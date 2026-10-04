Ārsts nosauc superproduktu, kas īpaši vērtīgs artērijām: "Pat labāks par aspirīnu"
Par sirds un asinsvadu veselību lielā mērā varam parūpēties paši – svarīgas ir fiziskās aktivitātes, atteikšanās no smēķēšanas un, protams, tas, ko liekam uz šķīvja.
Veselības eksperts Ēriks Bergs (Eric Berg) īpašu uzmanību pievērsis kādai omega-3 taukskābei un produktiem, kuros tās ir daudz. Viens no tiem ir mencu aknu eļļa.
Ja artērijās laika gaitā uzkrājas taukvielas un citas vielas, veidojas tā dēvētās aterosklerotiskās plātnītes. Vienkāršāk sakot – asinsvadi kļūst šaurāki, asinīm pa tiem ir grūtāk plūst, un palielinās infarkta un insulta risks.
Tāpēc sirds un asinsvadu veselībai ir svarīgs ne tikai asinsspiediens un holesterīna līmenis, bet arī ikdienas uzturs, raksta "Daily Express".
Kas visvairāk kaitē mūsu artērijām?
Viens no galvenajiem riska faktoriem ir paaugstināts tā dēvētā "sliktā" jeb ZBL holesterīna līmenis. Ja tā asinīs ir pārāk daudz, artēriju sieniņās var veidoties nogulsnes.
Asinsvadiem kaitē arī paaugstināts asinsspiediens un smēķēšana. Cigarešu dūmos esošās vielas bojā asinsvadus un veicina iekaisumu organismā.
Lielāks risks ir arī cilvēkiem ar cukura diabētu, lieko svaru un mazkustīgu dzīvesveidu. Savu lomu spēlē vecums un iedzimtība – ja tuviem ģimenes locekļiem ir bijušas sirds slimības, arī pašam risks var būt lielāks. Sirds veselību ilgtermiņā var nelabvēlīgi ietekmēt arī pastāvīgs stress.
Kāpēc tik daudz runā par omega-3?
Bergs īpaši izceļ eikozapentaēnskābi jeb EPS. Lai gan nosaukums izklausās sarežģīts, tā vienkārši ir viena no vērtīgajām omega-3 taukskābēm, ko galvenokārt uzņemam ar zivīm un zivju eļļu.
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EPS var palīdzēt samazināt triglicerīdu jeb noteikta veida tauku daudzumu asinīs. Ja triglicerīdu ir pārāk daudz, tas var palielināt sirds un asinsvadu slimību risku.
Bergs norāda arī uz omega-3 ietekmi uz trombocītiem – asins šūnām, kurām ir svarīga loma asins recēšanā.
"EPS palīdz novērst artēriju nosprostošanos, mazinot trombocītu salipšanu. Pētījumi liecina, ka EPS var ietekmēt asinsreci līdzīgi kā aspirīns mazās devās," skaidro Bergs.
Tas gan nenozīmē, ka zivju eļļa var aizstāt ārsta nozīmētu aspirīnu vai citas zāles. Tie darbojas atšķirīgi, un medikamentus nevajadzētu pārtraukt vai aizstāt ar uztura bagātinātājiem bez konsultēšanās ar ārstu.
Kuru produktu eksperts izceļ visvairāk?
Omega-3 taukskābes lielā daudzumā atrodamas treknajās zivīs. Labi to avoti ir lasis, skumbrija, siļķe, sardīnes un anšovi. Tomēr Bergs īpaši izceļ mencu aknas un mencu aknu eļļu.
"Mencu aknu eļļa vai mencu aknas ir labākais produkts, lai dabiskā veidā palīdzētu artēriju veselībai," apgalvo eksperts.
Arī Lielbritānijas Sirds fonds iesaka uzturā iekļaut treknās zivis, kas ir labs omega-3 taukskābju avots. Omega-3 taukskābes atrodamas arī austerēs un citās jūras veltēs.
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Savukārt tiem, kuri zivis neēd, noderīgi var būt linsēklas, čia sēklas un valrieksti. Tajos ir cita veida omega-3 taukskābe, no kuras organisms pats var izveidot nelielu daudzumu EPS. Tomēr šis process nav tik efektīvs kā omega-3 uzņemšana tieši no zivīm.
Mencu aknu eļļā ir arī A un D vitamīns. Abi organismam ir nepieciešami, taču tas nenozīmē, ka mencu aknu eļļu vajadzētu lietot pēc principa "jo vairāk, jo labāk". Īpaši ar A vitamīnu pārmērības gadījumā iespējams uzņemt pārāk lielu devu.
Vai aspirīns tiešām "tīra" artērijas?
Nē. Lai gan mēdz runāt par artēriju "tīrīšanu", patiesībā aspirīns nenotīra no asinsvadu sieniņām tur sakrājušās nogulsnes.
Aspirīns iedarbojas citādi – tas samazina trombocītu spēju salipt kopā un tādējādi noteiktiem cilvēkiem mazina bīstamu asins recekļu veidošanās risku. Šādi recekļi var nosprostot asinsvadu un izraisīt infarktu vai insultu.
Tāpēc ārsti aspirīnu noteiktās situācijās izraksta cilvēkiem, kuriem jau ir sirds un asinsvadu slimības vai kuriem ir īpaši augsts infarkta vai insulta risks.
Taču aspirīns nav profilakses līdzeklis, ko ikvienam vajadzētu sākt lietot pēc savas iniciatīvas. Tas var palielināt asiņošanas risku un izraisīt citas nevēlamas blakusparādības.
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Ar vienu produktu nepietiks
Lai gan atsevišķi pārtikas produkti var būt vērtīgi sirds veselībai, nav tāda "superprodukta", kas viens pats spētu iztīrīt artērijas.
Daudz lielāka nozīme ir ikdienas paradumiem kopumā – sabalansētam uzturam, regulārām fiziskajām aktivitātēm, nesmēķēšanai, veselīga ķermeņa svara uzturēšanai, kā arī asinsspiediena, holesterīna un cukura līmeņa kontrolei.
Arī zivju eļļas vai mencu aknu eļļas uztura bagātinātājus nevajadzētu sākt lietot lielās devās tikai tāpēc, ka tie tiek slavēti kā sirdij vērtīgi. Ja cilvēkam ir hroniskas slimības, viņš regulāri lieto zāles vai viņam ir paaugstināts asiņošanas risks, par uztura bagātinātāju lietošanu vispirms vajadzētu konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.