Olimpietis Kristaps Zvejnieks par cīņu ar vēzi: “Man paveicās, ka to atklāja agri”
Trīskārtējs olimpietis, sporta psiholoģiskās sagatavotības treneris Kristaps Zvejnieks savas dzīves laikā ir uzvarējis pietiekami, lai saprastu, ka ir cīņa, kura notiek ārpus sporta rutīnas, – cīņa par savu veselību un dzīvību pēc tam, kad viņam tika diagnosticēts vēzis.
Kā mainās cilvēks, kad dzīve pēkšņi piespiež apstāties? Ko nozīmē būt stipram brīdī, kad pats nezini, kāds būs nākamais finišs? Un vai sportā iegūtā psiholoģiskā sagatavotība palīdz arī tad, kad pretinieks ir slimība, kura izraisa, maigi izsakoties, zosādu.
Pirmais brīdinājuma signāls
Es vienmēr esmu rūpīgi sekojis līdzi savam ķermenim un veselībai, īpaši pateicoties savai kalna slēpotāja pieredzei profesionālajā sportā. Tāpēc pats pamanīju, ka kaut kas nav tā kā parasti. Vienu dienu viss bija kārtībā, bet nākamajā kaut kas bija jau mainījies. Iespējams, ka, iedzerot divas pretsāpju tabletes, sāpes būtu pazudušas un es par šo pēkšņo sajūtu, ka kaut kas nav tā, kā vajag, vienkārši būtu aizmirsis, taču man nostrādāja iekšējais signāls, ka ir jāpārbaudās. Viss sākās ar sāpēm. Tad sekoja viens ārsts, otrs ārsts, jo sākumā, pārbaudot mani, pateica, ka ir atrasts nezināms veidojums… Aizejot pie citiem ārstiem un tālāk veicot sonogrāfijas izmeklējumus, kā arī nododot analīzes, atklājās viss.
Filmās esam raduši redzēt dažādas epizodes, kur pacientam pēkšņi tiek diagnosticēts vēzis. Tieši tā notika arī ar mani. Es aizgāju, apsēdos ārsta kabinetā, un mierīgā balsī man paziņoja diagnozi.
Vēl ilgi pēc tam, kopā ar sievu skatoties filmas ar līdzīgiem stāstiem, pieķērām sevi pie domas, ka tas, ko redzam uz ekrāna, pēkšņi kļuva par mūsu pašu realitāti. Diemžēl mūsdienās tā ir realitāte daudziem cilvēkiem, tāpēc ignorēt savu veselību nav pareizi.
Pat ārsti brīnījās
Es zinu, ka ir cilvēki, kuriem vēzi atklāj vēlākās stadijās. Man paveicās, ka to atklāja agri. Tāpēc es gribu uzsvērt – ieklausieties savā ķermenī, neatlieciet pārbaudes un, ja kaut kas šķiet nepareizi, meklējiet atbildes, līdz atrodat tās. Veselību nedrīkst atstāt novārtā. Savā ikdienā ļoti daudz strādāju ar sportistiem, un viens no biežākajiem stresa cēloņiem ir neziņa. Mēs nezinām, kā ies sacensībās, bet mēs gribam to zināt. Sporta vide ir tā, kuru es ļoti labi pārzinu, taču, kad man atklāja vēzi, pēkšņi bija ļoti daudz nezināmā. Atbildes bija dažādas, un bija grūti saprast, kam īsti ticēt, pie kā pieturēties un, pats galvenais, kāda būs mana dzīve turpmāk… Sākumā, lai arī sapratu, ka tagad būs grūti, savā prātā nebiju to uztvēris kā kaut ko ārkārtīgi traku. Ārsti paši brīnījās, cik ātri es sapratu, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Tajā pašā laikā es ļoti labi apzinos, ka, ja diagnoze būtu noteikta trīs vai četrus mēnešus vēlāk, viss varēja būt pavisam citādāk. Esmu viens no tiem cilvēkiem, kurus ir skāris vēzis, bet manā gadījumā stāsts beidzās veiksmīgi. Pateicoties tam, ka vēzis tika diagnosticēts laikus, un, protams, pateicoties ārstiem, mēs ar šo slimību tikām galā.
