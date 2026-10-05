Kāds dzēriens pēc vakariņām ir vislabākais nierēm? Uztura speciālisti sniedz atbildi
Jūsu nieres veic milzīgu darbu, lai uzturētu organisma veselību. Šie divi orgāni filtrē no asinīm vielmaiņas galaproduktus un lieko šķidrumu, palīdz uzturēt svarīgu minerālvielu, piemēram, nātrija un kālija, līdzsvaru, kā arī būtiski ietekmē asinsspiediena regulēšanu.
Izdevums "Health" norāda, ka nieru veselību ietekmē gan tas, ko dzerat, gan izdzertā šķidruma daudzums, tostarp arī dzēriens, ko izvēlaties pēc vakariņām.
Uztura speciālisti norāda, ka labākā dzēriena izvēle nierēm pēc vakariņām ir pavisam vienkārša – ūdens.
Eksperti norāda, ka ūdens ir labākā izvēle nieru veselībai, jo tas palīdz nodrošināt organismam nepieciešamo šķidruma daudzumu, vienlaikus nesaturot cukuru, kalorijas un nātriju, kas atrodami citos dzērienos un var nelabvēlīgi ietekmēt nieru darbību.
Nieres ir organisma galvenā filtrēšanas sistēma, un tās visefektīvāk darbojas tad, ja organisms saņem pietiekami daudz šķidruma.
"ScienceDirect" publicētie pētījumi liecina, ka pietiekama šķidruma uzņemšana palīdz nierēm ar urīnu izvadīt no organisma vielmaiņas galaproduktus. Savukārt pietiekama ūdens dzeršana, īpaši vakarā pirms ilgāka perioda bez šķidruma uzņemšanas nakts laikā, ir viens no būtiskiem veidiem, kā mazināt nierakmeņu veidošanās risku.
Uztura speciāliste Kellija L. Bērdžesa skaidro, ka pietiekama šķidruma uzņemšana palīdz samazināt vazopresīna – hormona, kas dod nierēm signālu aizturēt ūdeni, – līmeni, liecina MDPI publicētā informācija.
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"Ilgstoši paaugstināts vazopresīna līmenis var radīt papildu slodzi nierēm," viņa norādīja.
Eksperti arī skaidro, ka vakarā, kad organisms gatavojas atpūtai, parasti nav nepieciešami papildu elektrolīti un kālijs, ko satur daudzi hidratācijai paredzēti dzērieni. Turklāt ūdens nesatur kofeīnu, tāpēc tas netraucē miegam.
Lai no ūdens dzeršanas vakarā gūtu pēc iespējas lielāku labumu, eksperti iesaka:
- izvēlēties sev tīkamāko ūdeni – krāna, filtrētu, pudelēs pildītu vai gāzētu;
- pirms gulētiešanas var dzert arī siltu ūdeni, kas var palīdzēt atslābināties;
- starp vakariņām un gulētiešanu izdzert aptuveni 240–470 ml ūdens, taču nepieciešamais šķidruma daudzums katram cilvēkam var atšķirties;
- ja traucē bieža urinēšana naktī, vakara ūdens porciju izdzert vienu līdz divas stundas pirms gulētiešanas;
- garšai ūdenim var pievienot augļus vai citrusaugļus, kā arī nedaudz nesaldinātas dzērveņu sulas.
"Dzērveņu sula ir bagāta ar antioksidantiem, īpaši antociāniem un flavonoliem, kas var labvēlīgi ietekmēt nieru veselību," skaidro uztura speciāliste Annamarija Rodrigesa.
Vienlaikus izdevums norāda, ka cilvēkiem ar progresējošu hronisku nieru slimību, sirds mazspēju vai tiem, kuriem tiek veikta dialīze, pirms būtiskas ūdens patēriņa palielināšanas jākonsultējas ar ārstu.
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Šādos gadījumos nierēm var būt grūtāk izvadīt lieko šķidrumu no organisma, tādēļ tas var uzkrāties.