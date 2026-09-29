Svara samazināšanai nav viena recepte: kad nepieciešams nākamais solis?
Svara samazināšana ne vienmēr ir vienkāršs process, un ar uztura paradumu maiņu un fiziskajām aktivitātēm vien ne visiem izdodas sasniegt vēlamo rezultātu. Ja svars atkārtoti atgriežas vai tā samazināšana kļūst arvien grūtāka, var būt nepieciešama arī medicīniska palīdzība. Mūsdienās svara samazināšanai pieejamas dažādas pieejas – no dzīvesveida izmaiņām un uztura speciālista atbalsta līdz medikamentozai, endoskopiskai un ķirurģiskai ārstēšanai.
Kāpēc svara samazināšana ne vienmēr ir tikai dzīvesveida jautājums?
Cilvēki ir dažādi – atšķiras gan iemesli, kāpēc svars palielinās, gan cilvēka veselības stāvoklis, ikdienas paradumi, iespējas un arī tas, kāda pieeja svara samazināšanai konkrētajā situācijā var būt piemērota.
Daudzi svara samazināšanu sāk ar ierastajām dzīvesveida izmaiņām – cenšas sakārtot uzturu, vairāk kustēties, samazināt porcijas vai atteikties no noteiktiem produktiem. Daļai cilvēku šāda pieeja sniedz labus rezultātus, savukārt citiem svars samazinās tikai uz laiku vai vēlamo rezultātu sasniegt neizdodas.
Tas nenozīmē, ka cilvēks nav pietiekami centies. Svara regulāciju ietekmē virkne dažādu faktoru, un reizēm nepieciešams nevis vēl vairāk sevi ierobežot, bet paskatīties uz situāciju plašāk un saprast, kāds risinājums konkrētajam cilvēkam varētu būt piemērotākais.
Kā skaidro Dr. Eduards Krustiņš:
“Aptaukošanās nav tikai jautājums par to, cik daudz cilvēks ēd vai cik daudz kustas. Svara regulāciju ietekmē dažādi bioloģiski, psiholoģiski, sociāli un dzīvesveida faktori. Tāpēc, strādājot ar pacientu, ir svarīgi saprast ne tikai viņa svaru, bet arī kopējo veselības situāciju un to, kas līdz šim ir darīts, lai svaru samazinātu.”
No uztura paradumiem līdz fiziskajām aktivitātēm – ar ko sākt?
Tieši individuāla pieeja ir pamatā Dr. Federa Centra speciālistu izstrādātajai Veselīga svara programmai. Tās mērķis ir palīdzēt cilvēkam ne tikai samazināt svaru, bet arī saprast, kādas pārmaiņas nepieciešamas, lai sasniegto rezultātu būtu iespējams saglabāt ilgtermiņā.
Svara menedžmentā nav vienas universālas ēdienkartes vai fizisko aktivitāšu plāna, kas būtu piemērots visiem. Vienam cilvēkam nepieciešams pārskatīt ēšanas paradumus, citam – atrast ikdienai piemērotāku fizisko aktivitāšu modeli, bet vēl kādam svarīgi vispirms izvērtēt veselības stāvokli un iespējamos faktorus, kas apgrūtina svara samazināšanu.
Arī uztura izmaiņām nav jānozīmē dzīvošana pastāvīgos ierobežojumos. Mērķim vajadzētu būt tādu paradumu veidošanai, kurus cilvēks spēj ievērot arī ilgtermiņā.
“Svara samazināšanas procesā mēs nevaram runāt tikai par kalorijām vai aizliegtiem produktiem. Svarīgi ir saprast, kā cilvēks ēd ikdienā, kādi ir viņa paradumi, režīms un iespējas. Uztura plānam ir jābūt reālistiskam un pielāgotam konkrētajam cilvēkam, jo tikai tā ir iespējams panākt pārmaiņas, kuras saglabājas arī ilgtermiņā,” skaidro Linda Federa.