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Bailes par nākotni
Vēl šodien spilgti atminos vienu epizodi – slimnīcā pie manis nāca dažādi speciālisti, un viens no viņiem bija pētnieks. Viņš mani iekļāva kādā pētījumā, atklājot statistiku. Es nezinu, vai viņam to vajadzēja darīt, lai gan droši vien tas bija viņa pienākums, taču mani šī statistika nepavisam neiepriecināja. Tas bija pirmais brīdis, kad pa īstam sajutu bailes. Sāku domāt, ko tad šie cipari īsti nozīmē un kā man tos tagad savā galvā iztulkot. Nākamās lielās bailes bija saistītas ar ķīmijterapiju. Kad uzzināju, ka man tā būs nepieciešama, ļoti daudz domāju par to, ko esmu dzirdējis, – par tās iespējamām sekām un arī par saviem pēcnācējiem nākotnē.
Sākumā viena no manām lielākajām bailēm bija, vai es vispār kādreiz varēšu kļūt par tēvu… Tagad, skatoties atpakaļ, varu teikt, ka viss ir apstiprinājies ļoti labi. Esmu tētis meitiņai, tāpēc šodien uz piedzīvoto raugos pavisam citādi, bet bija posms, kad tas tiešām bija lielais jautājums: “Vai nākotnē viss būs tā, kā es to vēlos? Vai man vispār būs iespēja piedzīvot šo dzīves daļu?”
Onkoloģijā baiļu ir daudz un dažādas. Tās bailes jau bija tādas – uznāk, pāriet, un pēc kāda laika atkal uznāk nākamās. Arī tad, kad slimība jau bija kaut kādā ziņā pagātnē – ne ļoti tālā, varbūt aptuveni pusgada attālumā –, šīs sajūtas ik pa laikam atgriezās. Parādījās jautājums: “Kas ar mani notiks tālāk?” Taču tagad esmu tam visam kaut kādā mērā ticis pāri. Esmu sev atradis jaunus mērķus, izaicinājumus un arī vēlmi pārbaudīt sevi.
Atgriešanās pie sevis
Ilgu laiku man bija sajūta, ka roka, caur kuru man laida ķīmijterapiju, īsti vairs nav mana. Es to nejutu tā kā agrāk. Tāpēc pamazām sāku to pārbaudīt – trenēties boksā, aiziet uz treniņiem, darīt vairāk. Tā bija atgriešanās pie sevis, jo, godīgi sakot, apmēram pusgadu pēc ķīmijterapijas es biju diezgan dziļi iedzīvojies dīvānā un slinkumā. Tas bija arī tāds kā pašsaglabāšanās mehānisms – negribējās sev neko uzspiest, negribējās no sevis pārāk daudz prasīt. Es biju diezgan tālu aizgājis no tā, kāds biju pirms tam, kad regulāri trenējos un sevi izaicināju. Bet tagad, skatoties atpakaļ, saprotu, ka brīdī, kad sevī atkal atradu sajūtu – jā, šis ir kaut kas, kas man ir jādara –, ļoti daudz kas sāka nākt ārā. Galvenokārt visas iepriekš uzkrātās emocijas. Un varbūt tieši tas man šobrīd ir devis to, kā man ļoti ilgu laiku nebija – sajūtu, ka priekšā atkal ir nākamās lietas, par kurām domāt. Ir izaicinājumi, ir mērķi.
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Brīdī, kad uzzini, ka ir vēzis, pirmais, ko vēlies, “sarauties kūniņā”, ierauties sevī, ielīst gultā un gaidīt, kas te vispār notiks. Man nebija zināms skaidrs plāns, kā no tā visa tikt ārā.
