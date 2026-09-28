"Viņas dvēsele bija ieplānojusi citu ceļu" - Pauliņas mamma saka paldies visiem, kuri palīdzēja
"Pirms 16 dienām plkst. 10:45 manās rokās mana meita ievilka pēdējo elpu," raksta piecgadnieces Paulas mamma Viktorija, daloties ārkārtīgi sāpīgās pārdomās par onkoloģiju, mātes mīlestību un dzīves jēgu. Viņa saka sirsnīgu paldies ziedotājiem un visiem, kas bija kopā ar ģimeni šajā smagajā laikā.
Paula bija smaidīga meitenīte, kura "pamanīja katru taurenīti, katru skudriņu zemē, katru mazāko puķīti. Un katru reizi ar milzīgu apbrīnu to pētīja un priecājās". Diemžēl viņu skāra smaga onkoloģijas diagnoze. Tomēr Paulas ģimene nepadevās un cīnījās, paveicot neiespējamo un izejot cauri prātam neaptveramiem pārbaudījumiem. Sabiedrības atbalsts tika lūgts arī ar labdarības organizācijas "Palīdzēsim viens otram" starpniecību. Tomēr liktenis bija nežēlīgs - zaudējot cīņu ar smago slimību, 11. septembrī Pauliņa devās mūžībā.
Viņas mamma Viktorija saka paldies visiem ziedotājiem. "Mēs ārkārtīgi īsā periodā savācām visu nepieciešamo summu Pauliņas ārstēšanai, tomēr viņas dvēsele bija ieplānojusi citu ceļu," viņa raksta.
Lūk, Paulas mammas pārdomas:
"Par onkoloģiju, mammas mīlestību un dzīves jēgu.
Pirms 16 dienām plkst. 10:45 manās rokās mana meita ievilka pēdējo elpu. Un tā bija absolūti apzināta mana izvēle - lai Pauliņa ir mājās starp mīļajiem.
Lai arī cik ļoti sazāļots savas dzīves norieta dienās ir paliatīvajā aprūpē esošais bērns, pēdējās sekundēs viņš atmostas un baiļu pilnām acīm kliedz. Kliedz pēc mammas. Un es tur biju. Es biju kopā ar savu meitu no pirmās viņas ieelpas šajā pasaulē līdz pēdējai.
Vēzis ir ļoti “slīpēts”. Tas, gadiem ejot, ir adaptējies pie standartizēto protokolu ķīmijterapijas, nemitīgi mēģinot apiet arvien jaunas un jaunas ārstēšanas metodes, nekontrolēti mutē, kļūst rezistents, “apiet sistēmu”.
Un pats galvenais, tas nesaudzē nevienu: ne bērnu, ne jaunu vīrieti, kādam vīru vai dēlu, ne 5 bērnu māti. Nevienu. Un tad neviļus iezogas domas: “Kāpēc? Kāpēc pasaule ir tik netaisnīga. Kāpēc viena dzērāja dzemdē kā kaķene, pamet savus bērnus, kur pagadās, un viņai galva nesāp, bet cita, normāla ģimene, zaudē ilgi gaidīto, loloto, iepriekš absolūti veselo bērnu?” Šis ir retorisks jautājums. Uz kuru nav atbildes.
Kad Paulas diagnoze mums nāca kā zibens spēriens skaidrās debesīs, šis jautājums man ienāca galvā tikai vienu reizi. Jo tam nav jēgas. Jo uz to neatbildēs ne ārsts, ne Dievs, ne es pati sev. Gribot negribot panika un noliegšanas fāze pārauga samierināšanās etapā un pazemībā, lai ar cieņu izietu šo smago ceļu, nevienu nevainojot.
Vēzis mums atņēma visu: normālu ikdienu, Paulai bērnību, veselību, spēku, apetīti un matus, bet neatņēma pašu galveno: mīlestību pret dzīvi.
Šī četrgadīgā meitene, kura piedzīvoja nopietnu operāciju ar audzēja+nieres izņemšanu, 40 staru terapijas seansus, 20 ķīmijterapijas kursus, 570 analīzes, biopsijas, 60 pilnās narkozes, pneimotoraksus, drenu maiņas un vadus, bezgalīgus vadus no infūziem, pēc tam no plaušu drenas, smaidīja katru dienu. Viņai vienmēr viss bija labi.
Pauliņa pamanīja katru taurenīti, katru skudriņu zemē, katru mazāko puķīti. Un katru reizi ar milzīgu apbrīnu to pētīja un priecājās.
Viņa pucējās, vilka princešu kleitas un taisīja sev make up, kamēr varēja piecelties no gultas. Vēl 3 dienas pirms nāves viņa tētim veikalā pateica: “Kad man izņems dreni no plaušām, es beidzot ieešu vannā, kur iemetīšu putojošo bumbu.”
Mums, pieaugušajiem, ir ārkārtīgi komplicēta dzīve. Mums ir grūti darbā, grūti tikt galā ar bērnu menedžmentu, grūti rast kompromisu savā starpā, grūti izvēlēties kleitu ballītei vai nagu lakas krāsu manikīram. Savukārt ar smagu onkoloģiju sirgstošs bērns pirmo reizi gada laikā pateica “mammu, man ir grūti”, kad viņa mira manās rokās.
Varbūt mēs, pieaugušie, kaut ko ne līdz galam saprotam? - šis ir arī retorisks jautājums.
Sirsnīgs paldies visiem, kas bija ar mums šajā laikā. Paldies visiem ziedotājiem, mēs ārkārtīgi īsā periodā savācām visu nepieciešamo summu Pauliņas ārstēšanai, tomēr viņas dvēsele bija ieplānojusi citu ceļu. Visi Pauliņai saziedotie līdzekļi tiks pārvirzīti citu bērniņu ārstēšanai. Ja kāds vēlas saņemt savu ziedojumu atpakaļ, lūdzu uzrakstiet man privāti."
Portāls Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Paulas ģimenei.