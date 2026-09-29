Japānas zinātnieki atklāj cerīgu veidu, kā mazināt riekstu alerģiju
Ja moka alerģija pret riekstiem, tas nozīmē ļoti rūpīgi sekot līdzi visam, kas nonāk uz šķīvja. Dažkārt pietiek pat ar pavisam nelielu riekstu daudzumu ēdienā, lai izraisītu nopietnu alerģisku reakciju. Taču Japānas zinātnieku pētījums liecina, ka organisma jutību pret dažiem riekstiem iespējams ievērojami samazināt.
Japānas Nacionālā bērnu veselības un attīstības centra pētnieki izmēģinājuši metodi bērniem un jauniešiem ar alerģiju pret valriekstiem un Indijas riekstiem. Pētījuma rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā Clinical & Experimental Allergy.
Atklājums ir būtisks, jo alerģija pret riekstiem bieži nepāriet arī pieaugot. Tiek uzskatīts, ka dabiskā ceļā no alerģijas pret koku riekstiem atbrīvojas mazāk nekā 10% cilvēku, kuriem tā ir.
Cilvēkiem ar riekstu alerģiju parasti iesaka no konkrētajiem riekstiem pilnībā izvairīties. Taču tas ne vienmēr ir vienkārši. Nelielas riekstu daļiņas var nonākt citos pārtikas produktos, konditorejas izstrādājumos vai restorānu ēdienos. Tādēļ cilvēkiem ar smagu alerģiju ikdienā jābūt īpaši piesardzīgiem.
Organismu pakāpeniski pieradina pie riekstiem
Pētījumā piedalījās 33 bērni un jaunieši vecumā no četriem līdz 18 gadiem. No tiem 27 bija alerģija pret valriekstiem, bet sešiem – pret Indijas riekstiem.
Zinātnieki izmantoja metodi, saskaņā ar kuru organisms ļoti pakāpeniski tiek pieradināts pie vielas, kas izraisa alerģiju.
Bērniem katru dienu deva ļoti mazu riekstu olbaltumvielu daudzumu. Dažiem sākumā tie bija tikai 0,45 miligrami dienā. Vēlāk devu pakāpeniski palielināja, ārstiem rūpīgi sekojot līdzi bērnu veselības stāvoklim.
Ārstēšana un novērošana ilga vairāk nekā 800 dienas. Šajā laikā nevienam no pētījuma dalībniekiem nebija vidēji smagas vai smagas alerģiskas reakcijas, kā arī nevienam nebija nepieciešama neatliekamā palīdzība.
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Rezultātā visi bērni spēja panest lielāku riekstu daudzumu
Pētījuma beigās visi 33 dalībnieki bez alerģiskas reakcijas spēja uzņemt vismaz 750 miligramus riekstu olbaltumvielu. Tas atbilst aptuveni pieciem gramiem pašu riekstu.
Tas nenozīmē, ka pēc ārstēšanas cilvēks var brīvi ēst riekstus jebkurā daudzumā. Taču šāda organisma noturība var būt ļoti nozīmīga ikdienā.
Piemēram, ja ēdienā nejauši nonāk neliels daudzums riekstu, smagas alerģiskas reakcijas risks varētu būt mazāks. Arī asins analīzes daļai bērnu uzrādīja izmaiņas, kas liecināja par mazāku organisma jutību pret konkrētajiem alergēniem. Šādas izmaiņas konstatēja vairāk nekā pusei pētījuma dalībnieku.
Mājās to izmēģināt nedrīkst
Zinātnieki īpaši brīdina, ka šādu organisma "pieradināšanu" pie riekstiem nedrīkst mēģināt veikt pašiem mājas apstākļos. Cilvēkam ar alerģiju pat ļoti mazs riekstu daudzums var izraisīt bīstamu reakciju.
Šāda ārstēšana jāveic tikai pēc speciālistu izstrādātas shēmas un mediķu uzraudzībā.
Pētnieki cer, ka nākotnē šo metodi izdosies pilnveidot tā, lai to droši varētu izmantot plašāk. Tas cilvēkiem ar riekstu alerģiju varētu ļaut ikdienā justies drošāk un mazāk baidīties no nejaušas alergēna nonākšanas ēdienā.