Laikam tikai pamazām sāku saprast, ka no šī procesa man pašam būs jāiet ārā, un tad sākās mans ceļš. Es mēģināju pārliecināt sevi: nē, mans ķermenis joprojām var darīt to, ko tas darīja pirms tam. Tas nebija viegli un noteikti nenotika uzreiz. Es meklēju, ko vēl varu darīt, lai pārliecinātu savu prātu, ka mans ķermenis tomēr var kustēties tālāk. Laikam tas ir palicis kaut kur manī – vajadzība sevi pārbaudīt, izaicināt. Ne jau tādēļ, lai kādam kaut ko pierādītu, bet vienkārši sev pašam. Lai atkal un atkal pārliecinātos, ka viss var turpināties, ka ķermenis var darīt vairāk, nekā tajā brīdī šķiet, un ka dzīve var iet tālāk.
Drosme sākas ar atklātību
Piedalīšanās TV3 projektā “Ārpus zona: Polārais loks”, kurā bija jānoiet 120 kilometri, man bija īsts pārbaudījums, taču Karaļa takā mani pārņēma bailes – ne tikai par to, vai spēšu paveikt šo izaicinājumu, bet arī par to, ko citi padomās, kad uzzinās par manu diagnozi. Sākumā mani nomāca domas, ko citi teiks, kā viņi uz mani skatīsies un vai viņu attieksme mainīsies. Taču, kad saņēmos un par savu diagnozi pastāstīju, kļuva daudz vieglāk. It kā akmens būtu novelts no pleciem. Sapratu, ka reizēm visgrūtākais nav pats pārbaudījums, bet gan bailes par to, ko par mums padomās citi.
Savā ikdienas darbā ļoti bieži runāju par neērtiem jautājumiem. Es gan neesmu psihologs, kurš strādā ar cilvēkiem pēc smagām traģēdijām, bet ikdienā strādāju ar sportistiem. Un arī sportā ļoti bieži aiz tā, ko mēs redzam no malas, ir lietas, par kurām cilvēki nerunā – bailes, satraukums, nedrošība, šaubas par sevi, reizēm arī ļoti personiskas cīņas.
Es pats savā ziņā mācu sportistiem būt atklātiem. Runāt par to, kas notiek iekšā. Neizlikties, ka viss ir kārtībā. Atzīt savas bailes un mēģināt tās pārvarēt.
Pārbaudes turpinās
Visvairāk mani “kutināja” tieši neziņa, kas sākās pēc tam, pēc operācijas un ķīmijterapijas. Kamēr esam slimnīcā, apkārt vienmēr ir cilvēki – ārsti, medicīnas personāls, kuriem var uzdot jautājumus. Taču, nonākot mājās, rodas pavisam cita veida jautājumi, uz kuriem ne vienmēr tik vienkārši var atrast atbildes. Tāpēc sāku apmeklēt dažādus speciālistus, mēģinot rast skaidrību jautājumos, kas mani nodarbināja un neļāva mierīgi dzīvot.
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Kādā brīdī sapratu, ka man nepieciešama arī tādu cilvēku palīdzība, kuri ikdienā strādā ar onkoloģijas pacientiem. Tā nonācu arī pie psihologiem, kuri specializējas darbā ar vēža pacientiem. Tieši viņu palīdzība man pamazām ieviesa skaidrību un palīdzēja labāk saprast gan savas sajūtas, gan to, kā dzīvot tālāk pēc visa piedzīvotā.
Šobrīd pārbaudes turpinās – sākumā tās bija reizi pusgadā, bet pēc tam kļuva par ikgadējām. Tās ir un, visticamāk, arī būs. Manuprāt, tām ir jābūt, jo pats neredzu citu iespēju. Arī tad, kad man pasaka: “Kristap, viss ir kārtībā!” Šis ir smags temats tiem, kuri ar vēzi cīnās ļoti ilgi, jo tā ir slimība, kas diktē viņu dzīvi. Esmu pateicīgs, ka pats šobrīd varu apgalvot, ka uz vēzi skatos kā uz pagātni. Tā ir mana pagātne, nevis mana šodiena. Pats svarīgākais – es turpinu dzīvot.
