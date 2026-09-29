Ar īpaša asins testa palīdzību iespējams prognozēt veselības riskus pat 10 gadus uz priekšu
Mūsdienu medicīnas mērķis ir ne tikai ārstēt slimības, bet arī laikus paredzēt to attīstības riskus. Par iespējām prognozēt cilvēka veselības stāvokli pat 10 gadus uz priekšu TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta RSU profesors, kardiologs un Skrides Sirds klīnikas dibinātājs Andris Skride.
Viņš skaidro, ka īpaši kardioloģijā būtiska nozīme ir ģenētikai un profilaksei, jo tādi riska faktori kā paaugstināts asinsspiediens un holesterīna līmenis var būt saistīti ar nopietnu sirds un asinsvadu slimību attīstību.
“Medikaments šādā gadījumā ir profilakses sastāvdaļa, kas ļaus nodzīvot daudz, daudz ilgāk,” norāda Skride, uzsverot, ka veselības riskus iespējams mazināt ar dzīvesveida izmaiņām un nepieciešamības gadījumā – arī medikamentiem. Lai precīzāk izvērtētu cilvēka veselības riskus, iespējams veikt specializētu asins plazmas analīzi jeb tā dēvēto Veselības nākotnes testu.
Pēc viņa teiktā, testu izstrādājuši Somijas zinātnieki sadarbībā ar pētniekiem citviet pasaulē. Tā pamatā ir asins plazmas analīze, izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopiju. Tas nozīmē, ka testā tiek analizēti aptuveni 40 dažādi rādītāji, tostarp ar iekaisumu, holesterīnu un pat omega-3 taukskābēm saistīti parametri.
Iegūtos datus analizē dators, lai noteiktu iespējamos ilgtermiņa veselības riskus. Skride uzsver, ka, apkopojot šos rādītājus, iespējams prognozēt desmit gadu risku piecām saslimšanām – miokarda infarktam, insultam, cukura diabētam, hroniskai nieru slimībai un taukainajai aknai.
Testa ietvaros tiek vērtēts arī cilvēka metaboliskais jeb vielmaiņas vecums. Tas var atšķirties no cilvēka faktiskā vecuma un atspoguļot dažādus organisma vielmaiņas un iekaisuma procesus.
“Mums ir vecums, kas ierakstīts pasē, vecums, kā jūtamies un izskatāmies, bet metaboliskais vecums ir algoritmu komplekss, kur saliek kopā, cik daudz ir mūsu slikto iekaisuma aģentu asins plazmā un cik – citu sastāvdaļu,” skaidro Skride.
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Pēc ārsta teiktā, šāds rādītājs var sniegt papildu informāciju par cilvēka dzīvesveidu un palīdzēt pievērst uzmanību veselības riskiem vēl pirms slimības simptomu parādīšanās.