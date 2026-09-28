Kas notiek ar smadzenēm, ja regulāri ēd sēnes? Zinātnieki atklāj interesantu saistību
Sēņošana latviešiem ir gluži vai reliģija, un sēnes garšo daudziem, taču zinātniekus arvien vairāk interesē arī to iespējamā ietekme uz smadzeņu veselību.
Sēnēs atrodama īpaša antioksidanta viela, kas citos pārtikas produktos sastopama ļoti reti, un pētījumi liecina – regulāra sēņu lietošana uzturā varētu būt saistīta ar labāku atmiņu un mazāku demences risku. Sēnes veido atsevišķu organismu valsti, tāpēc arī to uzturvērtība atšķiras no augu un dzīvnieku izcelsmes produktiem. Tajās ir B grupas vitamīni, savukārt ultravioletā starojuma ietekmē dažās sēnēs palielinās arī D vitamīna daudzums.
Tomēr īpašu zinātnieku uzmanību piesaistījis ergotioneīns – aminoskābe ar antioksidatīvām un pretiekaisuma īpašībām, raksta “EatingWell”.
Var palīdzēt aizsargāt smadzeņu šūnas
Ergotioneīns ir neparasts ar to, ka cilvēka organisms to nogādā noteiktos audos, tostarp smadzenēs. Zinātnieki pieļauj, ka tur šī viela var palīdzēt aizsargāt šūnas no oksidatīvā stresa un iekaisuma procesiem, kas tiek saistīti ar kognitīvo spēju pasliktināšanos.
Atsevišķos pētījumos konstatēts, ka cilvēkiem ar zemāku ergotioneīna līmeni asinīs bijuši sliktāki rezultāti atmiņas un citu kognitīvo spēju pārbaudēs. Arī cilvēkiem ar demenci šīs vielas daudzums organismā dažos pētījumos bijis zemāks nekā veseliem dalībniekiem.
Tomēr tas nenozīmē, ka sēņu ēšana pati par sevi spēj pasargāt no demences. Liela daļa līdzšinējo pētījumu parāda saistību, nevis pierāda, ka tieši sēņu lietošana uzturā ir mazāka demences riska cēlonis.
Pat neliela porcija saistīta ar mazāku demences risku
Japānā veiktā pētījumā novērots, ka sievietēm, kuras dienā apēda vismaz aptuveni 15 gramus sēņu – nelielu saujiņu –, demences risks bija zemāks nekā sievietēm, kuras sēnes neēda. Savukārt citā pētījumā, kurā cilvēku veselībai un uzturam Apvienotajā Karalistē sekoja 18 gadus,
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regulāriem sēņu ēdājiem kognitīvo spēju pārbaužu rezultāti bija labāki nekā cilvēkiem, kuri sēnes neēda vai laika gaitā pārtrauca tās lietot uzturā.
Sēnes ir iekļautas arī Ķīnai pielāgotajā MIND uztura modeļa versijā. MIND uztura principi veidoti, īpašu uzmanību pievēršot produktiem, kuru lietošana varētu palīdzēt saglabāt smadzeņu veselību un mazināt kognitīvo spēju pasliktināšanās risku.
Ietekme uz atmiņu vēl tiek pētīta
Analizējot vecāka gadagājuma cilvēku uzturu, pētnieki novērojuši, ka dalībniekiem, kuri ēda vairāk sēņu, bija labāki rezultāti atmiņas un informācijas apstrādes ātruma pārbaudēs.
Viena no visvairāk pētītajām sugām ir ežu dižadatene (Hericium erinaceus), kas plašāk pazīstama ar angļu nosaukumu "lion’s mane" (lauvas krēpes). Tajā atrodamas vielas, kuras laboratorijas pētījumos saistītas ar nervu šūnu augšanas un darbības veicināšanu.
Taču laboratorijā novērotais efekts ne vienmēr nozīmē tādu pašu iedarbību uz cilvēka organismu. Tāpēc ne sēnes, ne sēņu uztura bagātinātājus nevajadzētu uzskatīt par demences ārstēšanas līdzekli vai drošu veidu, kā no tās izvairīties.
Sēnes var būt viena no smadzeņu veselībai labvēlīga uztura sastāvdaļām, taču tās nav brīnumlīdzeklis.
Sēņu ēšana saistīta arī ar labāku garastāvokli
Zinātniekus interesē ne tikai sēņu iespējamā ietekme uz atmiņu. Analizējot vairāk nekā 24 000 pieaugušo datus, pētnieki konstatēja, ka cilvēki, kuri ēda sēnes, retāk ziņoja par depresijas simptomiem nekā tie, kuri tās uzturā nelietoja.
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Tomēr citu pētījumu rezultāti nav tik viennozīmīgi. Turklāt daļa iespējamās pozitīvās ietekmes tiek saistīta ar konkrētām sēņu sugām, īpaši ežu dižadateni. Tāpēc pašlaik nav pietiekama pamata apgalvot, ka jebkuru sēņu ēšana uzlabos garastāvokli vai mazinās trauksmi.
Nav nepieciešamas eksotiskas sēnes vai uztura bagātinātāji
Lai uzturā iekļautu vairāk sēņu, nav obligāti jāpērk uztura bagātinātāji vai jāmeklē eksotiskas sugas. Arī parastie un brūnie šampinjoni, austersēnes un citas veikalos nopērkamās sēnes satur vērtīgas uzturvielas.
Sēnes var pievienot omletēm, sautējumiem, zupām, makaronu ēdieniem, mērcēm un salātiem. Termiski apstrādājot, tās zaudē daļu ūdens, kļūst stingrākas un iegūst izteiktāku garšu.
Vienlaikus speciālisti iesaka nepārvērtēt viena konkrēta produkta nozīmi. Smadzeņu veselībai svarīgs ir uzturs kopumā – pietiekams dārzeņu, augļu, pilngraudu produktu, pākšaugu, zivju un veselīgo tauku daudzums.
Tikpat būtiskas ir regulāras fiziskās aktivitātes, kvalitatīvs miegs, sociālie kontakti un hronisku slimību kontrole. Sēnes var būt vērtīga šāda dzīvesveida sastāvdaļa, taču tās nevar aizstāt pārējos smadzeņu veselībai nozīmīgos faktorus.