Identitātes maiņa
Operācija manā uztverē bija kaut kas ļoti konkrēts – apzināties, ka kaut ko izņems ārā. Jā, sākumā tas nebija patīkami un bija biedējoši, bet tam bija skaidrs sākums un beigas: izņems, un viss. Ar ķīmijterapiju bija pavisam citādi. Lai arī man tā nebija ļoti ilga, jo tā bija koncentrēta – septiņas dienas pēc kārtas, katru dienu no rīta līdz vakaram, bet, atceroties to tagad, tas zāļu un šķidruma daudzums, kas tajā laikā izgāja cauri manam ķermenim, šķiet milzīgs. Taču visgrūtākais psiholoģiski bija tas, ka pamazām mainījās mans ķermenis un līdz ar to arī mana identitātes sajūta. Es zināju, ka mati, visticamāk, izkritīs. Man tas bija pateikts jau iepriekš, bet līdz pēdējam brīdim es negribēju tam īsti ticēt. Kaut kur dziļi sevī es vēl domāju – varbūt tomēr ne. Varbūt es būšu tas “īpašais gadījums”, kuram mati neizkritīs. Un tad mati sāka krist… Tas bija divu dienu jautājums. Nepamirkšķini acis, un matu vairs nav. Tieši identitātes maiņa bija viena no psiholoģiski grūtākajām procesa daļām.
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Sports iemācīja nepadoties
Es kā sportists visu dzīvi esmu mācījies, kā tikt no punkta A līdz punktam B, bet tas ceļš nekad nav bijis gluds. Vienmēr kaut kas notiek, vienmēr ir kāds šķērslis, un ir jāatrod veids, kā tam izcīnīties cauri.
Arī tad, kad uzzināju, ka man ir vēzis, es nebiju gatavs apstāties vai padoties. Arī tagad mēs ar sievu ik pa laikam runājam par daudz ko. Un, ja es uz savu dzīvi paskatos no malas, man liekas, ka dzīvē jau esmu izdarījis ļoti daudz.
Esmu bijis daudz kur – apceļojis puspasauli, varbūt pat vairāk, piedzīvojis ļoti dažādas lietas. Man ir bijuši ļoti spilgti dzīves posmi, un es par to visu esmu pateicīgs. Zinu, ka tā nedrīkst domāt, bet vienā brīdī pavīdēja doma, ja mana dzīve tagad beigtos, es būtu ļoti apmierināts ar to dzīvi, kas man bija… No šīm domām mani izglāba ideja, ka esmu atradis jaunu jēgu – iemeslu, kāpēc vēlos turpināt dzīvot.
Atbalsta plecs
Domāju, ka nevienam, kurš ir onkoloģijas pacients, nav viegli, jo par vēzi cilvēkiem vispār nav viegli runāt. Pats vārds “vēzis” izklausās biedējoši. Tiklīdz to dzirdam, uzmetas zosāda. Mūsdienu realitāte diemžēl ir tāda, ka ar šo slimību saskaras ļoti daudzi, taču vēzis nenozīmē tikai vienu konkrētu scenāriju. Tam ir ļoti dažādas formas un izpausmes. Tāpēc nevajag automātiski domāt, ka vēža diagnoze visiem nozīmē vienu un to pašu – nāvi. Paldies tiem, kas bija līdzās. Sieva bija neaprakstāms atbalsts visā posmā. Arī viņai tas bija liels pārdzīvojums. Ilgu laiku manīju, ka sieva pati sevī mēģina saprast, kā ar to visu sadzīvot tālāk. Ne tikai uzticēties tam, ka man viss būs kārtībā, bet arī tikt galā ar savām bailēm – ar domu, ka kaut kādā brīdī tas viss varētu sākties no jauna… Šķiet, ka tuviniekiem šādos brīžos tas dažkārt var būt tikpat smagi vai pat smagāk, jo viņi kaut kādā ziņā jūtas bezspēcīgi. Tāpat arī mana ģimene, kas bija blakus. Man ir arī draugi, kuri vēl pēc laika sacīja: “Mēs toreiz nezinājām, vai drīkstam tev to jautāt.” Iespējams, ka viņi vienkārši gaidīja brīdi, kad es pats būšu gatavs par to runāt.
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Vairāk lasi izdevumā “Par veselību” oktobra/novembra numurā.