Šajā procesā nozīmīga ir arī fiziskā aktivitāte. Tā nav jāuztver kā sods par apēsto vai veids, kā “atstrādāt” maltīti. Būtiskāk ir atrast tādu kustību veidu, kas cilvēkam ir piemērots un kuru iespējams iekļaut ikdienā.
Ko darīt, ja ar dzīvesveida izmaiņām nepietiek?
Dažkārt cilvēks jau ir mēģinājis mainīt uzturu, palielināt fiziskās aktivitātes un ievērot dažādas diētas, tomēr vēlamo rezultātu sasniegt nav izdevies vai arī svars pēc laika atkal palielinājies.
Šādā situācijā nevajadzētu secināt, ka jācenšas vēl vairāk vai jāievieš arvien stingrāki ierobežojumi. Tā vietā ir vērts kopā ar speciālistu izvērtēt, kāpēc līdzšinējā pieeja nav bijusi pietiekama un kāds varētu būt nākamais solis.
Mūsdienās svara ārstēšanā iespējamas dažādas pieejas. Atkarībā no konkrētā pacienta situācijas papildus dzīvesveida izmaiņām var tikt apsvērta arī medikamentoza ārstēšana, endoskopiskas metodes vai ķirurģiska ārstēšana.
“Ja ar dzīvesveida izmaiņām vien svaru samazināt neizdodas, tas nav iemesls atmest centienus. Šādā situācijā mēs skatāmies, kādas citas iespējas konkrētajam pacientam varētu būt piemērotas. Svarīgi ir saprast, ka ārstēšanas metode netiek izvēlēta tikai pēc svara vai viena rādītāja – būtiska ir pacienta kopējā veselības situācija un viņa individuālie mērķi,” norāda Dr. Eduards Krustiņš.
Endoskopiskā kuņģa gastroplastija – viens no nākamajiem soļiem
Viena no mūsdienīgām iespējām, ko noteiktos gadījumos var izmantot svara samazināšanas procesā, ir endoskopiskā kuņģa gastroplastija.
Procedūras laikā ar endoskopa palīdzību kuņģī tiek izveidotas speciālas šuves, kas sakroko kuņģa sienu, mainot tā formu un samazinot tā tilpumu. Tā tiek veikta caur muti, neveicot griezumus vēdera sienā. Federa Centrs šo procedūru piedāvā Veselīga svara programmas ietvaros.
Gastroplastija nav tas pats, kas klasiskā bariatrijas ķirurģija. Tā ir endoskopiska metode, kas ļauj samazināt kuņģa tilpumu bez ķirurģiska grieziena, un konkrētā risinājuma piemērotība tiek izvērtēta individuāli.
Dr. Eduards Krustiņš skaidro, ka:
“Endoskopiskā kuņģa gastroplastija ir viena no iespējām, ko noteiktos gadījumos var izmantot aptaukošanās ārstēšanā. Procedūras laikā mēs ar endoskopa palīdzību samazinām kuņģa tilpumu, lai pacients ar mazāku pārtikas daudzumu varētu sasniegt sāta sajūtu. Taču būtiski ir uzsvērt, ka procedūra nav universāls risinājums un pirms tās veikšanas rūpīgi jāizvērtē katra pacienta situācija. Īsumā sakot, tās varētu būt personasi, kuras ķirurģisku iejaukšanos kategoriski nevēlas vai dažos gadījumos arī tie, kuriem ķirurģiska palīdzība nav iespējama.”
Procedūra nav beigas – kāpēc uzturam un dzīvesveidam ir nozīme arī pēc tam?
Svarīgi saprast, ka svara samazināšanas procedūra nav procesa noslēgums. Lai sasniegtais rezultāts būtu ilgtermiņā noturīgs, nepieciešams turpināt darbu arī ar uzturu un ikdienas paradumiem.
Pēc gastroplastijas cilvēkam jāpielāgojas izmaiņām un pakāpeniski jāveido jauns ēšanas režīms. Būtiska kļūst porciju kontrole, ēšanas temps, maltīšu regularitāte un uztura kvalitāte.
