iespēju noteikt paaugstinātu pārmantotu risku vēl pirms slimības attīstības.
"Tāpēc vēlamies, lai šajā dienā cilvēki ne tikai klausītos, bet aizietu mājās ar praktiskām zināšanām un skaidrāku izpratni par to, ko katrs var darīt savas veselības labā," saka Irmejs.
Sešas krūts veselības stacijas
No plkst. 14.00 līdz 16.00 Stradiņa slimnīcā darbosies sešas Krūts veselības stacijas, kurās interesenti varēs saņemt speciālistu konsultācijas un praktisku informāciju.
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Stacijā, kas veltīta pārmantota vēža riskam, būs iespējams aprunāties arī ar biedrības "DROSMES GĒNI" pārstāvēm un uzzināt vairāk gan par ģenētisko testēšanu, gan cilvēku pieredzi pēc tam, kad konstatēts paaugstināts vēža risks.
Apmeklētāji varēs praktiski mācīties pazīt savas krūtis – uz krūšu mulāžām noskaidrot, kādas pārmaiņas iespējams pamanīt un sataustīt. Kopā ar fizioterapeiti būs iespējams apgūt vingrojumus pēc krūts operācijas un uzzināt vairāk par limfedēmas profilaksi.
Sertificēta uztura speciāliste Lauma Ilsuma stāstīs par veselībai nozīmīgām uzturvielām rudens periodā, kā arī uzturu veselības saglabāšanai un ārstēšanās laikā.
Savukārt citā stacijā varēs individuāli konsultēties ar speciālistiem par ārstēšanas izraisītām blaknēm, tostarp ārējā izskata pārmaiņām, un iespējām tās mazināt. Būs iespējams uzzināt arī par galvas ādas dzesēšanu, ko izmanto matu izkrišanas mazināšanai ķīmijterapijas laikā.
Krūts veselības mēnesi papildinās mākslas izstāde
Pasākums sāksies jau plkst. 13.00, kad Stradiņa slimnīcas A1 ātrijā tiks atklāta mākslinieces Ditas Lūses izstāde "Mirkļa tvērums. Komorebi".
Izstāde turpina profesora Pētera Stradiņa aizsākto iniciatīvu slimnīcā veidot dialogu starp medicīnu un mākslu. Tā iecerēta kā iespēja pacientiem, viņu tuviniekiem un slimnīcas darbiniekiem ikdienas vidē sastapties ar mākslu un uz brīdi izrauties no ierastā ārstniecības vai darba ritma.
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"Mani interesē gaisma un laiks – mirklis, kas ir klātesošs tikai īsu brīdi un pēc tam jau mainījies. Savās gleznās vēlos radīt miera un līdzsvara pilnu patvērumu, kur skatītājam uz brīdi palēninās laiks," par izstādi stāsta Lūse.
Savukārt Stradiņa slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs profesors Pēteris Stradiņš uzsver, ka rūpes par cilvēku slimnīcā nebeidzas tikai ar ārstniecību.
"Māksla ienes slimnīcas vidē citu elpu – iespēju uz brīdi apstāties, paskatīties, sajust un domāt vairāk nekā par ikdienas steigu vai slimību," norāda Stradiņš.
Izstādes un Krūts veselības mēneša pasākumu vieno ideja par spēju laikus pamanīt. Mākslinieces darbos būtiska ir gaisma, laiks un mirkļa mainīgums, savukārt rūpēs par krūts veselību nozīmīgi ir pamanīt pārmaiņas, neatlikt pārbaudes un nepieciešamības gadījumā laikus rīkoties.
Pasākums notiks 14. oktobrī Stradiņa slimnīcas A1 ātrijā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā. Izstādes "Mirkļa tvērums. Komorebi" atklāšana sāksies plkst. 13.00, bet Krūts veselības stacijas darbosies no plkst. 14.00 līdz 16.00. Dalība pasākumā ir bez maksas.