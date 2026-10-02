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VIDEO: vai nauda ir vienīgā problēma un risinājums? Mediķu arodbiedrība skaidro, kā saredz veselības nozares problēmas
Burtiski pāris nedēļas pirms vēlēšanām Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība izteica neuzticību veselības ministram Hosamam Abu Meri un pieprasīja viņu nomaiņu. Tā būtībā ir unikāla situācija, jo neatminos gadījumu, kad Saeimā tikai mēnesi pirms vēlēšanām kādam ministram nāktos izturēt uzticības balsojumu.
Jāpiebilst, ka kompāniju Hosamam Abu Meri sastādīja izglītības ministre Ilze Indriksone, kurai arī nācās izturēt uzticības balsojumu.
Ar opozīcijas balsīm tomēr bija par maz un abi ministri uz vēl dažām nedēļām palika savos amatos. Par izglītību parunāsim kādu citu reizi, bet šoreiz raidījumā "Jauns jautājums" pievērsīsimies problēmām medicīnas jomā, jo pie mums viesos ir mediķu arodbiedrības vadītāja Līga Bāriņa.
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!