Tieši šeit nozīmīga ir uztura speciālista iesaiste. Federa Centra pieejā uztura speciālista darbs nav nodalīts no pārējās ārstēšanas – tas ir daļa no kopējā svara menedžmenta procesa.
“Pēc procedūras cilvēkam ir jāiemācās ieklausīties sava ķermeņa sajūtās un pielāgot savu ēšanas paradumu jaunajai situācijai. Mēs strādājam ne tikai ar to, ko cilvēks drīkst vai nedrīkst ēst, bet arī ar porciju lielumu, ēšanas tempu, maltīšu režīmu un uztura kvalitāti. Mērķis ir palīdzēt izveidot paradumus, kas kļūst par ikdienas sastāvdaļu,” norāda Linda Federa.
Pēc procedūras cilvēks nav atstāts viens ar sasniegto rezultātu. Arī turpmākā speciālistu iesaiste ir nozīmīga, lai sekotu līdzi svara izmaiņām, pašsajūtai un jauno paradumu ieviešanai ikdienā. Nepieciešamības gadījumā ārstēšanas un uztura plānu iespējams pielāgot, ņemot vērā pacienta individuālo situāciju un progresu. Tieši šāds ilgtermiņa atbalsts palīdz ne tikai sasniegt rezultātu, bet arī to saglabāt.
Kā saprast, ka svara samazināšanas process ir izdevies?
Svara samazināšanas rezultātu visbiežāk mēra kilogramos. Tomēr veselības kontekstā svarīgi ir arī citi rezultāti – pašsajūta, fiziskās spējas, ikdienas aktivitātes, veselības rādītāji un ar lieko svaru saistīto risku mazināšana.
Tāpēc mērķim ne vienmēr vajadzētu būt iespējami mazākam skaitlim uz svariem. Svarīgi ir izvirzīt reālistiskus un konkrētajam cilvēkam piemērotus mērķus un pēc tam izvērtēt, kā mainās viņa veselība un dzīves kvalitāte.
Tikpat nozīmīga ir spēja sasniegto rezultātu saglabāt. Īslaicīgs svara kritums pats par sevi vēl nenozīmē, ka ir izveidojies ilgtspējīgs risinājums.
Katram savs ceļš uz veselīgāku svaru
Svara samazināšanā nav vienas metodes, kas būtu piemērota ikvienam. Kādam nozīmīgākās pārmaiņas var sākties ar uztura un fizisko aktivitāšu paradumu maiņu, citam nepieciešams plašāks speciālistu atbalsts, savukārt noteiktās situācijās var tikt apsvērta arī medikamentoza, endoskopiska vai ķirurģiska ārstēšana.
Tāpēc svarīgākais nav meklēt vienu universālu risinājumu, bet izvērtēt savu situāciju un atrast piemērotāko ceļu.
Tieši šāda pieeja ir pamatā Dr. Federa Centra Veselīga svara programmai. Programmu ir izstrādājuši centra speciālisti, apvienojot medicīnisku izvērtēšanu, uztura speciālista atbalstu, fizisko aktivitāšu aspektus un nepieciešamības gadījumā arī medicīniskas svara samazināšanas metodes. Tādējādi cilvēks var saņemt nevis atsevišķus padomus, bet kompleksu atbalstu svara menedžmenta procesā.
“Svarīgi ir nebaidīties meklēt palīdzību un saprast, ka katram cilvēkam ceļš uz veselīgāku svaru var būt atšķirīgs. Mūsu uzdevums ir palīdzēt atrast pieeju, kas konkrētajā situācijā ir ne tikai pamatota un reāli īstenojama ilgtermiņā, bet arī atbilst cilvēka vēlmēm un iespējām. Šobrīd būtiska problēma ir tā, ka vairums cilvēku, kuriem nepieciešama mērķtiecīga svara samazināšanas terapija, to nesaņem. Vienlaikus svara samazināšana nav tikai kosmētiska palīdzība – tā visvairāk nepieciešama cilvēkiem, kuriem jau ir ar svaru saistītas vai aptaukošanās radītas veselības problēmas,” skaidro Dr. Eduards Krustiņš.